Baseball: les Cataractes de Grand-Sault souhaitent finir le boulot en 2023

C’est avec un grand désir de faire oublier la saison 2022 que les Cataractes de Grand-Sault entament leur prochaine campagne dans la Ligue de baseball senior du Bas-Saint-Laurent ce week-end.

L’an dernier, à cinq parties de la fin de la saison régulière, tout semblait baigner dans l’huile pour la formation du Nord-Ouest qui occupait alors le premier rang de la ligue. Une blessure à un joueur clé à l’arrêt-court et un manque de profondeur ont toutefois fait dérailler le train.

Résultat: quatre défaites en cinq matchs, une troisième place au classement et une sortie rapide en première ronde des séries éliminatoires face à l’équipe de Trois-Pistoles.

«On a une sorte de “unfinished business”, confie le gérant Daniel Parent. Les gars n’étaient pas satisfaits, mais il faut oublier ça. C’est une nouvelle saison qui commence et allons-y de l’avant. C’est sûr que l’on aimerait avoir une bonne “run” en séries cette saison.»

Dans l’ensemble, l’alignement des Cataractes sera similaire à celui de la saison 2022. Parent et le reste de sa troupe se souviennent très bien du dénouement de leur campagne précédente et ils ne veulent pas qu’un scénario semblable se produise de nouveau cette année.

Plusieurs éléments ont été ajoutés à la formation qui tentera de miser sur plus de profondeur tout au long de la saison.

L’équipe a notamment profité du forfait de l’organisation d’Edmundston pour aller chercher quelques joueurs de ce côté, soit Seth Querze, Vincent Hébert et Joshua Soucy. À cela s’ajoutent les deux mêmes joueurs importés que l’an dernier, Corbin Paxton et Koby Midgley.

Dans cette optique, Daniel Parent, qui entreprend sa 35e saison au sein des Cataractes – sa 25e comme entraîneur – croit que son équipe peut se classer parmi les trois meilleures au classement de la Ligue de baseball Puribec du Bas-Saint-Laurent.

«On a été chercher cette profondeur, mais il faudra batailler, car il n’y a pas d’équipes trop faibles ou trop fortes dans cette ligue (…) C’est sûr que l’an dernier, quand on avait une blessure, ça créait un trou. On voulait juste avoir un peu plus de profondeur pour mieux compétitionner, parce que notre ligue est quand même forte.»

Malgré les ajouts, la chimie entre les nombreux vétérans, qui portent l’uniforme des Cataractes depuis plusieurs années et qui ont remporté leur part de matchs et de championnats dans le passé, devrait être l’une des forces de l’équipe.

«On a tous joué ensemble dans la ligue de la Miramichi avant de faire partie de la ligue du Bas-Saint-Laurent. On a de bons vétérans comme Marc Michaud, Rico Proulx, les frères Éric et Mathieu Moreau. On a aussi François Fortier. On a un bon noyau de joueurs locaux et de bons jeunes.»

Dans l’ensemble, le pilote des Cats croit que son équipe sera en mesure de bien performer dans tous les aspects du jeu. Les récents ajouts devraient toutefois permettre de solidifier leur présence au monticule.

«Je pense que l’on aura une bonne saison, mais c’est sûr que ça se joue sur le terrain et non sur papier.»

Les Cataractes auront un test d’envergure alors qu’ils recevront la visite, samedi, des Braves du Témiscouata, champions en titre de la Ligue de baseball Puribec du Bas-Saint-Laurent. L’équipe de Grand-Sault se rendra ensuite à Trois-Pistoles dimanche.