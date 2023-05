Les Néo-Brunswickois dominent au Wascally Wabbit

Les années se suivent et ne se ressemblent pas au Wascally Wabbit de Folly Lake en Nouvelle-Écosse. En fait, la seule chose qui n’a pas changé dans cette populaire course de sentier c’est la domination des Néo-Brunswickois Nathaniel Couture et Ryan O’Shea.

Il y a un an, Couture avait battu le record du parcours avec un temps de 6h37min04, cinq secondes de mieux que son grand ami O’Shea (6h37min09).

Dimanche, c’est l’athlète de Fredericton qui a eu le dessus sur son compatriote de New Maryland. O’Shea a à son tour amélioré la marque en complétant la distance en 6h19min16.

Ce n’est pas comme si Couture avait mal couru puisqu’il a lui aussi été plus rapide que l’an dernier grâce à un chrono de 6h22min42. C’est seulement qu’O’Shea était cette fois-ci imbattable.

«Ç’a été très amusant, affirme O’Shea. Nous nous entraînons trois fois par semaine et nous sommes aussi les entraîneurs du club Speeding Cheetahs auprès des plus jeunes. Nous avons développé une belle rivalité amicale avec le temps.»

Le Dieppois Jacob Taylor a complété la domination néo-brunswickoise en prenant la troisième place en 6h53min24.

Chez les dames, Robyn Wright, de Halifax, a été couronnée en 9h21min49.

Dans l’épreuve de 31 km, c’est un autre gars d’ici qui s’est imposé, soit Marc Gallant, de Rothesay. Ce dernier a ramené un temps de 3h08min36,

Kenny Sharp (3h14min58), de Halifax, et Oliver MacKenzie (3h17min13), de Dartmouth, complètent le podium.

Du côté féminin, la Néo-Écossaise de Truro Heather Stilwell l’a emporté en 3h17min55.