Un Acadien de Bouctouche avec les Aigles Bleus

À son grand bonheur, Yannic Bastarache évoluera avec l’équipe de hockey des Aigles Bleus de l’Université de Moncton en 2023-2024. L’ailier droit de 21 ans devient le premier hockeyeur de Bouctouche à porter les couleurs du Bleu et Or depuis Marc LeBlanc dans la deuxième moitié des années 1990.

Bastarache vient de compléter un brillant séjour de deux campagnes avec les Rapides de Grand-Sault, dans la Ligue junior des Maritimes, où il a compilé pas moins de 49 buts et 71 passes pour 120 points en 88 rencontres.

Capitaine des Rapides la saison dernière, Bastarache a pris le sixième rang des pointeurs avec un total de 79 points (28-51), à seulement deux petits points que son nouveau coéquipier Alex Arsenault (26-55=81), du Blizzard d’Edmundston.

Les deux amis du comté de Kent se retrouvent après un hiatus de six ans, puisqu’ils ont évolué avec les Flyers de Dieppe en 2016-2017 au niveau M15.

«Je suis très content, affirme l’ailier droit de 6 pieds 1 pouce et 186 livres. J’ai commencé à parler avec Luc (Michaud) et Derek (Cormier) dans les dernières semaines et on m’a confirmé ma place aujourd’hui (mercredi).»

«J’ai la chance de connaître déjà plusieurs joueurs dans le vestiaire, à commencer par les gars du Nouveau-Brunswick. Ça va être plaisant de retrouver Alex. Nous n’avons pas joué ensemble depuis le bantam AAA.»

L’ex-porte-couleurs du Titan d’Acadie-Bathurst dit avoir des objectifs modestes pour sa première saison avec le Bleu et Or.

«Tout ce que je veux c’est de faire ma place comme joueur régulier. Je suis capable de jouer plusieurs rôles dans un club. Je vais jouer le rôle que Derek voudra bien me confier. Je suis capable d’aider à l’attaque, mais je suis également un joueur qui est responsable défensivement», révèle le hockeyeur de Bouctouche.

Les Aigles Bleus n’ont désormais plus qu’un autre joueur à confirmer pour la prochaine saison. Le d.g. Luc Michaud n’a d’ailleurs jamais caché que le prochain venu sera un marqueur de premier plan.

Selon ce qui a été possible d’apprendre, le joueur ciblé serait Samuel Johnson, des Eagles du Cap-Breton, ou encore Jérémy Lapointe, des Voltigeurs de Drummondville.

Outre Bastarache et Arsenault, le gardien Olivier Adam et le défenseur Marc-Antoine Mercier sont les autres nouveaux venus qui ont déjà été confirmés pour la prochaine campagne.

En bref… L’équipe des Flyers de Dieppe de 2016-2017 était pleine aux as avec la présence de plusieurs joueurs qui ont depuis fait leur marque. Outre Bastarache et Arsenault, on y retrouvait aussi Cole Cormier, Nicolas Savoie, Patrick LeBlanc, Dominic LeBlanc, Jacob LeBlanc et un certain… Lukas Cormier… L’équipe féminine des Aigles Bleues devrait par ailleurs confirmer sous peu l’arrivée de l’attaquante Elizabeth Galipeau. Cette dernière évoluait la saison dernière pour le Boomerang du cégep André-Laurendeau de LaSalle. En 28 duels, elle a amassé quatre buts et cinq passes pour neuf points. Galipeau se joint à un groupe de recrues qui comprend aussi Monica Richard, Amélie Vachon, Ashley Lafrance, Marie-Soleil Simard et Laura Tremblay… Quelques visages bien connus des amateurs de hockey du Nouveau-Brunswick ont d’autre part été confirmés dans d’autres universités canadiennes. C’est le cas, entre autres, de l’Acadien Patrick LeBlanc, de Sainte-Marie-de-Kent, et Cole Larkin qui se joignent aux Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard. Dawson Stairs, lui, évoluera pour les Tigers de l’Université Dalhousie. Thomas Belzile s’alignera pour les Redmen de l’Université McGill, tandis que Thomas Couture représentera les Axemen de l’Université Acadia. Vincent Labelle, pour sa part, jouera pour les Gee Gees de l’Université d’Ottawa, Charles Beaudoin et Charles-Antoine Lavallée sont désormais des membres des Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières, alors que Benjamin Roode et Alex Drover feront partie des Ridgebacks de l’Université Ontario Tech d’Oshawa…