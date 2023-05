Hockey des Premières Nations: Elsipogtog vise le titre national

Les Oilers d’Elsipogtog n’ont pas l’intention de jouer aux touristes à Saskatoon, où sont présentés jusqu’à dimanche les Championnats canadiens de hockey Fred Sasakamoose Chief Thunderstick.

Ce tournoi, qui vise à couronner annuellement les champions canadiens des Premières Nations de notre sport national, regroupe cette année 40 équipes masculines et 16 formations féminines.

Les Oilers, à ne pas confondre avec les Hawks malgré la présence de 12 porte-couleurs de l’équipe du Circuit senior Beauséjour, se présentent dans la ville la plus peuplée de la Saskatchewan avec la ferme intention de revenir à la maison avec la victoire.

S’ils se faufilent jusqu’à la finale, les Oilers devront disputer un minimum sept parties en quatre jours. Ce n’est pas gagné d’avance.

Les Oilers pourront compter sur plusieurs joueurs de haut niveau, à commencer par le gardien Rylan Parenteau, des Komets de Fort Wayne dans l’ECHL, et l’attaquant Troy Lajeunesse, des Ghost Pirates de Savannah, toujours dans l’ECHL.

Le Big Four défensif des Oilers est également fort solide avec Trey Lewis, Leon Denny, Elijah Francis et Tyrone Sock. À l’attaque, Lajeunesse complètera une première unité offensive redoutable avec Robbie Graham et Scott Sack.

«Nous avons un club avec une belle profondeur, affirme le capitaine Trey Lewis. Notre grande force sera évidemment devant le filet avec Parenteau, ainsi que notre défensive qui compte quatre gars qui ont joué dans la LHJMQ. À l’avant, notre premier trio sera très bon. Robbie est sans aucun doute l’un des meilleurs attaquants du tournoi, alors que Lajeunesse a été un joueur étoile dans le hockey universitaire. Nous avons aussi quelques bons joueurs dans les autres trios, dont les jeunes Cole Augustine, Brett Bernard et Jordan Joseph.»

Les autres joueurs de l’équipe sont le gardien Tanner Sock, les défenseurs Fred Levi et Dusty Levi, de même que les attaquants Creighton Sanipass, Garrison Sanipass, Tyson Augustine, Chayson Levi, Cory Augustine et Evan Levi.

À noter que Cory Augustine et Evan Levi sont respectivement âgés de 49 et 46 ans.

«Ils apportent beaucoup de leadership à l’équipe et je peux te dire qu’Evan s’est mis en forme pour le tournoi. Il possède toujours son célèbre gros lancer», raconte Trey Lewis avec humour.

«Ça n’en reste pas moins un tournoi de hockey très compétitif, assure Lewis. Il y a plusieurs excellents joueurs de hockey dans les équipes, dont certains qui jouent chez les professionnels.»

C’est effectivement le cas. À titre d’exemple, les Islanders de Cross Lake, qui font partie de la section H, comptent sur le défenseur Brady Keeper, un bonhomme qui a évolué la saison dernière avec les Canucks d’Abbotsford dans la Ligue américaine, mais qui a aussi disputé quelques parties dans la LNH au cours des dernières années. Un autre joueur de la LAH, Justin Nachbaur, du Reign d’Ontario, figure également dans l’alignement de Cross Lake.

Parmi les autres professionnels, notons Alex Roach, des Scrappers de Moose Cree, ainsi que Turner Ripoliner et Tristan Frei, des Blackhawks de Beardy’s. Le joueur étoile des Chiefs de Spokane (WHL) Chase Bertholet, des Chiefs d’Eagle Lake, le spectaculaire Zacharie Giroux, des Firebirds de Flint (OHL) et l’ancienne vedette des Raiders de Prince Albert (WHL) Dakota Conroy, des Trappers de Mistissini, seront également de la partie.

Quelques joueurs de la LHJMQ seront également présents, dont l’excellent Israël Mianscum, du Phoenix de Sherbrooke, et Colin Ratt, des Olympiques de Gatineau. Mianscum s’alignera pour les Trappers de Mistissini, alors que Ratt jouera pour les Bulls de Kitigan Zibi. L’ancien des Tigres des Campbellton, Tobias Odjick, dont le célèbre père Gino est récemment décédé, fait aussi partie des Bulls.

Tous les matchs du tournoi peuvent être vus en direct via le site web chiefthundersticklive.ca/.

En bref… Elijah Francis, qui compte dans son c.v. une conquête de la coupe du Président et de la coupe Memorial avec le Titan d’Acadie-Bathurst au printemps de 2018, a également déjà remporté le tournoi Fred Sasakamoose Chief Thunderstick en 2019 avec les Chiefs de Waswanipi… Les Oilers font partie de la section C qui comprend aussi les Stars de PBCN, les 89ers de La Ronge, les Winterhawks d’OCN et les Chiefs de Sandy Lake… Pour passer à la deuxième ronde, les Oilers doivent gagner au moins deux de leurs quatre rencontres préliminaires… Les Oilers sont la seule équipe des Maritimes, tant chez les hommes que les femmes, à prendre part au tournoi…