Gagner et Frost-Corinaldi couronnés à Saint Andrews

Bryan Gagner et Nadine Frost-Corinaldi ont remporté l’épreuve de 19 km du Paddlefest Wharf to Wharf de Saint Andrews, samedi. La course a la particularité de se dérouler aux abords d’une plage.

Gagner a triomphé chez les hommes en 1h31min55, alors que Frost-Corinaldi a fait de même chez les dames en 1h36min46.

Dans les deux cas, il s’agit de nouveaux records du parcours. Les anciennes marques appartenaient à Chris Watson (1h34min15) et Sarah Badger (1h57min39).

Le podium masculin est complété de Mark Hoel (1h38min58) et Alex Quinn (1h41min45).

Bryan Gagner a été le premier homme à compléter l’épreuve de 19 km du Paddlefest Wharf to Wharf de Saint Andrews, samedi. – Gracieuseté: Isabel Brambilla Nadine Frost-Corinaldi affichait un large sourire après avoir pris la première place chez les dames dans l’épreuve de 19 km, samedi, à Saint Andrews. – Gracieuseté: Isabel Brambilla Nathaniel Couture en compagnie de son fils Samuel. Le fiston a devancé le paternel au fil d’arrivée pour remporter l’épreuve de 11 km. – Gracieuseté: Isabel Brambilla

Du côté féminin, Beverley Grobbelaar (2h01min23) et Celine Perley (2h14min35) ont pris les deuxième et troisième positions.

En ce qui concerne l’épreuve de 11 km, les victoires sont allés à Samuel Couture (57min07) et Victoria McGuire (1h06min08). Nathaniel Couture a pris la deuxième position chez les hommes en 57min10.