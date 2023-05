Haltérophilie: Josée Gallant rafle tout à Scarborough

Tenez-vous le pour dit, Josée Gallant est en grande forme. En fin de semaine, l’haltérophile de Campbellton a profité de sa participation aux Championnats canadiens pour servir un sérieux avertissement aux «petites jeunesses» sur la scène mondiale.

À Scarborough, une banlieue de Toronto, l’Acadienne de 30 ans a non seulement raflé trois médailles d’or chez les moins de 55 kilos, mais elle a également établi deux records personnels.

Comme quoi les enseignements de son entraîneur Kevin Zimmerman, au cours des dernières semaines, en ont fait une athlète encore plus redoutable.

Bref, ça augure bien pour le Grand Prix de la Fédération internationale d’haltérophilie, qui aura lieu à La Havane du 8 au 18 juin.

C’est donc avec ses trois grosses médailles dorées, qu’à la blague elle dit vouloir utiliser comme assiettes, que Gallant s’en est retournée à la maison en attendant son départ vers la capitale de Cuba.

«Ça s’est super bien passé. Ça augmente encore plus ma confiance», a-t-elle affirmé, tôt lundi matin, quelques minutes avant de s’embarquer dans l’avion devant la ramener à Truro, où elle habite depuis quelques années.

Pour tout dire, Josée Gallant se sentait tellement bien qu’elle aurait pu, sans problème, réaliser des levées plus élevées. Elle a d’ailleurs réussi ses six levées sans difficulté.

Elle s’est finalement contentée de levées finales de 87 kilos à l’arraché et de 107 kilos à l’épaulé-jeté pour un total de 194 kilos.

Si la performance à l’arraché égale son record personnel, celles à l’épaulé-jeté et au total des levées sont des nouvelles marques. Dans les deux cas, elle a amélioré le tout d’un kilo.

Juste pour vous donner une petite idée de ce que ces nouveaux sommets représentent, rappelons qu’elle a raflé une médaille d’argent aux Championnats panaméricains de Son Carlos de Bariloche, en mars dernier, avec des levées de 84 kg (arraché) et 105 kg (épaulé-jeté) pour un total de 189 kg.

«J’ai fait beaucoup de changements au niveau de ma technique et j’ai eu l’occasion de démontrer tout ce que j’avais appris dans les derniers mois avec Kevin, qui est mon fan numéro un», lance-t-elle d’un ton enjoué.

En plus de sa technique, Gallant dit avoir également travaillé sur l’aspect mental.

«Ma préparation mentale me permet de m’amuser davantage. J’ai appris à profiter du moment présent. J’ai moins de problème à gérer ma nervosité», avance-t-elle.

D’ici son départ pour La Havane, Josée Gallant compte bien continuer de travailler sur sa technique afin d’arriver fin prête pour faire face à ses adversaires qui doivent sûrement l’attendre de pied ferme.

«Je reprends l’entraînement mardi et je compte bien m’amuser, rester en forme et garder mon poids sous les 55 kilos», confie-t-elle.

En bref… Josée Gallant avait de bons mots à dire au sujet de Rose Harvey, une haltérophile en pleine progression. «Rose m’a livré une belle bataille. Elle m’a aidé à me surpasser», confie l’Acadienne au sujet de la jeune Québécoise de 25 ans… Josée Gallant a maintenant une fiche parfaite de trois en trois aux Championnats canadiens. Elle avait aussi raflé les trois médailles en 2017 et en 2022… Deux autres Néo-Brunswickois ont pris part aux Nationaux. Il s’agit de Taylor McGregor, chez les moins de 59 kg, et Cody Steeves, chez les moins de 81 kg. Les deux haltérophiles de Moncton ont bien performé, mais n’ont pas réussi à se hisser sur l’une des marches du podium…