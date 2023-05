Treize médailles pour le Nouveau-Brunswick aux Nationaux de judo

Les judokas du Nouveau-Brunswick ont brillé en fin de semaine aux Championnats canadiens présentés au Centre Pierre-Charbonneau de Montréal. Au total, ils ont grimpé à 13 reprises sur le podium, dont quatre fois sur la plus haute marche.

Des 13 médailles remportées, sept l’ont été par des membres du club Otoshi de Dieppe.

Marisol Savoie a ainsi raflé l’or dans la division M16 et le bronze en M18, chaque fois chez les -44 kg.

«C’était mon objectif de gagner l’or dans mon groupe d’âge, affirme Marisol Savoie. Depuis les Jeux du Canada, j’ai gagné beaucoup de confiance.»

L’entraîneur du club Otoshi Malcolm Pelletier confirme la domination de la cadette des sœurs Savoie dans la division M16 malgré ses jeunes 13 ans.

«Elle s’est vraiment bien battue, dit-il. Elle s’est également bien défendue dans la division M18 en dépit d’une légère blessure à l’épaule»

Vicky Pitre, pour sa part, a été couronnée en ne-waza chez les -52 kg.

«Je savais que mes chances étaient bonnes pour l’or, soutient Pitre. J’avais gagné l’or au Québec Open, mais c’est ma première médaille d’or en ne-waza aux Nationaux.»

Mahée Savoie n’est pas en reste, elle qui s’est emparée de l’argent chez les seniors, de même que dans la division M21 chez les -57 kg. Dans les deux finales, elle s’est inclinée devant la Québécoise Catherine Toshkov.

«Je ne suis pas entièrement satisfaite, indique l’aînée des sœurs Savoie. Ç’a toutefois mieux été dans la division senior. Avec Malcolm, nous avions décidé de changer un peu la stratégie. J’ai un compte à régler avec elle (Toshkov).»

Vicky Pitre, du club Otoshi, a été sans pitié en ne waza chez les -52 kg. – Gracieuseté: Lynsey Welling Hayden Thibeault (en bleu), du club Tani Koi, a terminé en deuxième place dans la division des -57 kg M18. – Gracieuseté: Lynsey Wellington Mahée Savoie (en bleu), du club Otoshi, a hérité de l’argent dans les divisions seniors et M21 chez les -57 kg. Elle s’est inclinée chaque fois en finale devant la Québécoise Catherine Toshkov. – Gracieuseté: Lynsey Welling Tylor Collin (en blanc), du club Otoshi, a mis la main sur la médaille de bronze après avoir défait le Québécois Denis Neyolov dans la division senior M60. – Gracieuseté: Lynsey Wellington

Mahée Savoie, qui s’installe en permanence afin de s’entraîner avec l’équipe nationale, a deux tournois au programme pour cet été, soit la Coupe européenne de Paks, en Hongrie (8 et 9 juillet), ainsi que les Jeux de la francophonie de Kinshasa, en République dominicaine du Congo, du 28 juillet au 6 août.

«Mahée est déçue, mais je suis néanmoins très fier d’elle, confie Malcolm Pelletier. Ç’a été un peu plus difficile dans la division M21, mais elle s’est montrée plus agressive dans le tournoi senior. Le match a presque été de son côté.»

Enfin, Tylor Collin (-60 kg, senior) et Maxime Bourgoin (-66 kg, M16) ont pour leur part mérité le bronze.

«Après avoir perdu mon deuxième match, je me suis retrouvé dans le repêchage et j’ai perdu mon calme pendant cinq minutes. Je m’étais présenté ici pour gagner l’or et mes émotions ont pris le dessus. Malcolm m’a alors conseillé de m’amuser et c’est ce que j’ai fait. Finalement, je suis vraiment content de cette médaille de bronze. Je gagnerai l’or l’année prochaine», indique Collin, qui en est à sa première année au niveau senior.

Bourgoin a débuté de façon encore plus difficile en perdant son tout premier match du tournoi M16. Lui aussi s’est donc retrouvé au repêchage.

«Je pense que voulais trop l’or, souligne celui qui fera le saut dans la division M18 cet automne. Mes chances étaient pourtant bonnes. Les gars qui ont terminé devant moi (sur le podium), ce sont tous des gars que je sais que je peux battre. Malcolm m’a juste conseillé de m’amuser après ma défaite. Je leur ai donné des volées.»

Malcolm Pelletier a souligné l’effort des deux médaillés de bronze.

«Ils ont démontré beaucoup de résilience en revenant dans le tournoi après être passés par le repêchage. Ils ont livré de gros matchs. Ils ont été spectaculaires», note Pelletier.

Le club Tani Koi de Rothesay a également connu un bon week-end avec quatre médailles, dont celle en or de Brandi Lingley, dans la division senior chez les +78 kg. Lingley a aussi mis la main sur l’argent dans la division M21.

Hayden Thibeault (-57 kg, M18) et Elias McLean (-46 kg, M16) ont de leur côté terminé en deuxième place.

Notons enfin les deux médailles du club de Fredericton, soit la brillante médaille d’or de Dakota Sanzana (-63 kg, M18) et celle de bronze d’Andrew Blaney (+100 kg, senior). En plus de son podium d’or, Sanzana a également réalisé le bel exploit d’obtenir son laissez-passer pour les Mondiaux cadets, de même que les Championnats panaméricains dans le même groupe d’âge.

Momo McManus (-52 kg, M16), du club de Fredericton, Zoe Wilson (-57 kg, M16) et Nicholas Haslett (-81 kg, M18), du club Shimpokai de Saint-Jean, de même qu’Egan McLean (-60 kg, M21) et Naomi Fowler (+70 kg, M18), du club Tani Koi, ont par ailleurs terminé en cinquième place dans leur catégorie respective.