Patrick LeBlanc emballé de se joindre aux Panthers de UPEI

Patrick LeBlanc était courtisé par plusieurs universités, mais pas celle de Moncton. C’est finalement avec les Panthers de l’Île-du-Prince-Édouard qu’évoluera l’Acadien de Sainte-Marie-de-Kent cet automne.

LeBlanc, qui célébrera son 21e anniversaire mercredi prochain, dit avoir reçu des offres de quelques universités de l’Ontario.

«J’ai finalement choisi les Panthers parce que j’y ai déjà complété quelques cours dans les dernières années. L’un de mes anciens coéquipiers avec les Islanders (de Charlottetown, dans la LHJMQ), Kieran Gallant, y sera lui aussi», confie l’attaquant de 6 pieds et 165 livres.

Un autre élément qui a convaincu que les Panthers était le bon endroit pour lui est le fait que l’équipe est en reconstruction. Pas moins de 12 recrues ont déjà accepté de joindre les rangs du club.

Outre LeBlanc et Gallant, on retrouve aussi parmi ces recrues l’ex-capitaine du Titan d’Acadie-Bathurst Cole Larkin, l’ex-capitaine et son adjoint chez les Otters d’Erie, Cameron Morton et Noah Sedore, Ben McFarlane, du Storm de Guelph et Joe Ranger, des Wolves de Sudbury.

«Je me joins à un bon programme qui va compter sur une jeune équipe. C’est une belle occasion pour moi. Nous allons tous grandir ensemble», signale LeBlanc.

«L’entraîneur-chef Forbes MacPherson ne m’a fait aucune promesse, mais il m’a dit que j’allais avoir l’occasion d’avoir un bon rôle dans l’équipe. Je veux avant tout faire ma place. C’est un nouveau niveau de jeu pour moi et je vais d’abord devoir m’adapter à la vitesse du jeu et le fait que les gars sont plus grands et plus gros», termine LeBlanc, qui vient de connaître une saison de 44 points (18-26) en seulement 26 parties avec le Blizzard d’Edmundston, en plus d’avoir été le meilleur pointeur de la LHM en séries avec un total de 21 points (4-17) en 14 rencontres.

Dans la LHJMQ, LeBlanc a disputé 168 matchs avec les Islanders de Charlottetown et l’Océanic de Rimouski, où il a accumulé 59 points, dont 21 buts.