Eric Faille retourne en Deuxième division suisse

Après quatre campagnes avec le HC Kloten, dont la dernière dans la Ligue nationale de la Suisse, Éric Faille change d’adresse. Le Dieppois portera désormais les couleurs du HC Olten en Deuxième division. Il s’agit de la même équipe où Derek Cormier a donné ses derniers coups de patin chez les professionnels il y a déjà 10 ans.

Faille voit donc son association avec Kloten prendre fin de façon abrupte. S’il dit avoir apprécié son passage dans cette organisation, il n’a toutefois pas apprécié la façon dont les choses se sont terminées.

«Ils m’ont dit qu’ils voulaient voir s’il n’y avait pas moyen d’améliorer leur équipe au niveau des joueurs importés. Ça m’a déçu parce que j’estime avoir connu une assez bonne saison dans le rôle qu’ils m’ont confié. Et à la surprise de plusieurs, Kloten a quand même pris le neuvième rang sur 14 clubs», révèle le hockeyeur de 33 ans.

Ce rôle dont il fait mention, c’est celui d’un joueur de deuxième trio. Lors de ses trois premières saisons avec Kloten, en Deuxième division, Faille occupait la chaise de premier centre. C’est beaucoup en raison de ses exploits que l’équipe est d’ailleurs parvenue à obtenir sa place dans la Ligue nationale, donc en Première division. Dans chacune de ses trois premières campagnes, il a figuré chaque fois parmi les cinq meilleurs pointeurs de la ligue, dont au premier rang en 2021-2022.

Cet hiver, ses 24 points, dont 10 buts, lui ont tout de même permis de terminer au cinquième rang de son club.

«Je vais maintenant avoir l’occasion d’aider Olten d’atteindre la Ligue nationale, comme je l’ai fait pour Kloten au printemps de 2022. Olten a pris part à la finale lors des deux dernières années, alors l’équipe n’est pas loin», indique l’ancienne vedette du Titan d’Acadie-Bathurst et des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

«J’ai encore beaucoup de bon hockey à donner et je veux retrouver ma place comme joueur offensif dans un premier trio. Et si jamais le destin voulait que nous affrontions Kloten dans un match de relégation, ça va me faire plaisir de les battre pour leur prouver qu’ils ont pris la mauvaise décision», termine l’athlète de 6 pieds et 180 livres.

Kloten est une commune du canton de Zurich qui compte un peu plus de 20 000 habitants. L’équipe dispute ses matchs au vieux Stimo Arena, un amphithéâtre construit en 1952 pouvant accueillir 7624 spectateurs.