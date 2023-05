Soccer: les Aigles Bleues font le plein de joueuses acadiennes

L’entraîneur de l’équipe de soccer des Aigles Bleues de l’Université de Moncton, Mehyar Zekaroui, est toujours à la recherche d’une paire d’attaquantes qui pourraient rallumer la flamme de son club.

C’est que l’attaque du Bleu et Or est en panne, et ce, depuis un bon bout de temps. En fait, l’équipe de l’Université de Moncton n’a gagné aucun match depuis 2019. Elle n’a marqué qu’un total de 10 buts au cours des deux dernières saisons (la saison 2020 a été annulée).

La saison prochaine, ce sera une équipe bonifiée qui amorcera sa saison. Si l’équipe perd deux joueuses (Danielle Castonguay, d’Atholville, et et Isabelle Brun, de Dieppe), au moins huit nouvelles recrues participeront au camp d’entraînement, en août.

La dernière confirmation est l’étoile de l’Académie haute performance de Soccer NB, Mylène Frenette, de la région Chaleur, qui a aidé son équipe à terminer en deuxième position lors d’une vitrine à Toronto en fin de semaine dernière. Elle a aussi représenté la province aux Jeux du Canada de Niagara Falls en 2022.

Janik Roy, de Moncton (Codiac Soccer), la gardienne Krista Phillips, de Dalhousie (Soccer Dieppe, Restigouche), Madeleine Belliveau, de Dieppe (Soccer Dieppe, Vedettes de Mathieu-Martin), Ariane Rioux, de Dieppe (Académie haute performance, Jeux du Canada), Onisha Goguen-Tshimbalanga, de Dieppe (Académie haute performance, Jeux du Canada) et Mélanie Léger (Soccer Dieppe) sont les autres Acadiennes qui se joindront au Bleu et Or en 2023. Mais nous avons aussi appris en primeur l’arrivée imminente de Gabrielle Belone (Codiac SC) et Grace Masimengo, de Moncton (Soccer Dieppe, Vedette de Mathieu-Martin), avec l’équipe.

«Les joueuses des Aigles Bleues sont très accueillantes. Je les ai côtoyées pendant plusieurs années. Je me suis sentie à l’aise instantanément de me joindre à la formation, expliquait Onisha Goguen-Tshimbalanga, native de Moncton, lors de sa signature. Les Aigles Bleues m’ont marqué par leur entraide et le soutien que chaque joueuse démontre pour l’autre. J’espère apporter une nouvelle énergie à l’équipe et travailler fort afin d’obtenir de bons résultats pendant la saison 2023.»

Éloïse Gilbert-Grimard, une joueuse de Longueuil, au Québec, qui avait accepté l’offre des Aigles en mars, a depuis décidé de poursuivre son parcours au cégep.

«Nous travaillons surtout pour les éditions de 2024 et 2025, mais nous cherchons toujours une ou deux filles à l’attaque qui pourraient amorcer la prochaine saison avec nous», explique l’entraîneur-chef Mehyar Zekaroui.

Malgré l’alignement très acadien, il précise que le Bleu et Or cherche aussi à l’extérieur.

«Les filles de la région, on les connaît pas mal toutes. Nous avons quand même réussi à mettre la main sur le talent local, à l’attaque notamment. Mais nous cherchons aussi un autre profil avec un peu plus d’expérience pour avoir un impact dès la première année.»

«Un de nos objectifs est d’attirer le meilleur talent de la province. Des filles comme Mélanie Léger, Gabrielle Belone et Madeleine Belliveau, ce sont tous des profils offensifs. Elles sont fières de venir représenter l’Université de Moncton, surtout que certaines ont été approchées par d’autres universités, explique Zekaroui.

Est-ce que le Bleu et Or sortira du bas du classement cette année?

«C’est sûr que c’est ce que l’on souhaite, répond l’entraîneur. L’avantage, c’est que peu de filles nous ont quittés. En plus, on ajoute du talent local. Ce sont des filles d’impact et nous savons qu’elles seront souvent du onze de départ.»

«Une ou deux attaquantes de plus nous permettront d’avoir un bon équilibre et des forces dans toutes les positions. Cet ajout nous permettrait d’être très optimistes d’aller chercher ces premières victoires», estime Mehyar Zekaroui.

Trouveront-ils la ou les perles rares qui manquent à l’équation? À suivre.