Course de relais Cabot: les Maine-iacs l’emportent

Véritable dynastie à la populaire course de relais Cabot du Cap-Breton, l’équipe Maine-iacs a conservé sa couronne en complétant les 273,33 km de sentiers en 15h43min23.

Déjà gagnante en 2016, 2017 et 2022, la formation menée, entre autres, par Aaron Willingham, Jesse Krach, Robert Gomez et James Boeding a devancé une autre équipe de grande renommée, le Show Ships, par 14 minutes. Luc Gallant, Michael Colford, Jacob Benoit et leurs coéquipiers ont terminé la course en 15h57min49.

En troisième position, on retrouve The Black Lungs, qui a terminé l’épreuve en 16h49min37.

Le top-5 est complété de l’équipe mixte des Road Hammers de Halifax (17h34min54), et les Warriors de Toronto (18h36min36).

Deux autres groupes sont parvenus à briser la barrière des 20 heures, soit le DVTC (19h06min54) et l’équipe mixte numéro 2 des Road Hammers de Halifax (19h47min44).

Au total, 64 équipes ont pris part à cette course à relais qui comprend 17 étapes.