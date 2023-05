Marathon d’Ottawa: Wesselius devance Aagab par sept secondes

Si Lee Wesselius et Mohamed Aagab prennent l’habitude de se livrer de chaudes luttes chaque fois qu’ils vont se retrouver ensemble sur la même ligne de départ, ils n’ont pas fini de nous ébahir. Après avoir vu Aagab le devancer par 92 secondes en octobre à Toronto, Wesselius a cette fois-ci eu le dernier mot, dimanche matin à Ottawa, avec une priorité de sept petites secondes.

Le coureur de River Glade a terminé les 42,2 km de l’événement Tamarack en 2h18min26 pour prendre le 14e rang de l’épreuve. Wesselius a surtout réussi à terminer au premier rang parmi tous les coureurs canadiens.

Aagab a pour sa part complété en 2h18min33, temps qui lui a permis de terminer en 15e place. Handicapé depuis quelques semaines par une blessure à la jambe gauche, le coureur de Campbellton visait un chrono avoisinant les 2h10.

«Je suis plutôt content de la façon dont les choses sont allées. Mon principal objectif était de terminer en tant que meilleur coureur canadien», révèle Wesselius, dont le record personnel est de 2h16min34 réussi en novembre 2021 à Indianapolis.

«J’ai cru à un moment donné que je pourrais terminer la course en 2h17, mais les cinq derniers kilomètres ont fait très mal», souligne-t-il.

«La température a également été un facteur. Il faisait très chaud et il n’y avait à peu près pas de vent. Il y a une semaine, je croyais vraiment avoir des chances de courir en 2h15 ou 2h16, mais quand j’ai appris la température prévue pour dimanche j’ai revu mes prédictions à la baisse», ajoute Wesselius.

De son côté, même s’il a terminé assez loin de son objectif qui était de 2h10, Mohamed Aagab était assez content du résultat.

«J’ai couru en compagnie des Éthiopiens jusqu’au 15e kilomètre. Je me dirigeais donc vers un chrono de 2h08 ou 2h09. J’ai alors décidé de ralentir un peu parce que ma jambe me dérangeait un peu. Je me suis finalement ramassé avec un groupe de Japonais, puis dans les derniers kilomètres Lee a fini par me dépasser», raconte Aagab.

Ce dernier s’accordera maintenant quelques semaines de repos avant de reprendre sérieusement l’entraînement. Il prévoit d’ailleurs participer à quelques courses au Nouveau-Brunswick dans les prochains mois, avant son gros rendez-vous de Toronto en octobre, où il compte bien cette fois-ci briser la barre des 2h10.

Aagab sera, entre autres, au Demi-marathon de Saint-François et au 10 km de Tracadie en septembre.

Un seul autre Canadien est parvenu à courir le marathon sous la barre des 2h20, soit l’Ontarien Blair Morgan en 2h19min49.

Les quatre premières positions au classement général sont allées aux Éthiopiens Yihunilign Adane (2h08min22), Gebretsadik Abraha (2h09min13), Abdi Ali Gelchu (2h10min38) et Aychew Bantie (2h13min11).

L’Américain Parker Stinson complète le top-5 masculin en 2h13min57.

Chez les dames, le podium est composé de l’Éthiopienne Waganesh Mekasha (2h24min47), de la Canadienne Malindi Elmore (2h27min44)et de l’Allemande Melat Kejeta (2h27min50).

À noter le chrono de 3h04min34 de Donnie Evans, d’Oromocto, chez les hommes. Chez les dames, Nathalie Thériault a complété l’épreuve en 3h52min20.

Mohamed Aagab (au centre) a pris le 15e échelon au Marathon Tamarack d’Ottawa, une place derrière l’autre coureur élite du Nouveau-Brunswick Lee Wesselius. – Gracieuseté

Les autres épreuves

Dans la course de 21,1 km, c’est l’Ontarien d’Ottawa Andrew Deak qui a triomphé en 1h12min42,

Au 10 km, tel que prévu, l’Ontarien Mohammed Ahmed et le Britanno-Colombien ont dominé en s’emparant des deux premières positions.

Ahmed a eu le dernier mot en 28min21, soit 18 secondes de mieux que Levins qui a complété en 28min39.

L’Ontarien Jeremy Coughler a pris le troisième échelon en 29min31.

À noter la 50e place de l’Acadien de Grand-Sault Patrick Côté grâce à un chrono de 35min16.

«Je suis assez loin de mon record personnel qui est 33min15 à Woodstock, mais je suis quand même satisfait, confie Côté. Mes entraînements ont plutôt été molos depuis le Marathon de Tokyo en mars (2h39min26). Ma prochaine course sera probablement le demi-marathon d’Edmonton à la mi-août.»

Chez les dames, Natasha Wodak, de la Colombie-Britannique, a triomphé en 32min51. Le podium est complété en deuxième place d’une autre Britanno-Colombienne, Leslie Sexton (33min13), et de la Québécoise Caroline Pomerleau (33min16).

Ivy Bialowas (42min36), de Fredericton, a été la meilleure Néo-Brunswickoise avec une 51e position.

Rappelons que l’épreuve servait aussi à couronner les champions canadiens sur la distance pour l’année 2023.

Au 5 km, la victoire est allée au Montréalais Noah El Rimawi-Fine qui a complété la course en 15min42.

L’Ontarien Thomas Kyte (15min48) et le Québécois Alexandre Huot (15min51) complètent le podium masculin.

L’Acadien Bryan Thomas, de Tétagouche-Nord, a terminé au 14e rang en 17min02. À noter aussi la 88e position du Dieppois Olivier Babineau (38min32).

«Je suis assez content de ma course, compte tenu que je reviens d’une blessure à mon genou droit (syndrome femoro patellaire), affirme Bryan Thomas. C’est loin de mon record personnel (15min55), mais je suis juste content d’être en santé et de pouvoir m’entraîner régulièrement.»

Thomas compte poursuivre sa préparation en vue d’une participation au Marathon P’tit Train du Nord qui aura lieu le dimanche 1er octobre.

«Tout dépendant comment va aller l’entraînement, mon objectif sera de terminer la course en 2h45min. Il s’agit de mon premier marathon à vie», signale Thomas.

Du côté féminin, les Ontariennes Maia Watson (18min16), Annabelle St-Martin (19min01) et Olivia MacAskill (19min22), toutes trois d’Ottawa, ont pris les trois premières places.