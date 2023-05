Volleyball scolaire: doublé historique à Tracadie

Ça ne fait plus aucun doute, les volleyeuses des Bisons de la polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie sont les reines du volleyball au niveau AA. Trois semaines après avoir vu leurs cadettes triompher chez les juniors (9e-10e année), les filles d’âge senior (11e-12e année) ont à leur tour mérité la bannière provinciale.

Au niveau féminin AA, c’est la première fois qu’une école réalise un tel doublé depuis l’école Mgr-Marcel-François-Richard de Saint-Louis-de-Kent en 1999.

Après avoir remporté leurs trois duels préliminaires, les protégées de l’entraîneur Jean-Noël Godin ont triomphé en finale des Patriotes de la polyvalente Louis-J.-Robichaud de Shediac en trois manches de 25-18, 16-25 et 15-10.

«Les filles ont vraiment répondu à l’appel, révèle Godin. Mon inquiétude avant le tournoi était que les filles soient trop nerveuses. Après leur saison de 14 victoires sans aucune défaite, elles s’étaient mises beaucoup de pression sur les épaules. Les gens n’arrêtaient pas de leur dire qu’elles allaient sûrement gagner.»

Il aurait pu ajouter également le fait que l’équipe avait également connu une saison parfaite en 2022 avant de s’incliner en demi-finale aux provinciaux.

«En fin de semaine, je retiens surtout qu’elles ont joué en équipe et non pas individuellement. Quand tu te retrouves au Championnat provincial, le talent ne suffit pas. Tout le monde a contribué à cette victoire», confie le vétéran entraîneur.

Jean-Noël Godin se réjouit du doublé des Bisons. Ça lui démontre que le travail des dernières années rapporte enfin ses fruits.

«Nous sommes en train de bâtir un bon programme ici. Ça fait longtemps que nous travaillons là-dessus et je crois que nous tenons la bonne formule. Luc (Picard) et Rebecca (Benoit) ont également gagné avec l’équipe junior, alors ça veut dire que d’autres bonnes joueuses s’en viennent pour l’équipe senior. Il faut maintenant s’assurer que la relève sera toujours là, mais ça regarde bien. Dans la Péninsule acadienne, il y a beaucoup de talent chez les filles de 4e à 6e année», ajoute Jean-Noël Godin.

La passeuse Mollie Hachey parle de ce championnat comme d’un effort d’équipe. Elle ajoute que les filles étaient bien conscientes qu’il fallait éviter le piège de trop s’en mettre sur les épaules.

«Nous nous sommes présentées ici pour jouer en équipe et s’amuser. Nous avions la bonne attitude. Nous nous étions parlé lors des championnats régionaux et Jean-Noël nous a également parlé. Il voulait que nous gardions les choses simples», explique-t-elle.

La joueuse de centre Kyana Brideau abondait dans le même sens.

«Nous sommes arrivées ici pour avoir du plaisir sans pression, lance-t-elle. Nous avons été particulièrement bonnes au service. Dernièrement, ça allait moins bien avec nos services. Nous avons également bien joué en attaque et dans les réceptions.»

En bref… C’est la première fois que les Bisons remportent une bannière provincial au niveau senior. Les filles d’âge junior l’ont toutefois fait à quatre reprises, soit en 2002, 2016 et 2019 au niveau AAA et en 2023 au niveau AA… Les autres monarques provinciaux de ces championnats présentés à Fredericton sont les Lions de Leo Hayes High (filles AAA), les Prédatrices de l’École régionale de Baie-Sainte-Anne (filles A), les Black Kats de Fredericton High (garçons AAA), les Phantoms de Bathurst High (garçons AA) et les Huskies de Hartland High (garçons A)… Rappelons que 10 équipes francophones ont pris part à ces Championnats provinciaux présentés au Centre Grant-Harvey de Fredericton. Outre les Bisons et les Patriotes, on retrouvait également les Rebels de l’École secondaire Népisiguit de Bathurst et les Prédateurs de Baie-Sainte-Anne au niveau AAA masculin, les Corsaires de l’école Mgr-Marcel-François Richard, les Jaguars du Centre scolaire Samuel-de-Champlain de Saint-Jean et les Prédateurs de la polyvalente Roland-Pépin de Campbellton chez les garçons de niveau A, les Vedettes de l’école Mathieu-Martin de Dieppe chez les filles de niveau AAA, de même que les Prédatrices de Baie-Sainte-Anne et les Dragons de la polyvalente A.-J.-Savoie de Saint-Quentin…

Baie-Sainte-Anne est de retour au sommet

Les Prédatrices de l’École régionale de Baie-Sainte-Anne ont remporté une deuxième bannière provinciale en volleyball féminin après celle de 2009 au niveau AA. Cette fois-ci, elles ont raflé le titre au niveau A. À l’avant: Katherine Schofield et Alleyson McIntyre. À l’arrière: Tyler Doiron (entraîneur adjoint), Céleste Savoie, Tali Duplessis, Lexie Savoie, Julie Gray (entraîneuse-chef), Lia Guimond et Anna Schofield. – Gracieuseté

Ça aura pris du temps, mais les Prédatrices de l’École régionale de Baie-Sainte-Anne sont de retour au sommet de la pyramide. Quatorze ans après avoir triomphé au niveau AA, les filles du village d’Yvon Durelle ont ajouté cette fois-ci la bannière A sur les murs du gymnase de l’école.

Le tournoi avait pourtant mal débuté pour la troupe de Julie Gray. En lever de rideau, les Prédatrices ont baissé pavillon en deux manches de 25-21 et 25-23 face aux Dragons de la polyvalente A.-J.-Savoie de Saint-Quentin.

Elles ont toutefois su redoubler d’effort pour venir à bout des Golden Knights de l’école John Caldwell et des Tigers de l’école Minto Memorial.

Tout était donc en place pour une belle finale contre les mêmes Dragons. Cette fois-ci, les Prédatrices ont eu le dernier mot en triomphant en deux manches de 25-15 et 25-21.

«Gagner le championnat provincial, ç’a été l’objectif dès le départ, affirme la joueuse de 11e année Céleste Savoie. Notre défaite dans le premier match nous a réveillé. Nous avons joué avec beaucoup plus d’énergie ensuite.»

Pour ce qui est de cette première bannière féminine depuis 2009, Savoie indique que le plan est de ne pas attendre aussi longtemps pour répéter l’exploit.

«C’est excitant d’avoir gagné et ça démontre que notre travail dans les derniers mois a valu la peine. Nous allons avoir une autre bonne équipe l’année prochaine et le plan de gagner de nouveau», soutient Céleste Savoie.

L’entraîneuse Julie Gray, a souligné de son côté la résilience de ses joueuses.

«Après le premier match, les filles ont abordé les parties suivantes avec juste dans l’idée de ne pas se soucier du pointage. Elles ont juste joué avec intelligence en travaillant fort, un point à la fois», dit-elle.

«Toutes les filles ont fait leur travail, que ce soit dans les attaques, les réceptions ou les services. Nous avons disputé de très bons matchs dans les derniers mois, mais je dirais qu’elles ont joué leur meilleure partie en finale. Ça frôlait la perfection», indique Julie Gray.