Baseball intermédiaire: une autre saison dominante pour Miramichi?

À l’exception de la saison 2021, qui se veut la seule anomalie des 17 dernières années pour cette formation pleine d’histoire, les Cardinals de Miramichi sont toujours parmi les prétendants. Ce n’est pas un coup de chance si le club revendique depuis 2006 sept championnats de la Ligue de baseball intermédiaire de la Vallée de Miramichi, deux titres provinciaux A et une couronne provinciale B.

Et à moins d’une hécatombe, les Cardinals sont encore dans la course pour tout rafler en 2023. Ils ont d’ailleurs entamé la saison du bon pied en défaisant les Dodgers de Dalhousie 12 à 7, la semaine dernière, en lever de rideau.

À quelques exceptions près, les Cardinals présenteront la même formation que lors des dernières campagnes. C’est donc dire que les autres lanceurs du circuit devront composer avec la puissante offensive des Cardinals qui comprend les toujours dangereux Mike Simon, James Scott, Andrew Carter, John Cortes et Billy Gaston, pour ne nommer que ceux-là. Parce qu’à bien y penser, les Dustin McKay, Jared McDonald, Tom Burns et Andrew Burns sont eux aussi de redoutables cogneurs.

L’entraîneur des Cardinals, Allan Menzies, estime toutefois que l’offensive, bien que solide, n’est pas le pain et le beurre dans les succès du club.

«À mes yeux, notre grande force demeure notre défensive, dit-il. Puis ensuite, je dirais que c’est notre profondeur au monticule. L’offensive vient en troisième. De tous nos championnats au fil des années, c’est toujours notre défensive et notre personnel de lanceurs qui nous a permis de gagner. Pour toutes sortes de raisons, notre attaque n’a jamais été facteur à l’exception de l’automne dernier. C’est la première fois en 17 ans que notre offensive a excellé en séries et aux provinciaux.»

Allan Menzies croit par ailleurs que les Cardinals devront tôt ou tard songer à rajeunir le club. Selon lui, il reste peut-être deux ou trois saisons dans le corps de plusieurs membres de l’équipe.

Pas moins de six joueurs ont au-delà de 40 ans et pas les moindres. Ils sont dans l’ordre James Scott, Kris McKay, Mike Simon, John Schalde, Tommy Burns et Andrew Burns.

«Nous avons une vieille équipe et nous devrons bientôt faire de la place aux jeunes. D’ailleurs, nous nous attendons à ajouter deux jeunes joueurs d’impact en provenance du club junior la saison prochaine», confie Menzies.

L’entraîneur des Cardinals, s’il espère un autre championnat cette année, assure que la mission s’annonce difficile.

«Nous ne nous sommes pas vraiment améliorés comme équipe pour cette saison, alors que les quatre autres, elles, l’ont toutes fait. Je m’attends à ce qu’il y ait beaucoup de parité dans la ligue», indique-t-il.

«Les Aigles de Tracadie, avec les retours de Rémi Légère et Kevin Landry, deviennent automatiquement des prétendants. Les Tigers de Chatham Head, avec les Nick Hardy, Ryan Barry, Brian Dunn et Craig Russell, sont l’équipe avec le plus de puissance à l’attaque dans la ligue et de loin. Les Dodgers de Dalhousie, eux, malgré leur jeunesse, n’arrêtent pas de s’améliorer de saison en saison. Et voilà que les Acadiens de Caraquet viennent d’ajouter des joueurs de la région Chaleur et trois Mexicains. Et puis ils ont toujours Yan Rail qui est selon moi le meilleur joueur de la ligue. Vraiment, les clubs qui vont oser se présenter sur la route avec un banc réduit auront beaucoup de difficultés à gagner des matchs», prédit Allan Menzies.

Parmi les autres joueurs des Cardinals pour la saison 2023, on retrouve Darren Augustine, James Hicks, Brett Tucker, Dan Richard, Perry Deveaux, David DeLorme, Dustin McKay et Riley MacKnight.

Aaron Dunn, Jessie Malone, Jake Keating, Roman Ward et le Mexicain Dario Urdipilleta ont pour leur part fait savoir à l’équipe qu’ils ne seraient pas de retour.