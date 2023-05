Pierre-Luc Lurette invité à la vitrine des officiels de la LNH

En entrevue avec le journal, en février, le défenseur Pierre-Luc Lurette venait à peine de faire ses débuts professionnels avec les Thunderbolts d’Evansville dans la SPHL. L’Acadien de Val-d’Amour nous avait confié qu’il songeait de plus en plus à se recycler comme juge de lignes. Les choses ont depuis évolué rapidement puisqu’il prendra part au “Combine” des officiels de la Ligue nationale de hockey, du 17 au 20 août, au Harborcenter de Buffalo.

Lurette, 24 ans, n’en revient pas encore d’avoir reçu ce courriel de la directrice générale des officiels de la LNH, Taryn Daneman.

«J’ai envoyé des applications pour les combines de l’OHL et de la LNH en mars, affirme l’ancien capitaine des Tigres de Campbellton. J’ai d’abord été refusé pour le combine de l’OHL, alors je me suis dit que je ne serai sûrement pas choisi pour celui de la LNH. Puis, au début du mois, j’ai reçu un courriel comme quoi j’étais choisi pour aller à Buffalo. Ç’a été une belle surprise.»

Pierre-Luc Lurette est tellement encouragé par la tournure des événements, concernant sa nouvelle passion, qu’il en fait désormais son option numéro un en vue de la prochaine saison de hockey. Il est vrai qu’à 6 pieds 3 pouces et 220 livres, il a le physique de l’emploi pour faire carrière comme juge de lignes.

«Si je veux faire carrière dans le hockey, c’est probablement ma meilleure option, dit-il. Je sais que toutes les ligues professionnelles en Amérique du Nord seront à Buffalo et j’espère juste avoir la chance de me faire offrir du travail. Ça fait déjà longtemps que je sais que je ne jouerai jamais dans la LNH, mais comme juge de lignes peut-être que je vais réussir.»

Étrangement, il doit cette invitation au fait qu’il passait la plupart de son temps dans les gradins avec son club universitaire des Ridgebacks de l’Institut de technologie de l’Ontario. Comme le salaire était intéressant, il s’est donc mis à arbitrer des matchs dans plusieurs niveaux de jeu dans la région d’Oshawa, dont le M18 AAA. Ça remonte à octobre.

«C’est le seul aspect positif au niveau du hockey que je conserve de mon passage à l’université. L’entraîneur (Curtis Hodgins) ne semblait pas m’aimer comme joueur. À ma dernière saison, même si je n’étais pas blessé, j’ai seulement disputé neuf des 28 parties. Quand je me suis mis à arbitrer, j’ai adoré ça et le salaire était bon. Je n’avais pas arbitré depuis mes 12 ans dans le hockey mineur. Je m’en souviens parce que j’avais arrêté d’arbitrer quand je me suis cassé la clavicule», raconte-t-il.

«C’était comme joueur que je voulais faire carrière dans le temps, par comme arbitre», précise-t-il en riant.

Ceci dit, Pierre-Luc Lurette a aussi l’option de retourner jouer pour les Thunderbolts. Ces derniers lui ont d’ailleurs signifié leur intérêt en protégeant ses droits au terme de la dernière campagne. Il a également reçu des offres pour aller jouer en Grande-Bretagne en Deuxième division.

«C’est possible que je signe un contrat professionnel dans les prochaines semaines, mais ma priorité demeure l’arbitrage. Si je me fais offrir du travail comme arbitre, c’est là que je vais aller. Je suis convaincu que l’équipe qui va me signer va comprendre», mentionne-t-il.

En bref… 17 rencontres avec les Thunderbolts, Lurette a amassé deux mentions d’aide. Il a toutefois inscrit un but, son premier en carrière chez les professionnels, à son premier match éliminatoire. «Nous venions à peine de sortir de notre zone quand un gars de notre club a lancé vers le gardien adverse. La rondelle s’est retrouvée sur mon bâton à la ligne bleue et j’ai décidé d’y aller d’un tir des poignets dans le coin droit du côté du biscuit (blocker)», raconte Lurette… À sa grande surprise, les habitants d’Evansville sont de grands amateurs de hockey. «Je ne savais pas qu’ils aimaient le hockey comme ça en Indiana. J’ai adoré mon expérience avec les Thunderbolts. Nous avions toujours de 5000 à 6000 spectateurs par partie et l’ambiance était bonne. Nous avions d’ailleurs le plus bel aréna de la ligue. Mon séjour avec les Thunderbolts m’a remis en amour avec le hockey. J’avais pas mal perdu le goût de jouer à l’université», indique-t-il…