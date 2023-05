Repêchage de la LHJMQ: les Wildcats n’ont pas encore fait leur choix

Pour la quatrième fois de son histoire, l’organisation des Wildcats de Moncton aura le privilège de sélectionner au premier rang de l’encan, le samedi 10 juin, à Sherbrooke. Si Ritchie Thibeau et ses recruteurs décident de suivre la ligne directrice proposée par le Centre de soutien au recrutement de la LHJMQ, Caleb Desnoyers sera le premier appelé sur la tribune du Palais des sports Léopold-Drolet, comme l’ont été avant lui Pierre Dagenais en 1995, Steve Bernier en 2001 et Brandon Gormley en 2008.

Mais voilà, ce que suggère le CSR n’est pas nécessairement ce que souhaite les Wildcats.

Le directeur des opérations hockey des Chats Sauvages, qui peut fort bien vouloir cacher son jeu, soutient qu’aucune décision n’a encore été prise.

Même que Thibeau insiste à ce sujet. Il affirme que ses conseillers et lui hésitent encore parce qu’ils ne veulent surtout pas se tromper. Ils ne tiennent pas à découvrir, dans un an (ou deux), qu’ils ont misé sur le mauvais cheval.

Après tout, c’est avec ce premier choix, ainsi qu’autour d’Étienne Morin, Yoan Loshing, Adam Fortier-Gendron et Gabe Smith, que les Wildcats construisent la fondation de ce qu’ils espèrent convertir en championnat dans deux ans.

Une sélection, faut-il le rappeler, que les Wildcats ont hérité après avoir échangé le défenseur Jordan Spence aux Foreurs de Val-d’Or, en janvier 2021. Choix qui est ultimement devenu le premier au total après qu’ils aient remporté la loterie il y a un peu moins d’un mois.

Certes, Caleb Desnoyers possède des qualités indéniables. D’autant plus que sa famille a déjà écrit quelques chapitres dans l’histoire du club. Son oncle Simon Laliberté et son frère Elliot Desnoyers ont tous deux grandi dans l’organisation.

Mais le hic, c’est qu’il y a d’autres noms très intéressants dans cet encan. Des espoirs de grand talent qui font en sorte que Desnoyers ne fait pas nécessairement l’unanimité.

Son compagnon de trio chez les Gaulois de Saint-Hyacinthe, Émile Guité, fiigure justement parmi ces talents de premier plan. Le CSR le considère d’ailleurs comme le deuxième meilleur espoir du repêchage.

Le défenseur droitier Alex Huang, des Vikings de Saint-Eustache, et le centre Nathan Lecompte, des Grenadiers de Châteauguay, sont également d’autres jeunes surdoués qui ont des atouts qui jouent en leur faveur.

«Nous n’avons vraiment pas encore pris de décision, assure Thibeau. Le choix est difficile. C’est pourquoi aucune décision ne sera prise avant d’avoir parlé une dernière fois aux jeunes pendant la semaine du repêchage. Tout va donc dépendre des entrevues. C’est seulement après ça que nous prendrons une décision. Nous voulons être certain d’avoir bien faire nos devoirs.»

Évidemment, tout cela pourrait bien être de la poudre aux yeux, question de pimenter un brin les conversations des partisans de l’équipe qui trépignent d’impatience de connaître la prochaine étoile du club.

La candidature de Desnoyers est plus que tentante. Auteur de 53 points en 41 duels, le centre de 6 pieds 1 pouce et 170 livres est vu comme un joueur complet. On dit de lui qu’il est une copie de Patrice Bergeron (ou Phillip Danault). De plus, à l’instar de son frère aîné, Caleb Desnoyers est doté d’une maturité remarquable pour un bonhomme qui vient à peine de souffler 16 bougies.

Et le fait qu’il provient d’une famille qui a toujours baigné dans le hockey n’est pas à dédaigner.

Outre son oncle Simon Laliberté et son frère Elliot Desnoyers, son père David Desnoyers a aussi été un joueur dominant dans la première moitié des années 1990, avec le Laser de Saint-Hyacinthe. Et dans ce club, on retrouvait également son autre oncle Laliberté, Hugues celui-là, qui n’était pas un vilain joueur de hockey non plus. Et comme si ce n’était pas assez, le conjoint de sa mère est un certain Pascal Trépanier, qui a joué plus de 200 matchs dans la Ligue nationale. Vous voyez le portrait.

«Comme (Émile) Guité, Desnoyers possède une très belle personnalité avec du caractère. Desnoyers a l’avantage de bien connaître notre organisation. Mais comme on dit, ce ne sont pas des liens de parenté qui te font gagner des matchs. Et puis, nous aimons aussi beaucoup (Nathan) Lecompte et (Alex) Huang. Lecompte, comme Guité, est un marqueur naturel. Et des marqueurs, tout le monde en cherche. Desnoyers, Guité, Lecompte et Huang, ce sont tous possiblement des joueurs de concession», souligne Thibeau avec justesse.

Ce qui rend les choses encore plus intéressantes, dans le cas des Wildcats, c’est qu’ils disposent de deux autres choix de première ronde. Deux sélections que Thibeau est prêt à échanger si le retour en vaut la peine. Il y a le 13e, qui leur appartient de droit, et le 18e, acquis du Phoenix de Sherbrooke, dans l’échange qui a envoyé l’arrière Francesco Iasenza aux Tigres de Victoriaville, en décembre.

Ritchie Thibeau révèle qu’il n’hésitera pas à les échanger s’il peut améliorer l’équipe immédiatement. D’ailleurs, plusieurs formations l’appellent déjà régulièrement. Et il est convaincu qu’elles vont continuer de le faire d’ici le 10 juin.

«Nous écoutons, confie Thibeau. Nous voulons nous améliorer. Certaines offres sont intéressantes, mais ce n’est pas assez. Nous voulons mieux. Nous voulons des joueurs qui vont nous aider pour au moins deux saisons et qui seront en mesure de faire une différence dans les succès de notre équipe.»