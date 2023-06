Athlétisme scolaire: l’élite de la province se réunit à Saint-Jean

L’élite de l’athlétisme scolaire a rendez-vous à Saint-Jean, samedi, où seront présentés les Championnats provinciaux de l’ASINB. Les athlètes se produiront sur la piste du camps de Saint-Jean de l’Université du Nouveau-Brunswick, le même endroit utilisé lors de la dernière Finale des Jeux de l’Acadie.

Environ 400 athlètes, en provenance des quatre coins de la province, sont attendus pour cette journée de compétitions qui prendra son envol à 9h.

Le directeur sportif de l’événement, Nick MacMackin, soutient que ces championnats sont chaque année l’occasion pour les amateurs d’athlétisme de découvrir les vedettes de demain.

«Pour nos jeunes athlètes (particulièrement les élèves de 12e année), c’est aussi la chance de se produire devant des recruteurs d’universités», mentionne MacMackin.

S’il s’attend à beaucoup d’action, principalement dans les sprints et les courses de demi-fond et de longue distance, Nick MacMackin ne s’attend toutefois pas à une pluie de nouveaux records.

«Les records appartiennent à des athlètes de grande qualité. On retrouve parmi ceux-ci des athlètes de la trempe de Geneviève Lalonde, Erin Vringer et Craig Thorne, entre autres», confie-t-il.

«Et si je me base aux chronos obtenus aux Régionaux, on ne devrait donc pas voir beaucoup de records tomber. D’ailleurs, il y a des années où aucun nouveau record n’est enregistré. Ceci dit, on ne sait jamais. Peut-être aurons-nous droit à des surprises. Il y a des athlètes qui gardent leur meilleure performance pour les Provinciaux», ajoute-t-il.

Si surprises il y a, il faudra surveiller de près Ariane Noël-Bertin au saut en hauteur. Aux Régionaux, la jeune athlète d’âge junior (9e-10e année) de la polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet, a réalisé un bond de 1m53, soit deux petits centimètres de moins que les recordwomen depuis 2019, Kirsten Hicks, de la polyvalente Aux-Quatre-Vents de Dalhousie, et Sara Grant, de Tantramar High de Moncton.

Vous ne voudrez également pas rater le sprint de 100m, toujours au niveau junior, puisque trois «Speedy Gonzalez» menacent la vieille marque de 11s55 que détient Jeff Wade, de Moncton High, depuis 1999. Les trois dauphins sont dans l’ordre Mathis Fournier, de l’École secondaire Népisiguit de Bathurst, ainsi que les coéquipiers Ben Gray et Anthony Richards, de Kennebecasis Valley High. Fournier, Gray et Richards ont respectivement obtenu des chronos de 11s88, 11s79 et 11s84 aux Régionaux, le week-end dernier. Ça promet donc d’être très serré.

Et toujours au sprint, cette fois au niveau senior (11e-12e année), Jackson Banks, de Leo Hayes High, a dans sa mire le record du 200m de Jordan Henri, de Bernice-MacNaughton High de Moncton, qui est de 22s38. Aux Régionaux, Banks a réussi un bon temps de 22s79.

Sinon, attendez-vous à ce que les athlètes paras Dante Cormier, de Riverview High, et Rémi Ouellette, de la polyvalente Louis-J.-Robichaud de Shediac, retiennent l’attention. Cormier va prendre part au 100m et au 200m en fauteuil roulant, alors que Ouellette participera aux épreuves des lancers du poids et du disque. Les deux amis ont d’ailleurs représenté la province aux Jeux du Canada à Niagara, l’été dernier.

Parmi les autres athlètes à surveiller en fin de semaine, notons chez les juniors Felicia Mortimer, de Rothesay Netherwood, au 400m et au 800m, Lexie Girouard, de l’école Mathieu-Martin de Dieppe, au 800m, Juliana Lemaire, de Mathieu-Martin, au 1500m et au 3000m, Kym Daigle, du Carrefour Beausoleil de Miramichi, au 300m haies, Maïka Bérubé, de Louis-J.-Robichaud, au saut en hauteur, Éliza Gallant, de Louis-J.-Robichaud, au lancer du javelot, Tristan Lepage, de l’ÉSN, au 400m et au 800m, les grands rivaux que sont Noah MacKinnon, du Carrefour Beausoleil, et Samuel Lepage, de l’ÉSN, au 800m, au 1500m et au 3000m, David Blanchard, de l’ÉSN, au lancer du poids au lancer du disque, de même que Justin Sonier, du Carrefour Beausoleil, et Ethan Steeves, de Petitcodiac High, au lancer du disque.

Au niveau senior, il faudra avoir à l’oeil Francis Roussel, de l’École L’Odyssée de Moncton, Nathan Rioux, de Mathieu-Martin, et Jackson Banks, de Leo Hayes, dans les sprints, Le même Rioux, ainsi que Félix Roy, de l’ÉSN, et David Valencia, de Carleton Nord, au saut en longueur, Madalyn MacKinnon, du Carrefour Beausoleil, au 800m, Nicole Trites et Samantha Norris, de Fredericton High, Clareta Livingtstone, de Woodstock High, et Emma Bourdon, de Harrison Trimble de Moncton, aux épreuves de 1500m et 3000m, Sophie Dubé, de l’école Sainte-Anne de Fredericton, et Meghan Hume, de Fredericton High, au 400m haies, Sydney Walker, de Harrison Trimble, au lancer du disque, Jasmine Frederickson-Robichaud, de l’ÉSN, au saut en longueur, et Marie-Ève Maillet, de la polyvalente Clément-Cormier de Bouctouche, au lancer du javelot.

Plusieurs francophones à surveiller

Ariane Bertin-Robichaud, de la polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet, est en bonne position pour améliorer le record provincial des écoles secondaires au saut en hauteur au niveau junior. – Gracieuseté: Sharon Peabody

Ariane Noël-Bertin et Sarah Thériault ont beau être les deux seules représentantes de la polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet qui prendront part aux Championnats provinciaux de l’ASINB, elles n’en sont pas moins déterminées à faire des vagues sur la piste.

Noël-Bertin ne vise rien de moins qu’un nouveau record provincial au niveau scolaire au saut en hauteur. Elle croit fermement qu’elle parviendra à briser la marque de 1m55 établie conjointement par Kirsten Hicks, de la polyvalente Aux-Quatre-Vents de Dalhousie, et Sara Grant, de Tantramar High de Moncton, en 2019. Aux Régionaux, la semaine dernière, Noël-Bertin s’est arrêtée à 1m53.

«Je suis confiante, dit-elle. Mais même si je n’y arrive pas, je serai quand même fière de moi. Mon record personnel en compétition est de 1m57 que j’ai réussi cet hiver aux Championnats provinciaux à l’intérieur à Saint-Jean.»

L’élève de 10e année vise également de remporter l’or au lancer du disque, ainsi que l’argent au saut en longueur.

Quant à sa bonne amie Sarah Thériault, elle est en lice pour une place sur le podium au lancer du javelot.

«Je me sens juste un petit peu nerveuse, indique en riant Ariane Bertin-Robichaud. Mais c’est seulement une bonne nervosité. J’espère que la température sera bonne parce qu’à Saint-Jean c’est souvent venteux. Idéalement, la température serait entre 15 et 20 degrés avec aucun vent.»

Noah MacKinnon, du Carrefour Beausoleil de Miramichi, est un prétendant sérieux pour les épreuves de 800m, 1500m et 3000m au niveau junior. – Gracieuseté: Norma MacLean

Le coureur de demi-fond et de longue distance, Noah MacKinnon, du Carrefour Beausoleil de Miramichi, en est un autre qui a des ambitions élevées pour ce week-end.

Il figure parmi les favoris dans trois épreuves, soit le 800m, le 1500m et le 3000m.

«Mon principal objectif est de battre mon record personnel au 800m qui est de 2min07. Le 800m, c’est mon épreuve préférée. J’espère aussi bien faire dans les deux autres courses pour aider mon école à remporter encore une fois la bannière provinciale A comme nous l’avons fait l’année dernière. C’est ma dernière année dans la division junior et je veux finir en beauté», révèle le sympathique athlète, qui dit s’attendre à une vive opposition de ses grands rivaux, les frères Lepage (Tristan et Samuel), de l’École secondaire Népisiguit de Bathurst.

Une autre athlète qui a des visées sur la plus haute marche du podium, en fin de semaine, c’est la coureuse de longue distance Juliana Lemaire, de l’école Mathieu-Martin de Dieppe. Malgré des problèmes à une hanche qui a handicapé sa préparation dans les dernières semaines, Lemaire tentera de remporter l’or au 1500m et au 3000m.

Si les records d’Erin Vringer (1500m) et Geneviève Lalonde (3000m) sont en sécurité, qu’elle dit avec humour, elle aimerait cependant établir de nouvelles marques personnelles, particulièrement au 1500m.

«Mon record personnel est de 5min02 au 1500m et ça date à il y a deux ans. J’aimerais terminer le plus proche possible des 5min. Je reviens d’une blessure et ma hanche me faisait vraiment mal après les Régionaux. Je ne serai pas nécessairement dans ma forme maximale, mais je serai là», confie celle qui aspire à se spécialiser un jour dans le 1500m steeple, comme son idole Geneviève Lalonde.