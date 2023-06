Hockey: deux recrues heureuses de devenir des Aigles Bleues

L’équipe de hockey des Aigles Bleues de l’Université de Moncton confirmait cette semaine l’arrivée de deux joueuses étoiles du Québec, Élizabeth Galipeau et Marie-Soleil Simard, noms que nos lecteurs ont pu apprendre dans nos pages il y a quelques semaines.

Galipeau, de Bedford dans les Cantons-de-l’Est et Simard, de Wendake près de Québec, ont ceci en commun: elles sont très excitées de pouvoir poursuivre leur carrière à l’U de M. Toutes les deux ont terminé leur parcours collégial. La première avec le Boomerang du Cégep André-Laurendeau (Div. 1) et la seconde avec les Voltigeurs du Cégep de Drummondville (Div. 2), du Réseau collégial et universitaire du Québec (RSEQ).

Pour les hockeyeuses québécoises qui veulent étudier en français, c’est souvent la fin de leur parcours sportif, car il n’y a que l’Université de Montréal et ses Carabins parmi les universités francophones qui comptent un programme de hockey chez elles.

«C’est une université francophone, explique Marie-Soleil Simard quand on lui demande pourquoi elle a choisi Moncton. J’ai bien aimé le programme quand j’ai visité (en février), le personnel, les filles. J’ai vraiment tout aimé. Je voulais continuer à pratiquer mon sport au niveau universitaire. Je crois que c’était la meilleure option.»

Marie-Soleil Simard a chaussé les patins dès l’âge de 4 ans, car elle voulait déjà imiter ses parents et jouer au hockey. Elle a joué une bonne partie de son hockey mineur avec les garçons.

Elle se décrit comme une défenseure défensive avec bonne mobilité, qui tient à avoir un impact sur sa prochaine équipe.

Élizabeth Galipeau est tout aussi excitée de rejoindre les Aigles Bleues. Elle reconnaît aussi que les offres sont bien rares pour les filles dans sa situation.

Élizabeth Galipeau, dans l’uniforme du Boomerang du Cégep André-Laurendeau, se joint aux Aigles Bleues pour la saison 2023-24. – Gracieuseté

«Pour moi, ç’a été une occasion à saisir. Je ne voulais pas un jour regretter de ne pas avoir été de l’avant. Alors j’ai foncé sur l’opportunité» explique-t-elle.

«J’ai beaucoup aimé la région, dit-elle de sa récente visite. Les gens sont super accueillants. Le campus est petit, mais c’est très beau. Je viens d’une petite communauté où tous les gens se connaissent. Alors j’ai l’impression que mon sentiment d’appartenance va être très grand.»

Galipeau, une attaquante de 5 pieds 5 pouces, déplore aussi le fait que le hockey universitaire soit si peu développé chez elle. Pas tant pour des raisons personnelles que pour son sport.

«C’est un peu décevant comme on veut développer le hockey féminin au Québec. Il y a même deux équipes universitaires anglophones qui rejoindront peut-être le circuit ontarien la saison prochaine. Nous sommes pourtant sur une montée, avec la Force (de Montréal), la nouvelle équipe féminine. C’est un peu plate, il faudrait ajouter des équipes universitaires, sinon les filles doivent arrêter ou s’exiler.»

Galipeau aime analyser les parties de hockey, question de connaître quelles décisions prendre au bon moment.

«J’ai une bonne vision du jeu et je pense que j’ai un jeu intelligent. D’examiner les détails du travail des joueuses, comme dans les sorties de zone, a beaucoup aidé mon jeu dans les dernières années. Une autre de mes forces est mon éthique de travail. Je donne toujours mon 100% sur la patinoire. C’est ancré en moi.»

Élizabeth Galipeau entreprendra des études en nutrition à l’Université de Moncton, alors que Marie-Soleil Simard est inscrite au baccalauréat en administration des affaires-comptabilité.