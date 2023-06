Le soccer a le vent dans les voiles au N.-B.

Si vous pensez que le Nouveau-Brunswick est surtout bon à développer des Lukas Cormier, les adeptes du ballon rond savent déjà que depuis une décennie, le Nouveau-Brunswick se taille petit à petit une place comme pépinière de joueurs de soccer de talent.

Il y a un peu plus d’une semaine, les équipes de l’Académie haute performance de Soccer NB étaient à Toronto pour une vitrine sportive, compétition où elles ont été regoupées dans la catégorie des académies professionnelles.

Sans gêne, nos garçons ont terminé le tournoi en première place et nos filles ont pris la deuxième marche du podium. C’est une preuve que l’avenir du soccer au Nouveau-Brunswick nous réserve de bien belles choses.

«C’est la plus grande vitrine au Canada. Terminer premier, c’est la preuve que le soccer du Nouveau-Brunswick a le vent dans les voiles», se réjouit Younes Bouida, directeur de l’Académie.

Si Bouida est mieux connu comme entraîneur-chef de l’équipe masculine de soccer des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, il est également directeur du développement technique de Soccer NB.

«De battre York United (M19) – une filiale d’une équipe professionnelle – là-bas à Toronto c’est vraiment exceptionnel. On a des gars et des filles qui en sont capables. En plus, nous avons une très grosse représentativité francophone au sein de l’Académie.»

«Ce sont d’ailleurs deux femmes qui étaient les entraîneuses-cheffes des équipes: Renée Gauvin et Nathalie Flemming. Ce sont deux anciennes des Aigles Bleues», tient à souligner Bouida.

Les équipes qui représentaient le Nouveau-Brunswick à Toronto comprenaient aussi des nouvelles recrues des Aigles Bleus, dont Alexandre LeBlanc de Moncton et Mylène Frenette de Bathurst.

Younes Bouida est hésitant à parler trop ouvertement de ses protégés. Ce sont après tout des mineurs qui n’ont pas encore choisi de faire une carrière publique.

Qu’est-ce que l’Académie haute performance?

L’Académie est un programme de style sport-étude pour l’élite du soccer mineur du Nouveau-Brunswick, où nos meilleurs espoirs sont encadrés tout au long de leur parcours, sans frais aux parents. «Ce ne sont pas des clients», illustre son directeur.

Il y a bien entendu les frais d’hébergement et de déplacement pour les tournois que les parents devront débourser.

L’Académie fait ses frais grâce à des subventions du gouvernement du Nouveau-Brunswick, de commanditaires de même que des collectes de fonds dans la communauté. Si elle est chapeautée par Soccer NB, l’association sportive ne contribue pas directement au financement de l’Académie.

N’entre pas à l’Académie qui veut. C’est seulement sur invitation. Sur plus de 300 joueurs dans les équipes provinciales, toutes catégories confondues, ce sont à peine 20 à 25 des meilleurs footballeurs qui sont invités chaque année à devenir membres de l’Académie, aussi tôt qu’à 14 ou 15 ans. Mais seulement après une rigoureuse évaluation des recruteurs.

Une fois admis, les académiciens doivent démontrer une progression pour y revenir l’année suivante. C’est heureusement presque toujours le cas.

«Il y a un gros volume d’entraînement en place dans tous les domaines, que ce soit au niveau physique, mental, technique, tactique, et même au niveau social», explique le directeur.

«L’idée de l’Académie, c’est de sélectionner les meilleurs talents de la province et de les mettre dans le meilleur environnement possible. C’est un programme rigoureux qui développe certaines habiletés qui en font des leaders exceptionnels.»

Les bons résultats des académiciens sont de plus en plus courants. Avant la vitrine de Toronto, on peut rappeler les résultats des derniers Jeux du Canada à Niagara l’été dernier, où les garçons ont terminé au 4e rang et nos filles (6e) se sont inclinées contre la Nouvelle-Écosse (médaille de bronze) en tirs de barrage.

Parmi les anciens, il y a David Mavakala de Moncton qui joue maintenant avec l’équipe de réserve de l’Impact de Montréal et qui doit faire des sessions avec les pros. Avant lui, il y a l’Acadienne de la Péninsule Noémie Mallet qui mène une carrière de soccer semi-professionnel en Allemagne, pour ne nommer que ceux-là. Plusieurs autres sont forcément à venir.