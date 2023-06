Repêchage de la LHJMQ: le Titan souhaite ajouter de l’attaque

Quand il termine dans la cave du classement, les besoins d’un club se trouvent normalement à toutes les positions. C’est un peu différent chez le Titan d’Acadie-Bathurst. Dans son cas, parce que l’équipe compte déjà sur un gardien numéro un pour les deux prochaines campagnes et que le top-6 défensif est déjà établi, c’est principalement vers l’attaque qu’elle va axer ses efforts au prochain repêchage.

Si le Titan ne dispose d’aucun choix de premier tour, du moins pour l’instant, il possède néanmoins 23 sélections dans sa banque, dont deux dans les rondes 2 et 3, un autre dans la ronde 4 et également deux dans la ronde 5.

Certes, le tableau devrait changer d’ici le samedi 10 juin, mais il n’en demeure pas moins que le recruteur-chef Sammy Mayers et son groupe ont été gâtés en quantité par leur directeur général Gordie Dwyer.

Ceci dit, si tous les encans sont importants, celui-ci est pour ainsi dire capital pour la relance de cette équipe trop peu nantie au niveau de sa banque d’espoirs.

Le Titan se doit de faire de belles trouvailles pour éviter de compléter l’alignement avec des joueurs au potentiel limité comme ç’a été le cas dans la dernière campagne. Perdre avec des jeunes qui ont un avenir dans le hockey, ça peut aller. Mais perdre avec des gars qui ne devraient pas jouer à ce niveau malgré leur bonne volonté, c’est différent. Ça ralentit le développement des autres.

Vous pouvez parier que Gordie Dwyer va tout mettre en œuvre pour éviter de compter sur ce genre de joueurs en 2023-2024. D’ailleurs, il n’est pas question d’accorder des postes garantis à certains bonshommes comme cela avait été fait par l’organisation l’été dernier. Les agents libres qui parviendront à se tailler une place devront désormais la mériter et ceux qui obtiendront une invitation pour le camp en août en seront avisés.

Mais en attendant, la priorité est au repêchage et, bien sûr, aux autres activités l’entourant comme les nombreuses transactions qui sont inévitablement conclues la veille de l’encan.

Le Titan devrait justement confirmer l’arrivée de deux vétérans pour compléter les échanges qui ont envoyé Riley Kidney à Gatineau et Jacob Melanson à Sherbrooke. Selon les rumeurs qui circulent, les deux joueurs seraient le défenseur Olivier Boutin et le centre Milo Roelens. Tous deux devraient en principe occuper deux des trois sièges disponibles chez les 20 ans, l’autre étant Robert Orr.

Évidemment, Dwyer refuse de confirmer le tout, se contentant de dire que des annonces seront effectuées la veille du repêchage. Il était plus bavard sur les autres sujets.

«Nous travaillons actuellement sur plusieurs dossiers, confie Dwyer. Nos listes sont pas mal complètes pour le repêchage et nous avons déjà réalisé aux environs de 75 entrevues sur Zoom avec des espoirs et ce n’est pas terminé. Nous avons d’ailleurs été très impressionnés par la maturité de certains jeunes.»

Parmi les dossiers qui accaparent son temps, il y a bien sûr la possibilité d’obtenir un choix de premier tour. Il semble y tenir.

«Nous ne sommes pas placés pour repêcher en première ronde, mais on y travaille. Nous verrons bien. Mais le plus important, pour nous, sera de s’assurer de bien identifier les jeunes que nous voulons sélectionner pour l’avenir du club. Nous devons avoir du flair pour en trouver de bons. Mais ça revient toujours à ça au repêchage. Les plus importants font normalement l’unanimité auprès de toutes les équipes. Ensuite, il s’agit de trouver le maximum de joueurs qui seront en mesure de se développer pour devenir de bons éléments pour notre équipe. Nous croyons qu’il y a de belles cartes cachées dans ce repêchage», révèle Dwyer.

«Bien sûr, notre philosophie pour les premières rondes est de toujours prendre le meilleur joueur disponible, peu importe sa position. Mais je dois admettre que pour le repêchage en général, nous avons cette année un penchant pour les attaquants», dit-il.

Par ailleurs, est-ce que le gardien Joshua Fleming, le défenseur Ty Higgins ou l’attaquant Joseph Henneberry, tous à leur saison de 19 ans et définitivement les trois éléments avec le plus de valeur dans l’organisation, pourraient servir de monnaie d’échange pour obtenir un choix de premier tour?

Là-dessus, comme sur bien d’autres sujets, Gordie Dwyer n’a pas voulu commenter. Ça n’a rien de bien étonnant puisqu’ils sont bien cachotiers les directeurs généraux à ce temps-ci de l’année.

En bref… Le Titan dispose des choix suivants pour le repêchage du samedi 10 juin: 21e (2e ronde), 27e (2e), 43e (3e), 46e (3e), 59e (4e), 77e (5e), 93e (5e), 95e (6e), 105e (6e), 113e (7e), 118e (7e), 123e (7e), 131e (8e), 149e (9e), 152e (9e), 154e (9e), 174e (10e), 176e (10e), 185e (11e), 195e (11e), 203e (12e), 221e (13e) et 239e (14e)… Le défenseur Noah Laberge, ainsi que les attaquants Philippe Collette et Ethan Dickson sont trois joueurs qui devraient normalement se tailler un poste la saison prochaine… Gordie Dwyer indique que plusieurs agents libres de l’Ontario vont se présenter au camp d’entraînement. Quelques noms seront probablement dévoilés dans la semaine qui suivra le repêchage… Le repêchage international, qui suivra le 5 juillet, sera l’occasion pour le Titan de sélectionner deux nouveaux joueurs puisqu’il est déjà acquis que Markas Samenas ne sera pas de retour. Le Titan disputé du deuxième choix de l’encan, ainsi que du 62e. Gordie Dwyer mentionne qu’il n’hésitera pas à choisir des joueurs de 18 ans. Il estime préférable d’investir dans des joueurs plus matures qui auront moins de difficulté à composer avec le changement de décor et culture… Comme le top-6 défenseur sera en principe composé de Ty Higgins, Harry Clements, Émile Perron, William Bishop, Noah Laberge et vraisemblablement Olivier Boutin, ça veut donc dire que des bonhommes comme Drew Maddigan et Mason Chitaroni, qui joueront tous deux sur leur saison de 19 ans, pourraient se trouver sur le marché des transactions…