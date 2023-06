Vincent Deslauriers met le cap vers la France pour ses débuts professionnels

Après cinq belles saisons chez les Aigles Bleus de l’Université de Moncton, dont la dernière comme capitaine du club, Vincent Deslauriers va maintenant mettre le cap vers la France pour ses débuts professionnels.

Le Dieppois de 26 ans, qui a grandi Sainte-Anne-des-Plaines, au Québec, évoluera pour le Homardi d’Anglet dans la Ligue Magnus.

«J’ai toujours eu un intérêt pour l’Europe, affirme Deslauriers. J’avais plusieurs options devant moi, mais l’offre d’Anglet était la plus sérieuse. L’équipe me voulait vraiment.»

Deslauriers explique que son agent Karl Boucher, de l’Agence KB Sports, a également eu des discussions avec d’autres formations de la Ligue Magnus, de même qu’avec des clubs de Deuxième division en France. De plus, des équipes de la Belgique et de la Suède ont aussi manifesté un certain intérêt, avant que Deslauriers n’appose finalement sa signature au contrat d’une saison offert par Anglet.

«J’ai eu l’occasion de parler avec l’entraîneur-chef (Pierrick Rezard) et il m’a dit qu’il comptait m’utiliser beaucoup. Il a vu quelques matchs (sur le web) et il aime ma façon de jouer. Ce sont des grandes surfaces en Europe et mon coup de patin devrait m’aider. Je m’en vais là-bas avec l’idée de bien faire, mais surtout d’avoir du plaisir et de vivre une belle expérience», indique-t-il.

«J’ai un an pour voir si j’aime ça. Ensuite, si j’ai le goût de continuer et que d’autres opportunités se présentent, je continuerai. Pour l’instant, j’ai encore le goût de jouer au hockey», confie-t-il.

L’ailier droit de 5 pieds 10 pouces et 190 livres, qui venait de se trouver un emploi chez Quest Properties, une société d’investissement établie à Dieppe, a, heureusement pour lui, pu profiter d’une oreille attentive du côté de ses patrons.

«Ils savaient que j’avais un intérêt à aller tenter ma chance comme hockeyeur en Europe. Ils ont été très compréhensifs. Ils ne m’ont pas fait de promesse, mais ils sont intéressés à me reprendre quand je reviendrai», termine Vincent Deslauriers, qui envisage de faire la transition dans un rôle d’entraîneur d’ici quelques années.

Vincent Deslauriers était le capitaine des Aigles Bleus de l'Université de Moncton lors de sa cinquième et dernière campagne au hockey universitaire. – Gracieuseté: Normand A. Léger

En bref… Le Homardi d’Anglet a décidé de faire table rase avec ses joueurs importés en provenance de l’Amérique du Nord. Ainsi, outre Deslauriers, le Homardi pourra également compter sur l’arrivée de Keith Getson, un bonhomme que le Dieppois a bien connu comme adversaire avec les Huskies de Saint Mary’s, au niveau universitaire, ainsi qu’avec les Islanders de Charlottetown et les Mooseheads de Halifax, dans la LHJMQ. Les deux autres sont l’Américain Dylan St-Cyr et l’Ontarien Colin Doyle. À noter que St-Cyr est le fils de l’ancienne gardienne Manon Rhéaume et le neveu de l’ex-joueur de la LNH Pascal Rhéaume. Comme sa mère, St-Cyr est un gardien… En 150 parties avec les Aigles Bleus, séries éliminatoires incluses, Deslauriers a compilé 49 buts et 73 passes pour 122 points. Dans la LHJMQ, il a réussi 65 filets, 76 mentions d’aide et 141 points en 279 parties avec le Phoenix de Sherbrooke et le Drakkar de Baie-Comeau… La saison dernière, le Homardi comptait dans ses rangs l’ancien défenseur du Titan d’Acadie-Bathurst Olivier Dame-Malka… Le Homardi a dû passer par un tournoi de relégation pour conserver sa place en Première division. L’équipe a pris le 10e rang en saison régulière avec une fiche de 11 gains, 22 revers et 11 défaites en prolongation ou en fusillade… Notons que l’Acadien Mathieu Cyr est l’un des entraîneurs adjoints chez le Homardi…