Des championnats d’athlétisme marqués par le vent et le froid

Le vent et le froid ont volé la vedette aux coureurs, aux sauteurs et aux lanceurs, samedi, lors des Championnats d’athlétisme de l’Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick présentés au stade des Jeux du Canada de Saint-Jean.

Le directeur sportif de l’événement, Bill MacMackin, n’a d’ailleurs pas hésité un seul instant pour dire que les deux caprices de Dame Météo expliquent le fait qu’un seul nouveau record scolaire a été établi pendant la journée, soit celui de Dante Cormier au 100m en fauteuil roulant.

L’athlète de l’école Riverview High a réalisé un chrono de 22s22 pour briser sa propre marque 20s87 établie l’an dernier.

«Ç’a été une journée très difficile pour les jeunes, affirme MacMackin. Les vents forts et le froid ont définitivement eu un impact dans les performances des athlètes.»

Ceci dit, l’élite ne s’en est pas moins bien tirée.

C’est le cas, entre autres, d’Ariane Noël-Bertin, de la polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet. L’élève de 10e année, qui visait d’améliorer le record scolaire du saut en hauteur, a finalement dû se contenter d’un saut de 1m45, à 10 centimètres de la marque de 1m55 appartenant conjointement à Sara Grant (Tantramar) et Kirsten Hicks (Aux-Quatre-Vents) depuis 2019.

«C’était vraiment une température hors de la normale, affirme-t-elle. Parfois, le vent faisait tomber la barre toute seule et les arbitres étaient donc obligés de la tenir avant nos sauts. Il faisait aussi très froid.»

Outre l’or au saut en hauteur, Noël-Bertin s’est également imposée au lancer du disque (23m27), en plus d’avoir pris le deuxième échelon au saut en longueur 4m07), à trois petits centimètres de la gagnante Elisha Delphin (4m10), de Moncton High.

Parmi les autres Acadiennes qui ont tenu leur bout, samedi, au niveau junior, on retrouve Juliana Lemaire, de l’école Mathieu-Martin de Dieppe. Favorite pour l’emporte dans les épreuves de 1500m et de 3000m, Lemaire a répondu à l’appel grâce à des chronos respectifs de 5min38s81 et de 12min09s96.

Les autres filles qui sont parvenues à se mériter deux podiums d’or au niveau junior sont Maude Camille Basque, de la polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie, gagnante du 100m (14s28) et du 200m (29s27), et Felicia Mortimer, de Rothesay Netherwood, triomphante au 400m (1min03s12) et au 800m (2min33s09).

Notons aussi les victoires d’Éliza Gallant, de la polyvalente Louis-J.-Robichaud, au lancer du javelot (27m46), et de Kym Daigle, du Carrefour Beausoleil de Miramichi, au 300m haies (52s21). Daigle a de plus pris le deuxième échelon au 80m haies en 15s08, trois minimes centièmes derrière Ava Brennan, de Carleton North (15s05). Brennan a aussi triomphé au triple saut avec un bond de 8m79.

Jacey Calder, de St. Stephen, au lancer du poids (9m14) a été l’autre médaillée d’or chez les filles d’âge junior. Le relais 4x100m est allé à Woodstock High (57s49), alors que Harrison Trimble l’a emporté au relais 4x400m (5min01s49).

Au niveau senior, difficile de ne pas souligner les trois médailles d’or d’Anna Somers, de St. Stephen, dans les sprints de 100m (13s84), 200m (28s10) et 400m (1min02s31).

Trois doublés d’or ont aussi été enregistrés, dont celui de Marie-Ève Maillet, de la polyvalente Clément-Cormier de Bouctouche au lancer du poids (9m40) et au lancer du javelot (32n10). Elle a toutefois moins bien réussi au disque avec une 11e position.

Maillet, qui n’en est pourtant qu’à sa première année d’éligibilité au niveau senior, soutient que le froid ne l’a pas du tout dérangé.

«Ç’a été le contraire des autres, lance-t-elle en riant. Il faisait extrêmement froid et je mettais mon manteau d’hiver entre chaque lancer, mais sinon ç’a bien été. J’ai surpassé mes attentes. J’étais la favorite au javelot, mais j’étais seulement classée troisième au poids. Je suis vraiment contente de mes résultats. Au disque, qui est le lancer que je pratique le moins, je croyais être capable de terminer en troisième place, mais ce n’est pas grave. J’espère maintenant bien faire aux Provinciaux afin d’obtenir a placer pour les Championnats canadiens de la Légion.»

Les deux autres doublés sont la propriété de Nicole Trites, de Fredericton High, au 1500m (5min15s83) et au 3000m (11min22s69), ainsi que Mallie Kilfoil, de Carleton North, au 100m haies (20s39) et au saut en longueur (3m94). Les autres médaillées d’or sont Madalyn MacKinnon, du Carrefour Beausoleil de Newcastle, au 800m (2min29s36), Sophie Dubé, de l’École Sainte-Anne de Fredericton, au 400m haies (1min14s69), Hannah Barnard, de Fredericton High, au saut en hauteur (1m45), Valerie Emerson, de Saint-Jean High, au triple saut (8m30), et Sydney Walker, de Harrison Trimble High, au lancer du disque (25m28).

Fredericton High a d’autre part gagné les relais de 4x100m (56s22) et de 4×400 (4min48s58).

Ariane Noël-Bertin, des Acadiennes de la polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet, a triomphé au saut en hauteur et au lancer du disque, en plus de prendre la deuxième place au saut en longueur (photo). – Gracieuseté: Sharon Peabody Jackson Banks (146), des Lions de Leo Hayes High, et Francis Charles Roussel (644), des Olympiens de l’École L’Odyssée de Moncton, deux amis dans la vie de tous les jours, ont disputé de très beaux sprints de 100m et 200m. Banks l’a emporté chaque fois devant Roussel. – Gracieuseté: Sharon Peabody Isaac MacLean (539), des Highlanders de Bernice MacNaughton High de Moncton, a réalisé un triplé chez les garçons d’âge senior avec des victoires au 800m, 1500m et 3000m. – Gracieuseté: Sharon Peabody Juliana Lemaire, des Vedettes de l’école Mathieu-Martin de Dieppe, s’est imposée au 1500m et au 3000m chez les filles d’âge junior. – Gracieuseté: Sharon Peabody Noah MacKinnon (627), des Cougars du Carrefour Beausoleil de Miramichi, Jamieson Bauman (232), des Greyhounds de Saint Jean High, et Samuel Lepage (682), des Rebels de l’École secondaire Népisiguit de Bathurst, se sont livrés de chaudes batailles dans les épreuves de longue distance au niveau junior. MacKinnon a triomphé 800, Bauman l’a emport au 1500m et Lepage a fait de même au 3000m. – Gracieuseté: Sharon Peabody Marie-Ève Maillet, des Cavalières de la polyvalente Clément-Cormier de Bouctouche, a épaté la galerie avec l’or au lancer du poids et du javelot (photo). – Gracieuseté: Sharon Peabody Maude Camille Basque, des Bisons de la polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie, a triomphé au 100m et au 200m. À ses côtés, on reconnaît Jolène Harvey, des Rebels de l’École secondaire Népisiguit de Bathurst, et Elisha Delphin, des Purple Knights de Moncton High. – Gracieuseté: Sharon Peabody

Doublé pour Levi Labobe et Kent

Chez les garçons d’âge junior, Breilan Levi Labobe, de Bonar Law High, et Everett Kent, de Carleton North, ont mis la main sur deux médailles d’or chacun. Levi Labobe s’est distingué au 100m haies (17s87) et au 300m haies (46s30), alors que Kent a triomphé au saut en hauteur (1m55) et au lancer du javelot (39m01).

Mario Comeau et Noah MacKinnon, du Carrefour Beausoleil, ont raflé l’or respectivement au lancer du disque (28m84) et au 800m (2min07s98).

Les autres médaillés d’or francophones sont Mathis Fournier (200m 24s55) et Samuel Lepage (3000m, 10min09s93), de l’École secondaire Népisiguit de Bathurst. L’ÉSN a également gagné le relais 4x100m en 49s77.

Notons enfin les victoires de Ben Gray, de Kennebecasis Valley (100m, 12s28), Greyson Tremble, de Bernice MacNaughton High (400m, 53s80), Jamison Bauman, de Saint-Jean High (1500m, 4min51s47), Shiki Kabuya, de Simonds High (saut en longueur, 5m22), Jacoby Francis, de Bonar Law High (triple saut, 10m61), et Jack Thomas, de Carleton North (lancer du poids, 11m76). Bonar Law High a remporté le relais 4x400m en 4min13s12.

Chez les garçons d’âge senior, Isaac MacLean, de Bernice MacNaughton High, a triomphé au 800m (2min04s59), au 1500m (4min35s34) et au 3000m (9min53s90).

Des doublés ont également été attribués à Jackson Banks, de Leo Hayes High (100m, 11s32; 200m, 23s27), Jack Mellish, de Salisbury High (400m, 52s66; 400m relais, 1min01s28), et Aiden Boleyn, de Harrison Trimble High (lancer du poids, 11m66; lancer du disque, 32m63).

Félix Roy, de l’ÉSN, est le seul francophone qui se soit hissé sur la plus haute marche du podium, soit au saut longueur grâce à un bond de 5m62.

Les autres médaillés d’or sont Cameron MacLean (100m haies, 18s64) et Tyler Wilson (saut en hauteur, 1m55), tous deux de Bernice MacNaughton High, David Valencia (triple saut, 11m07), de Carleton North, et Jaedon Lee (lancer du javelot, 37m17), de Bathurst High.

Notons aussi une deuxième médaille d’or pour Dante Cormier, de Riverview High, au 200m en fauteuil roulant en 37s33, de même que la victoire d’Evan Burtt, de Woodstock High, dans le 50m des Olympiques spéciaux. Les relais ont été gagnés par Carleton North (4x100m, 49s01) et Harrison Trimble High (4x400m, 3min58s95).