La Ligue senior Acadie-Chaleur ferme les livres

Ce n’était un secret pour personne que la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur se trouvait depuis un an sous le respirateur artificiel. Et bien dimanche matin les dirigeants du circuit ont simplement décidé de débrancher l’appareil.

L’aventure de la LHSAC, qui profitait d’une sabbatique dans la dernière année en raison d’un manque d’équipes, n’aura donc duré que cinq petites saisons.

C’est justement ce manque de club qui aura sonné le glas du circuit présidé par Charles Albert.

«Seules les organisations de Tracadie, Shippagan et Dalhousie ont manifesté le désir de jouer et nous ne pouvions pas opérer ainsi. La municipalité de Caraquet nous avait déjà fait savoir qu’elle allait désormais se concentrer sur le hockey junior B. Notre objectif était donc de voir Chaleur relancer son équipe senior, mais c’était malheureusement impossible», révèle Charles Albert.

«Ce n’est pas évident de gérer une équipe senior sans un bon groupe pour l’administrer. Les équipes de Tracadie, Shippagan et Dalhousie sont maintenant libres d’aller où elles veulent», mentionne Albert.

Rappelons que les Alpines de Tracadie, les Marchands de Shippagan-les-Îles et les Maraudeurs de Dalhousie ont joint momentanément les rangs du Circuit Beauséjour l’automne dernier. Reste maintenant à voir si elles souhaitent demander une place à long terme.

Pour l’instant, Tracadie serait la seule des trois équipes qui aurait manifesté le désir de rester dans le Circuit Beauséjour. Les Marchands, eux, sont en réflexion. Quant aux Maraudeurs, s’ils ne disent pas nécessairement non pour y retourner, ils étudient toutefois aussi l’option de se joindre au Circuit régional de hockey.

«C’est quand même dommage pour nos amateurs de hockey senior. L’autre ligue est beaucoup plus permissive vis-à-vis des joueurs locaux. Pourtant, elle nous avait fait savoir qu’elle voulait suivre notre façon de faire. Ça ne semble plus être le cas. Leurs intérêts semblent avoir changé. Ils voient plus gros. Je crois même qu’ils voient ça un peu trop gros», confie Charles Albert.

«C’est également une ligue qui tolère beaucoup plus la violence. Dans notre ligue, une bagarre entraînait une suspension. Eux, ils se contentent de chasser un joueur du match. Mais il n’y a pas de suspension. Un gars peut donc se battre tous les soirs», indique-t-il.

Charles Albert croit par ailleurs que la venue du hockey junior B à Caraquet pourrait bien être la planche de salut pour l’avenir du hockey senior dans le Nord.

«C’est peut-être ce que ça prend pour assurer une continuité dans la Péninsule acadienne et la région Chaleur, soutient-il. Faire le saut du hockey scolaire au hockey senior, c’est difficile pour les jeunes joueurs. En jouant du hockey junior, ça va mieux les préparer ensuite pour le senior.»

Outre les équipes de Tracadie, Shippagan-les-Îles, Dalhousie, Caraquet et Chaleur, la LHSAC a également pu compter au fil des ans sur des organisations à Néguac, Baie-Sainte-Anne et Renous.

Les Acadiens de Caraquet ont été les premiers champions du circuit au printemps de 2017, puis ont suivi les Alpines de Tracadie en 2018 et en 2019, ainsi que les Marchands de Shippagan les-Îles en 2021.