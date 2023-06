Hockey senior: la ligue Beauséjour prépare une saison à neuf équipes

Si certaines équipes de la défunte Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur disent être en réflexion pour savoir où il évolueront l’an prochain, Roger Brun, commissaire de la ligue de hockey Beauséjour, affirme aller de l’avant avec des plans pour une saison à neuf équipes.

«Les trois équipes (Les Alpines de Tracadie, Les Marchands de Shippagan-les-Îles et les Maraudeurs de Dalhousie) étaient à notre assemblée annuelle le 30 avril avec le désir de poursuivre avec la ligue. Ils voyaient ce qui s’en venait», explique le commissaire, qui travaille déjà au prochain calendrier en comptant sur la participation des trois formations.

Depuis, aucune équipe n’a signalé au commissaire ne plus vouloir s’y joindre.

Donc, si rien ne change, le commissaire se prépare pour une ligue à neuf équipes, qui ne comprendra qu’une division. Les équipes feront un aller-retour contre chaque autre équipe. On comptera quand même trois régions (Nord, Centre et Sud) de trois équipes qui se disputeront un aller-retour supplémentaire, pour un calendrier de 20 parties.

Devant la perspective d’une autre saison à trois équipes, la ligue Acadie-Chaleur a annoncé sa dissolution dimanche matin. Elle avait suspendu sa dernière saison pour les mêmes raisons.

«Je ne suis pas surpris, mais c’est quand même dommage, réagit Roger Brun. Nous nous sommes un peu basés sur leur système avec des joueurs locaux par région. C’est malheureux. On a eu un immense succès cette année avec ces trois équipes. Les gens aiment beaucoup le hockey senior et le soutiennent.»

«Je peux comprendre que ce n’est pas facile à trois équipes. Nous l’avons fait une année et ça n’a pas été facile non plus. Mais les gens nous ont soutenus quand même avec des foules record.»

«C’est triste à dire, mais leur perte est notre gain, poursuit Brun. Ça ne nous réjouit pas pour autant: ça aurait été une belle rivalité au championnat provincial si nos deux ligues avaient pu coexister.»

Le commissaire de la ligue Beauséjour réagit vivement quand on lui pose la question du calendrier des séries, après que la dernière finale ait été annulée, en raison du début de la saison de pêche au crabe. Le calendrier avait pris du retard après la relance de la saison à l’arrivée des équipes du Nord et d’une tempête en janvier qui a forcé de reporter plusieurs matches.

«Tu peux être certain qu’on va avoir une finale cette année! Nous allons commencer beaucoup plus tôt, vers la mi-octobre, ce que nous n’avons jamais fait avant. Nous sommes déterminés à tout terminer avant le 1er avril.»

Comme il n’y aura plus de divisions, les sept premières équipes seront qualifiées pour les quarts de finale (3 de 5). Les deux dernières équipes du classement devront s’affronter dans une série 2 de 3 le temps d’une fin de semaine pour ravir la dernière place dans les séries. La grande finale sera disputée en sept matchs. La ligue doit toujours trancher sur le format de la demi-finale.

Il explique aussi que les territoires des équipes du Sud (et Centre) ont été ajustés pour la prochaine saison. Il reste à peaufiner les territoires des équipes du Nord, lors de leur prochaine réunion en septembre, question de distribuer équitablement, au niveau de la parité, les territoires jadis occupés par Caraquet et Chaleur.

«Il y a trois équipes qui ont de très petits territoires, soit Shippagan-les-îles, Tracadie et Elsipogtog. “Elsi” compte heureusement beaucoup de joueurs actifs, sinon nous aurions à les aider davantage. Nous devons trouver des solutions pour les plus petits bassins.»

Roger Brun répond à Charles Albert

Roger Brun n’avait pas encore lu les propos de Charles Albert quand nous lui avons parlé lundi. Ce dernier s’est permis quelques flèches vers la ligue du Sud-Est, expliquant dans nos pages qu’elle voyait trop gros.

«Nous, on ne voyait pas gros, riposte Brun. Ce sont toutes ces équipes qui nous ont approchées pour rejoindre notre circuit. Nous avions une ligue de 5 équipes et nous avons ajouté Grand Lake qui a aussi cogné à notre porte.»

«Quand les trois équipes du Nord nous ont approchés, les autres équipes étaient très réceptives devant leur perspective d’une saison à trois équipes. Si nous voyons gros, c’est par défaut. Nous nous sommes retrouvés avec un immense territoire qui couvre une grosse partie de la province.»

Les batailles encore populaires

«Il y a des batailles, mais il y a des batailles dans toutes les ligues. Mais on ne fait pas la promotion de batailles. Avec les nouveaux règlements sur les médias sociaux (Hockey Canada et Hockey NB), je crois que ça va beaucoup calmer l’affaire.»

Le commissaire Brun finit quand même par livrer le fond de sa pensée sur la question.

«Tant que les batailleurs s’en prennent aux batailleurs, je n’ai rien contre ça, ça fait un spectacle pour le public. Mais quand les batailleurs s’en prennent à des joueurs d’habiletés, là ça devient un problème. Un immense problème.»