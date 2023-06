Caleb Desnoyers: «Ce serait vraiment spécial de jouer pour les Wildcats»

Difficile de trouver mieux que Caleb Desnoyers pour résumer l’expression «être né sous une bonne étoile». Que ce soit son père David, son frère Elliot, ses oncles Simon et Hugues Laliberté, ou encore le conjoint de sa mère, Pascal Trépanier, tous ont joué du hockey de très haut niveau. Et, bien entendu, tous ont aidé au développement de ce jeune surdoué des Gaulois de Saint-Hyacinthe qui est vu comme le meilleur espoir du prochain repêchage de la LHJMQ.

Et comme si ce n’était pas suffisant, le destin s’est également mis de la partie en octroyant, via la loterie, le premier choix aux Wildcats de Moncton, là où Simon Laliberté et Elliot Desnoyers ont donné leurs premiers coups de patin dans le hockey junior.

Ce qui frappe immédiatement en discutant avec Caleb Desnoyers, c’est son aisance à s’exprimer. Il dégage une confiance en lui qui n’est pas sans rappeler celle de Bruno Gervais, quand ce dernier a joint au même âge les rangs du Titan d’Acadie-Bathurst il y a déjà 22 ans.

«Le repêchage approche à grands pas et j’ai hâte. Ça fait longtemps que j’attends ce moment. Je suis cependant plus excité que nerveux», affirme l’espoir des Gaulois de Saint-Hyacinthe.

Évidemment, il a surtout hâte de savoir si les Wildcats vont miser sur lui comme ils l’ont fait pour les deux autres membres de la famille qui y ont évolué. Simon Laliberté a été le 13e joueur sélectionné de la première ronde en 1996, alors qu’Elliot Desnoyers a été choisi au 18e échelon en 1998.

«Mon oncle et mon frère ne m’ont toujours dit que de bonnes choses sur Moncton. J’ai moi-même été cinq ou six fois au Centre Avenir pour voir jouer mon frère. Ce serait vraiment spécial de jouer pour les Wildcats, dans un amphithéâtre qui est de niveau de la Ligue nationale. J’ai eu de bonnes conversations avec l’équipe, mais je ne peux pas vous raconter ce qui s’est dit. Je peux cependant dire que je serais très heureux de jouer pour les Wildcats. Toute la famille aussi d’ailleurs», lance-t-il.

Comme joueur, Caleb Desnoyers possède sensiblement les mêmes qualités que son frère. La majorité des recruteurs interrogés estiment cependant que son potentiel offensif est plus élevé que celui de l’aîné.

«C’est vrai qu’Elliot et moi avons des aspects de notre jeu qui se ressemblent. Par exemple, notre désir de vaincre est pareil. Ce sont des valeurs qui nous ont été inculquées à un jeune âge. Nous accordons aussi beaucoup d’importance aux détails dans les deux sens de la patinoire. Ceci dit, il y a quand même des petites différences. Elliot a un net avantage sur moi au niveau du jeu défensif. Personnellement, je me vois davantage comme un fabricant de jeu. Ma vision du jeu est probablement ma grande force. J’aime créer des jeux», dit-il.

Caleb Desnoyers a complété la dernière campagne avec une récolte de 23 buts et 30 mentions d’aide pour 53 points en 42 rencontres. Il a ajouté 23 points (9-14) en 15 duels éliminatoires. Il a aussi pris part aux Jeux du Canada, où il a compilé un but et huit passes pour neuf points en six parties.

Dans un monde idéal, Caleb Desnoyers opterait de voir son éternel compagnon de trio, Émile Guité, le suivre dans la même ville. Il peut déjà oublier ça puisque Guité se veut le deuxième meilleur espoir de l’encan.

«Émile et moi, nous jouons ensemble depuis le pee-wee, mentionne-t-il. Nous nous entendons très bien et nous avons développé une belle complicité sur la glace. Émile, c’est le marqueur. En tout cas, c’est excitant de voir que nos efforts sont récompensés ainsi. D’être considérés comme les deux meilleurs espoirs du repêchage, c’est assez excitant.»

Elliott Desnoyers a disputé deux saisons avec les Wildcats, avant d’être échangé aux Mooseheads de Halifax, en 2020. Il a disputé la dernière saison avec le club-école des Flyers de Philadelphie, à Lehigh Valley marquant 23 buts et amassant 44 points en 65 parties. Il a de plus endossé l’uniforme des Flyers pendant quatre matchs.

Les conseils du frangin

Elliot Desnoyers (9), en janvier 2019, dans l’uniforme des Wildcats de Moncton. – Archives

Elliot Desnoyers se réjouit de voir le talent de son jeune frère Caleb être reconnu d’aussi belle façon. Il l’a toutefois prévenu de ne pas s’enfler la tête et de garder les deux pieds sur terre malgré toute l’attention médiatique.

«Le plus important pour Caleb, c’est de rester humble. Peu importe l’organisation qui va le choisir, je veux seulement qu’il se développe bien. Les étoiles semblent cependant alignées vers Moncton. Si c’est là, je ne suis pas inquiet. À Moncton, ils vont le développer de la bonne façon», soutient l’aîné, qui a disputé quatre matchs avec les Flyers de Philadelphie la saison dernière.

Elliot Desnoyers est bien placé pour parler de son cadet. Il assure d’ailleurs que malgré tout ce que les gens en pensent, ils sont des joueurs différents.

«La seule chose que nous avons vraiment de semblable, c’est le fait que nous avons tous les deux grandi dans une famille de hockey et que nous avons appris à jouer sur les 200 pieds de la patinoire. Sinon, nous sommes différents. Il est aussi plus costaud que moi au même âge. Il est déjà à 6 pieds 1 pouce. Il me le rappelle chaque jour», révèle Desnoyers, qui ne s’est pas gêné pour parler en bien de l’organisation des Wildcats à son cadet.

«Mon oncle Simon, avec qui je suis assez proche, m’avait lui-même dit de belles choses sur Moncton quand les Wildcats m’ont repêché. C’est vraiment une bonne organisation qui prend bien soin de ses joueurs. Toute la famille serait contente de le voir à Moncton», mentionne celui qui a également connu de beaux moments avec les Mooseheads de Halifax.

«Moi, quand je suis arrivé chez les Wildcats, des vétérans m’ont tout de suite pris sous leur aide. Je pense à des gars comme Jonathan Aspirot et Mika Cyr, entre autres. Ils m’ont fait me sentir à l’aise dès le départ. Jakob Pelletier, qui était arrivé l’année avant moi, m’a également beaucoup aidé. Nous sommes devenus très proches, Jakob et moi. Il est encore aujourd’hui l’un de mes bons amis», ajoute Elliot Desnoyers.