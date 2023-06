10 km Chaleur: Jean-Marc Doiron part favori

Le 10 km Chaleur Uni CKLE est un événement que les coureurs du Nouveau-Brunswick aiment. Tellement, qu’ils en font la course la plus populaire de la saison compétitive.

Samedi, les organisateurs s’attendent à recevoir entre 600 et 800 coureurs, qui parcoureront les 5 ou 10 km de la rue Principale, jusqu’à Beresford. Le coup de départ est à 10h. Chad Doucet, président du comité organisateur de la 31e édition, nous explique pourquoi la course est si populaire auprès des coureurs amateurs comme ceux de l’élite.

«C’est l’un des parcours les plus plats de la province et le vent est à l’avantage des coureurs. C’est bon pour l’élite qui veut faire un meilleur temps, comme pour les novices qui veulent faire une course pas trop exigeante.»

Le parcours, linéaire, démarre à Petit-Rocher, passe par Nigadoo avant de se terminer à l’Aréna de Beresford.

Mercredi midi, il y avait déjà 335 inscriptions.

«Nous sommes très contents du nombre d’inscriptions à moins d’une semaine de la course. Habituellement, dans les jours qui précèdent la course, le nombre d’inscrits double ou triple. L’inscription se fait très rapidement en ligne.»

Les participants ont jusqu’à jeudi, 18h, pour compléter leur inscription à la course de 10 km ou celle de 5 km.

M. Doucet promet qu’au niveau de l’élite, il y aura de la concurrence.

«Je ne m’avancerai pas à choisir un favori, mais nous avons plusieurs bons coureurs qui se sont inscrits.»

En plus de Jean-Marc Doiron et Paul Gallant qui ont confirmé leur présence, M. Doucet soutient que d’autres athlètes qui peuvent courir dans les 32 à 34 minutes doivent être du groupe.

«Nous sommes très contents d’avoir ces coureurs d’élite, mais cette course est pour tout le monde», tient à rappeler Chad Doucet.

Pour l’instant, tout porte à croire que Jean-Marc Doiron peut espérer franchir le premier le fil d’arrivée, comme son principal concurrent, Paul Gallant, se remet d’une vilaine grippe.

«Je vais quand même participer, mais ce sera un peu trop exigeant pour compétitionner avec les meilleurs, explique Gallant. Mes entraînements allaient très bien. J’étais sous les 34m. C’est juste une malchance.»

Est-ce que Doiron vise la première marche du podium pour autant?

«Honnêtement, je cours pour essayer de battre mon record personnel (32m56), établi là en 2019», résume le champion en titre. Ce sera la dernière course de sa saison 2023.

Chez les femmes, l’ancienne championne Anouk Doiron a confirmé sa présence, mais la championne en titre, Nikkie LeBlanc, n’avait pas encore mis son nom dans le chapeau mercredi midi. Paula Keating et Patty Blanchard, plusieurs fois décorées à Beresford, étaient aussi absentes des inscrites mercredi.

C’est l’ancien athlète olympique de steeple-chase Joël Bourgeois qui détient le record du parcours en 29m35. Chez les dames, Patty Blanchard tient toujours le meilleur temps avec un chrono de 35m49.

Dimanche, des averses sont prévues dans la région Chaleur. Ce sera peut-être un répit pour les coureurs qui ont dû composer avec la chaleur l’an dernier.