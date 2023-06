Kelsey Tessier annonce sa retraite du hockey

Cinq semaines après avoir révélé dans nos pages qu’il souhaitait ajouter un ultime championnat à son déjà fort impressionnant patrimoine sportif, Kelsey Tessier a finalement décidé de prendre sa retraite comme joueur et de s’en revenir à la maison.

Tessier, 33 ans, explique sa décision par une occasion de travail présentée à l’improviste qu’il ne pouvait tout simplement pas refuser.

«Un ami m’a récemment offert un emploi comme gérant d’une compagnie de construction. C’était trop intéressant pour refuser. Après en avoir discuté avec ma femme, j’ai réalisé qu’il était temps de passer à autre chose. Je connais des gars qui n’ont pas su saisir une bonne occasion quand elle s’est présentée pour continuer à jouer au hockey. Moi, j’ai pris la décision de saisir cette chance», affirme-t-il.

Le Dieppois estime même que l’occasion de changer de vie arrive à point.

«J’ai eu une belle carrière, j’ai gagné un championnat dans quatre pays différents (Canada, Suède, Autriche et France) et, même si c’est de plus en plus difficile de s’entraîner avec les années qui passent, je me sens encore bien physiquement. Je n’ai jamais été victime d’une commotion cérébrale. Alors pour la première fois, ma petite famille pourra enfin vivre dans une maison de façon permanente sans penser aux déménagements qui survenaient en moyenne tous les deux ans», révèle-t-il.

Sa dernière campagne avec les Dragons de Rouen, dans la Ligue Magnus, aura donc été son chant du cygne. Une saison qui s’est d’ailleurs soldée par la conquête du championnat des séries éliminatoires.

«J’avais toujours l’option de revenir avec les Dragons la saison prochaine. Le propriétaire Fabrice Lhenry et le directeur général Guy Fournier étaient déçus, mais ils ont aussi compris ma décision», confie celui qui vient de connaître l’une de ses meilleures saisons en carrière.

Kelsey Tessier espère néanmoins demeurer associé au hockey. Il compte d’ailleurs offrir ses services aux Wildcats de Moncton dans les prochains jours.

«Je veux aider d’une façon ou une autre parce que j’ai encore la passion du hockey. Je veux juste m’impliquer différemment. J’ai l’intention d’approcher les Wildcats, mais je suis ouvert à d’autres propositions, que ce soit de la part des Flyers de Moncton ou encore des Aigles Bleus de l’Université de Moncton. Je ne veux pas nécessairement être derrière le banc. Ce que j’aimerais faire, c’est de donner un coup de main sur la patinoire. J’ai joué contre des joueurs plus vieux et aussi avec la nouvelle génération. J’ai acquis beaucoup d’expérience que j’aimerais maintenant partager avec les plus jeunes», indique-t-il.

En bref… Kelsey Tessier était un spectateur assidu lors du dernier tournoi de la coupe Memorial remporté par les Remparts de Québec, une équipe où il a d’ailleurs évolué avant d’être échangé aux Wildcats. «Ça m’a permis de replonger dans mes vieux souvenirs, raconte Tessier. Nous avions toute une équipe lors de ma saison quand nous avons gagné la coupe du Président au printemps de 2010. M. (Robert) Irving avait tout mis en oeuvre pour gagner. Plusieurs gars ont fini par jouer dans la Ligue nationale ou avoir de belles carrières en Europe. Nous avions aussi de bons entraîneurs». Parmi les joueurs qui sont parvenus à atteindre la LNH, on retrouve David Savard, Mark Barberio, Marek Hrivik, Nicolas Deschamps, Brandon Gormley et Gabriel Bourque…