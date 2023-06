Culturisme: Danik Bossé 3e à Toronto

S’il y avait encore le moindre doute dans la tête Danik Bossé concernant son avenir dans le culturisme, il est désormais complètement disparu. Deux semaines après avoir tout gagné au Fitlog Classic de Québec, l’homme fort de Kedgwick est allé cueillir une troisième position à l’Open international Pro Qualifier de Toronto.

Bossé, 23 ans, compétitionnait dans la division Physique Classique C chez les culturistes de 5 pieds 9 pouces à 6 pieds.

Seuls le Vancouvérois Shahin Babazadeh et le Montréalais Gabryel Côté, tous deux beaucoup plus expérimentés, ont fait mieux que l’Acadien.

«J’y allais bien sûr pour gagner, mais surtout pour acquérir de l’expérience et voir où je me situais vis-à-vis des autres compétiteurs au Canada. C’était seulement ma deuxième compétition à vie. Il y a deux semaines, c’était la première fois que je montais sur une scène, alors je suis fier d’avoir terminé au troisième rang sur 12 compétiteurs à une si grosse compétition», affirme Bossé.

«Ça m’a aussi permis de voir quels sont les aspects de mon corps que je dois améliorer. Je sais ainsi que je dois ajouter de cinq à six livres en masse musculaire, plus particulièrement autour de mes jambes et de ma poitrine. Ce sont les deux parties de mon corps qui sont les plus difficiles à développer. Mais c’est normal à mon âge. Sinon, il faut juste laisser le temps à mon corps de maturer. Certains muscles regardent mieux en vieillissant», confie-t-il.

Danik Bossé veut maintenant s’accorder quelques semaines de repos tout en continuant l’entraînement.

«Au cours des six derniers mois, ma vie a surtout été concentrée sur l’haltérophilie et j’ai dû mettre de côté plusieurs autres choses. Même si je suis déjà de retour à l’entraînement, je compte profiter un peu plus de la vie dans les prochains mois», dit-il.

«En fait, mes prochaines compétitions seront seulement en 2024. Mais d’ici là, j’ai l’intention de travailler fort afin d’être un meilleur culturiste la prochaine fois que j’irai sur scène. Mon objectif est d’aller chercher ma carte professionnelle dès ma prochaine compétition. Et si je n’y parviens pas, ce sera pour 2025», termine-t-il.