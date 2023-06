LHJMQ: avalanche de transactions, dont six du Titan

Il faut croire que ça leur démangeait drôlement. Le temps de trois petites heures, mercredi matin, dans le cadre d’une courte période de transactions, les directeurs généraux de la LHJMQ ont lancé les activités de la saison 2023-2024 en complétant 38 échanges qui ont impliqué 17 joueurs et 92 choix au repêchage.

Parmi ces 92 sélections, 24 concernent des choix de première ronde pour les trois prochains repêchage, dont six fois la même sélection, celle du 20e rang de samedi.

Croyez-le ou non, cette 20e sélection, la dernière du premier tour, a appartenu à pas moins de sept équipes en l’espace de trois heures.

L’Océanic de Rimouski l’a d’abord cédé aux Wildcats de Moncton qui l’ont ensuite refilé au Titan d’Acadie-Bathurst qui l’a immédiatement envoyé aux Foreurs de Val-d’Or. Le temps de le dire, les Foreurs l’ont échangé au Drakkar de Baie-Comeau, d’où il a ensuite bifurqué à Sherbrooke. Enfin, le Phoenix l’a troqué aux Islanders de Charlottetown.

À lui seul, le d.g. des Saguenéens de Chicoutimi Yanick Jean a procédé à 11 échanges. Résultat, les Sags se retrouvent désormais avec les 2e, 4e et 8e choix pour samedi, en plus d’avoir mis la main sur le jeune gardien Mathys Fernandez, le fils de l’ancien portier de la LNH Emmanuel Fernandez.

Le directeur des opérations hockey des Wildcats Ritchie Thibeau n’a pas chômé lui non plus en procédant à trois changements.

Il a dans un premier temps troqué le défenseur Hugo Marcil et l’attaquant Manix Sarrasin au Phoenix, contre des choix de 5e et 10e tours en 2024. Il a ensuite envoyé le gardien Vincent Filion à l’Océanic, en retour des 20e et 86e choix de samedi.

Et en troisième lieu, il a sacrifié le 20e choix et le 121e pour obtenir l’arrière de 20 ans Olivier Boutin, que le Titan venait à peine d’obtenir des Olympiques de Gatineau.

Justement, pour faire l’acquisition de Boutin, Gordie Dwyer a dû envoyer en Outaouais la 40e sélection de samedi, de même qu’un choix de 3e tour en 2024.

Au total, Dwyer a effectué six transactions, mercredi. Comme Boutin n’a fait que passer, l’attaquant de 20 ans du Phoenix Milo Roelens se veut l’unique ajout à l’alignement du club. Il n’aura même coûté que la 59e sélection de samedi. Il faut dire que ce troc venait compléter celui qui avait envoyé Jacob Melanson à Sherbrooke dans le temps des Fêtes.

Sinon, les trois autres échanges n’ont impliqué que des choix au repêchage. À noter toutefois que le Titan a récupéré son choix de première ronde en 2025 en envoyant la 20e sélection de samedi à Val-d’Or.

De leur côté, les Sea Dogs de Saint-Jean n’ont procédé qu’à un seul échange, cédant un choix de 2e tour en 2024 contre le 40e choix de samedi et une sélection de 3e tour en 2024.

Le défenseur de 20 ans Simon Maltais, originaire de Moncton, est le seul Néo-Brunswick qui ait changé de camp. Maltais portera désormais les couleurs des Remparts. En plus de Maltais, l’Océanic a dû céder la 50e prise de samedi, de même qu’un choix de 5e tour en 2024. C’est l’arrière Charle Truchon, lui aussi âgé de 20 ans, qui a fait le chemin inverse.

Les Huskies de Rouyn-Noranda ont par ailleurs fait connaître leurs couleurs pour la prochaine campagne en faisant l’acquisition de trois joueurs d’impact.

En plus de deux joueurs de 20 ans, le gardien William Rousseau et le défenseur Jérémy Langlois, obtenus tous deux des Remparts contre des choix, les Huskies ont aussi été chercher l’attaquant Antonin Verreault à Gatineau, contre des choix au repêchage.

Il faudra maintenant attendre vendredi avant de voir les d.g. poursuivre leur magasinage. Rappelons que le repêchage a lieu samedi au Palais des sports Léopold-Drolet de Sherbrooke.