Repêchage de la LHJMQ: aucun Néo-Brunswickois en première ronde?

Avec Liam Kilfoil, convaincu semble-t-il que son avenir dans le hockey passe par les collèges américains, et Zachary Wheeler, dont la cote n’a cessé de régresser après sa participation aux Jeux d’hiver du Canada, le Nouveau-Brunswick pourrait bien être écarté de la première ronde du repêchage de la LHJMQ pour la première fois depuis 2014.

C’est du moins l’avis de quelques recruteurs interrogés dans les dernières semaines. Kilfoil, qui a évolué pour l’école privée de Salisbury, s’est déjà compromis avec les Fighting Saints de Dubuque, dans la USHL. Wheeler, lui, vient de remporter le championnat des pointeurs du Circuit M18 avec les Flyers de Moncton. Kilfoil et Wheeler sont considérés comme les 13e et 17e meilleurs espoirs de l’encan.

«Aux Jeux du Canada, Wheeler avait de la difficulté à suivre tellement ça semblait aller trop vite pour lui, soutient un recruteur. Ça n’enlève rien au fait que son I.Q. hockey est très élevé, mais son coup de patin est un problème. Il pourrait glisser en début de deuxième ronde comme être choisi en fin de première ronde. On verra bien.»

«Wheeler a définitivement perdu des plumes, révèle un autre recruteur. Le jeune a du talent, ça ne fait aucun doute. Mais quand l’opposition est plus élevée, c’est plus difficile pour lui. Il demeure un excellent espoir, mais il y a plus de travail que prévu à faire au niveau de son développement.»

«Dans un rôle offensif, il y a deux sortes de joueurs, poursuit-il. Tu as celui qui rend les autres meilleurs et tu as celui qui se débrouille bien en jouant avec des bons joueurs. Wheeler, on le voyait en début de saison comme un joueur de concession. Mais ce n’est pas le cas. S’il est bien entouré, il va être bon, mais ce n’est pas lui qui va être le joueur dominant de son équipe.»

«Remarque que je peux me tromper à son sujet. En fait, j’espère me tromper», confie le recruteur.

Parmi les autres Néo-Brunswickois qui sont bien vus par le Centre de soutien au recrutement, on retrouve l’attaquant Tyson Goguen, de l’Académie South Kent, considéré comme étant le 33e meilleur espoir.

«Il est peut-être un peu surévalué par le CSR, mais il a quand même beaucoup d’outils dans son coffre. Il possède un beau potentiel. Il sera cependant davantage un joueur de soutien pour son équipe», indique ce recruteur.

Deux défenseurs des Flyers sont par ailleurs vus comme d’éventuelles sélections de troisième tour, soit Connor Sturgeon (48e) et Noah Collette (53e).

«Sturgeon est un gros défenseur défensif qui me fait un peu penser à Dylan MacKinnon. Il n’est cependant pas aussi robuste et pas aussi bon patineur. Collette, c’est un petit défenseur qui déplace bien la rondelle. Il est très agile sur patins avec une bonne vision du jeu. Je crois sincèrement que Collette pourrait être un vol s’il est repêché en troisième ronde. Il va selon moi exceller une fois à maturité dans la LHJMQ», révèle un recruteur.

Les autres Néo-Brunswickois qui devraient trouver preneurs assez rapidement sont l’attaquant Landon Paul, de l’école privée de Kimball Union, l’attaquant Zachary Rushton et le défenseur Will Reynolds, des Caps de Fredericton, les ailiers Zachary Boudreau et Liam Daigle, des Flyers, ainsi que le gardien Samuel Quimper, de l’Académie Champions.

«Quimper a été très bon aux Jeux du Canada, indique un recruteur. Je ne comprends toujours pas pourquoi il n’a pas été invité au tournoi des meilleurs espoirs de la LHJMQ en avril. Il possède un beau potentiel.»

Parmi les espoirs plus tardifs, l’arrière Jameson George, du Vito’s de Saint-Jean, et l’attaquant Zackarie Michaud, de l’Académie Champions, pourraient bien être de belles surprises à long terme.

En bref… Depuis 2015, 13 Néo-Brunswickois ont été repêchés en première ronde dans la LHJMQ. En 2015, Peyton Hoyt (Cap-Breton) a été choisi au 6e rang. L’année suivante, Anderson MacDonald (Sherbrooke) a trouvé preneur au 10e échelon. En 2017, ç’a été au tour de Jaxon Bellamy (Moncton) en 16e position. En 2018, Lukas Cormier (Charlottetown) et Josh Lawrence (Saint-Jean) ont été sélectionnés aux rangs 4 et 15. En 2019, Evan Nause (Val-d’Or) et Cole Huckins (Acadie-Bathurst) ont été appelés aux 6e et 16e rangs. Le même Nause (Québec), à nouveau disponible, est sorti au 5e échelon en 2020, alors que Samuel Savoie (Gatineau), Lane Hinkley (Acadie-Bathurst) et Dyllan Gill (Rouyn-Noranda) ont été réclamés 4e, 16e et 20e. En 2021, Dylan MacKinnon (Halifax) et Justin Gendron (Victoriaville) ont été les 5e et 14e appelés. Enfin, en 2022, Spencer Gill (Rimouski) a été choisi en cinquième place… À noter que les frères Gill, ainsi que MacKinnon, Gendron, Savoie et Cormier ont tous été développés par les Flyers de Moncton…