Repêchage de la LHJMQ: un grand moment pour cinq Flyers de Moncton

Les Flyers de Moncton (M18 AAA) seront à l’honneur samedi à Sherbrooke au repêchage de la LHJMQ, puisque cinq membres de l’équipe doivent être sélectionnés dans les cinq premiers tours.

Zachary Wheeler, que la centrale de recrutement de la ligue a classé au 17e rang, mène ce groupe de joueurs de Moncton. Il est suivi par Connor Sturgeon (48e meilleur espoir) et par les Acadiens Noah Collette (53e), Zachary Boudreau (66e) et Lam Daigle (89e).

Alors que tout ce beau monde se dirigeait vers Sherbrooke pour le grand jour, nous avons tâté le pouls de certains espoirs pour connaître les sentiments qui les habitent à quelques jours de la grande fête.

Le repêchage de la LHJMQ est un des grands moments dans la carrière de joueurs qui espèrent un jour faire le saut chez les professionnels. On pourrait donc les pardonner d’être nerveux en attendant leur sort, mais ils nous parlent tous surtout d’excitation.

Noah Collette

«Non, je ne suis pas nerveux. Ça va surtout être du bon temps», explique simplement Noah Collette, attrapé dans la voiture avec ses parents sur la route en direction du repêchage.

Collette est un défenseur de 15 ans natif de Bouctouche. Il a inscrit 6 buts et 14 passes en 33 matchs avec les Flyers de Moncton lors de la dernière campagne. Il a évolué avec les Flyers de Dieppe (M15) les deux saisons précédentes (tot: 6-18=24).

Comme ses quatre coéquipiers au repêchage, il a été membre de l’équipe du Nouveau-Brunswick aux derniers Jeux d’hiver du Canada de Charlottetown 2023.

La plupart des équipes du circuit ont approché les joueurs consultés en prévision d’une possible sélection.

«C’est sûr que certaines équipes ont pris plus de temps que d’autres pour me parler, explique Collette. Il y a quand même eu une différence d’approche qui témoigne de leur niveau d’intérêt.»

Où aimerait-il jouer?

«Ce n’est pas très important, mais c’est sûr que j’aimerais jouer plus près de chez nous. Je suis pas mal flexible», ajoute celui qui préférerait quand même du temps de glace à la proximité.

À 5pi6 et 154 lbs, il n’est pas le défenseur le plus imposant, mais il se rachète par son agilité sur les patins. «J’utilise ma vitesse pour me sortir de mauvaises situations. Et j’utilise mon intelligence pour faire les bonnes passes au bon moment.»

Noah Collette calque un peu son jeu sur celui de Quinn Hugues, des Canucks de Vancouver. «Lui aussi, c’est un bon patineur, et il a un bon QI de hockey. Ce n’est pas le plus gros non plus.»

Zachary Boudreau

«Je suis surtout excité, explique l’attaquant de 16 ans d’irishtown à quelques jours du repêchage. Je travaille pour ça depuis que je suis tout jeune. C’est un grand moment pour moi et ma famille. Il y a quelques membres de ma famille qui se sont rendus là et ç’a été une grande expérience pour eux.»

Du haut de ses 6pi1 et 176 lbs, Boudreau a marqué 6 buts et 7 passes en 33 matchs la saison dernière avec les Flyers de Moncton. Le joueur d’Irishtown a évolué avec le Hawks de Moncton (M15) avant de se joindre aux Flyers la saison dernière. Aux Jeux du Canada, il a inscrit 3 buts et une passe en 6 matchs.

«Je suis aussi nerveux, finit-il par admettre. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C’est aussi une autre étape dans la vie, de déménager de chez nous. Ce sont toutes des choses qui me stressent un peu», explique le jeune joueur.

Selon la Centrale, Zachary Boudreau devrait être sélectionné au 4e tour. Sera-t-il déçu s’il doit attendre plus longtemps?

«Je garde l’esprit ouvert. Je n’ai pas vraiment d’attentes. Mon agent sera avec moi pour s’assurer que je ne tombe pas trop loin. J’espère que ça ira bien et que je serai sélectionné dans les 50 ou 60es tours.»

Seules deux équipes de la LHJMQ n’ont pas approché Boudreau au cours de la saison.

«Il y a quelques équipes qui ont montré plus d’intérêts et qui étaient prêtes à me prendre, mais en fin de compte, il va falloir attendre le repêchage pour en savoir plus.»

Boudreau a une idée un peu plus précise que ses coéquipiers quant à savoir où il souhaite tomber.

«J’aimerais bien jouer à Saint-Jean. Je les ai regardés pendant la Coupe Mémorial la saison dernière. C’était très excitant. J’ai aussi d’anciens coéquipiers et des connaissances qui font partie de l’organisation.»

Les Sea Dogs sont la première équipe qui a approché Boudreau cette saison. «J’ai eu de bonnes entrevues avec eux», soutient-il.

Pour les rejoindre, il devra peut-être attendre au 4e tour (72 rang) pour rejoindre la ville portuaire. Les Sea Dogs n’ont autrement que trois choix de 2e ronde présentement (30e, 33e et 40e). Du moins pour le moment, car la période des échanges reprend vendredi, après la pause de jeudi.

Boudreau se décrit comme un attaquant polyvalent qui joue sur les 200 pieds de la patinoire.

Connor Sturgeon

Le Monctonien Connor Sturgeon offrira un solide gabarit à la ligne bleue à sa prochaine équipe. Du haut de ses 6 pi3 et 220 lbs, il est classé le 48e meilleur espoir, ce qui devrait le voir sélectionné au 3e tour.

«Je suis plus excité que nerveux, explique Sturgeon. C’est un moment qu’on attendait toute la saison.»

Comme ses deux collègues, Sturgeon vient de compléter sa première saison M18 avec les Flyers de Moncton (2-5=7). En 2021-2022 chez les M15, il a évolué avec les Flyers de Dieppe (3-12=15).

S’il pouvait choisir son équipe, Connor Sturgeon répond simplement qu’il aimerait jouer pour une équipe des Maritimes, notamment les Islanders de Charlottetown, les Mooseheads d’Halifax ou les Wildcats de Moncton, bien entendu.

Il se décrit comme un défenseur physique qui peut jouer dans les deux sens et qui aime bien lancer au filet.

«Je préconise surtout un jeu très physique avec beaucoup de mises en échec. J’ai une bonne vision de la patinoire et je peux prendre des décisions rapides et intelligentes», explique le grand gaillard.

Qu’espère-t-il contribuer à sa prochaine équipe?

«J’aimerais pouvoir faire ma marque tôt et leur montrer ce dont je suis capable. Tant au niveau de mes choix sur la glace que pour mon jeu physique.»

L’annonce du premier choix du repêchage 2023 de la LHJMQ est attendue peu après 11h (Atlantique), samedi.