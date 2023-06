Une fin de carrière junior parfaite pour Nicolas Savoie

Nicolas Savoie a terminé sa belle aventure chez les Remparts de Québec de la plus belle façon qui soit dimanche avec la conquête de la coupe Memorial face aux Thunderbirds de Seattle. Cinq longues saisons d’un bonhomme dont Patrick Roy a récemment avoué qu’il avait été la pierre d’assise de l’équipe championne.

Savoie venait à peine de quitter l’Assemblée nationale, où les champions du calendrier régulier, des séries éliminatoires et du tournoi de la coupe Memorial ont été honorés, quand le journal est parvenu à le joindre au téléphone.

À l’évidence, le Dieppois flotte sur un nuage depuis dimanche.

«Nous n’avons pas eu beaucoup de repos ces derniers jours, confie le numéro 14 des Remparts. Aujourd’hui, nous étions à l’Assemblée nationale et c’était fantastique de vivre ça avec mes coéquipiers. Les célébrations à la Place Jean-Béliveau, lundi soir, ont aussi été un grand moment. Ç’a été cool. Nous avons pu parler avec les partisans et signer le maximum d’autographes. Il y avait selon moi environ 5000 personnes.»

Pour l’Acadien qui a célébré ses 21 ans pendant le tournoi de la coupe Memorial (30 mai), cette semaine vient clore une odyssée de cinq ans.

«Ç’a été un long chapitre (de ma vie). Je ne pouvais pas tomber dans une meilleure organisation. L’équipe était en reconstruction quand je suis arrivé ici et j’ai eu l’occasion de grandir avec elle. Les Remparts, c’était l’endroit parfait pour moi», soutient-il.

«C’est sûr qu’il y a eu des moments plus difficiles, mais nous avons progressé pour devenir l’une des bonnes équipes de la ligue au cours des deux dernières années. La saison dernière, ç’avait d’ailleurs été une grosse déception de ne pas gagner le championnat», dit-il.

Il y a quelques semaines, Patrick Roy a déclaré tout le bien qu’il pensait de son vétéran dans une entrevue accordée au Journal de Québec. «C’est tellement un guerrier, ça n’a aucun sens. Ça fait longtemps que je n’ai pas vu un joueur dur sur son corps comme lui et autant dédié à l’équipe. C’est un leader fantastique. Il pourrait être frustré par moment parce que c’est un gars qui mérite de l’attention. Il mérite une chance d’avoir un contrat professionnel, que ce soit de la Ligue américaine ou de la Ligue nationale. Il mérite cette opportunité et je suis surpris que ça ne débloque pas. Match après match, il bloque des lancers sur réception. Il mange une rondelle dans la face et il est de retour tout de suite, pas de grille. L’autre jour, il a bloqué deux tirs et on était convaincu qu’il ne serait pas en mesure de pratiquer le lendemain mais il y était. Une journée de congé, ça ne fait pas partie de son vocabulaire», a-t-il entre autres raconté au sujet du vaillant numéro 14.

Étrangement, malgré les succès de la saison 2021-2022, les Remparts n’étaient pas considérés comme les ultimes favoris pour tout rafler cette année.

Chaque fois qu’un «pseudo» expert était appelé à se prononcer, c’était toujours le Phoenix de Sherbrooke ou encore les Olympiques de Gatineau qui étaient mentionnés. Jamais, ou du moins très rarement, les Remparts et les Mooseheads de Halifax faisaient partie des prédictions.

Pourtant, aujourd’hui, quand on regarde les chiffres de près, les indices étaient nombreux. Par exemple, les Remparts ont non seulement remporté le championnat de la saison régulière, mais ils ont surtout été la meilleure équipe défensive du circuit.

Ils pouvaient aussi compter sur un Big Five défensif très solide avec Savoie, Evan Nause, Jérémy Langlois, Vsevolod Komarov et Charle Truchon, sur un gardien numéro un de grande qualité en William Rousseau et sur plusieurs attaquants de premier plan, à commencer par les Zachary Bolduc, Théo Rochette, Nathan Gaucher, Justin Robidas, James Malatesta et Pier-Olivier Roy.

Savoie admet que les gars dans le vestiaire étaient tous conscients du manque de respect attribué aux Remparts. Ceci dit, bien que ç’a servi comme source de motivation, les joueurs n’en faisaient quand même pas une grosse histoire.

«Nous étions vraiment concentrés sur nous dans les derniers mois, insiste Savoie. Même si personne ne nous voyait comme les favoris, nous savions que nous avions le groupe pour gagner. Aujourd’hui, nous sommes bien contents d’avoir pu prouver aux gens qu’ils se sont trompés à notre sujet.»

Nicolas Savoie passera les prochains à Québec avant de revenir en Acadie au cours de la semaine prochaine. Il a bien hâte de voir «son monde». Il ignore encore quand il aura l’occasion de célébrer avec la coupe Memorial à Dieppe, mais il a bien l’intention d’en profiter au maximum.

Sinon, il reprendra sous peu l’entraînement en vue de la prochaine campagne. L’option numéro un est évidemment de se dénicher un contrat de la Ligue américaine. Et si jamais il n’y arrive pas, il projette de joindre les rangs des Reds de UNB dès cet automne.

«C’est un programme universitaire que j’adore. Fredericton a toujours de bonnes équipes», affirme Savoie, qui avoue toutefois qu’une offre de contrat de la KHL pourrait changer ses plans, ou du moins le forcerait à y réfléchir.

En bref… Seulement 10 défenseurs du Nouveau-Brunswick ont amassé plus de points en carrière que Nicolas Savoie dans la LHJMQ. Il s’agit de Lukas Cormier (207), James Sanford (187), Jean-Claude Sawyer (185), Guy Dupuis (183), Kevin Gagné (173), Matt Murphy (166), Shane Doiron (161), Nathan Beaulieu (152), Adam McCormick (152) et Dominic Cormier (132). Savoie, lui, a arrêté le compteur à 130 points (28-102) en 266 rencontres… Nicolas Savoie accorde beaucoup d’importance au différentiel qui, selon lui, est un bon indice quant à la qualité du jeu défensif d’un joueur. Après avoir pris le 18e rang en saison régulière (+38), puis le quatrième échelon pendant les séries éliminatoires (+16), Savoie a terminé au premier rang de tous les joueurs du tournoi de la coupe Memorial avec un impressionnant +9 en seulement quatre duels… Comme un peu tout le monde, Nicolas Savoie a bien vu à quel point les hockeyeurs du Nouveau-Brunswick ont eu des rôles importants au sein des quatre équipes demi-finalistes des dernières séries éliminatoires. Il estime que ça démontre que le hockey est en pleine progression dans la province. «Je suis particulièrement fier d’avoir pu vivre la dernière saison avec Evan (Nause), qui était mon co-chambreur au tournoi de la coupe Memorial, et Andrew (Gweon). Nous avons développé de belles amitiés et c’est clair que nous allons garder le contact», confie-t-il…