Repêchage de la LHJMQ: Émile Guité, le franc-tireur

Émile Guité était bien loin d’être un premier de classe quand s’est amorcée la dernière saison de la Ligue de hockey des moins de 18 ans du Québec. C’est du moins ce qu’il croit. L’espoir des Gaulois de Saint-Hyacinthe estime qu’il lui a fallu quelques mois avant de vraiment prendre son envol.

«J’ai d’abord dû m’adapter à ce niveau de jeu, révèle le jeune attaquant de 6 pieds 1 pouce et 168 livres. Au début, on ne me voyait pas sur la glace. Les buts ne venaient pas. C’est juste avant le Challenge CCM (du Saguenay), en décembre, que le déclic s’est fait.»

Il a tout à fait raison de le souligner puisqu’il a effectivement été limité à huit buts et six passes dans ses 22 premiers duels de la campagne. Puis, le 25 novembre, Guité y est allé d’un tour du chapeau. Les parties suivantes le confirmeront, il venait de passer au niveau supérieur.

Lors de ses 19 derniers duels de saison régulière, Guité a amassé 18 buts et 16 passes pour 34 points. C’est sans oublier ses quatre buts et trois aides en six parties au Challenge CCM, ses six filets et cinq assistances pour 11 points en six rencontres aux Jeux du Canada et ses 10 buts et huit passes pour 18 points en 10 matchs éliminatoires.

Il n’en fallait pas plus pour que les recruteurs du Centre de soutien au recrutement de la LHJMQ en fassent les deuxième meilleur espoir du prochain repêchage, tout juste derrière son compagnon de trio Caleb Desnoyers.

«Le repêchage, j’y pense chaque jour depuis quelques semaines, admet Guité. J’ai déjà eu plusieurs bonnes conversations avec les équipes de la LHJMQ. Peu importe où mon nom va sortir et avec quelle équipe je vais me retrouver, je serai content.»

Si le talent offensif de Guité ne fait aucun doute, ce dernier est très fier des améliorations apportées à son jeu en général.

«Mes principales forces sont mon tir sur réception et mon lancer en mouvement. Et même si on me voit comme un producteur à l’offensive, je me vois également comme un joueur qui travaille fort et qui fait attention aux détails. J’ai d’ailleurs beaucoup amélioré mon jeu défensif dans la dernière année», souligne-t-il.

«Je dois par contre continuer de travailler mon explosion sur patins et mon agilité. Ce sont selon moi les deux principales choses que je dois améliorer. J’aimerais également continuer d’améliorer mon sens du jeu et mon jeu physique. Je me vois comme un attaquant de puissance», ajoute celui qui devrait, en principe, être choisi au deuxième rang par les Saguenéens de Chicoutimi.

Récemment, le directeur du CSR Pierre Cholette ne s’est pas gêné pour vanter les talents de marqueur de Guité.

«C’est un sniper extraordinaire, a révélé Cholette à RDS. (…) Je n’aime pas faire de comparaison, mais c’est un peu à la Ovechkin. Lui, le one-time, c’est exécuté à la perfection. Ce qui est le fun avec lui c’est que dans un match où il produit peut-être moins ou qu’il a moins de chances de marquer, il va quand même être utile à son équipe. Il va compléter ses mises en échec, il va se replier défensivement. C’est un joueur talentueux qui travaille. Émile, peu importe le joueur de centre qu’il va avoir, il va produire. Il va scorer des buts, c’est sûr.»

Lecompte se compare à Bergeron

S’il était un brin plus grand et costaud, c’est probablement Nathan Lecompte, des Grenadiers de Châteauguay, qui serait le meilleur espoir de la LHJMQ. Après tout, c’est lui qui a remporté le championnat des pointeurs du Circuit M18 du Québec avec une récolte de 32 buts et 60 points en 41 duels.

Mais à 5 pieds 9 pouces et 160 livres, malgré un coffre à outils assez complet, Lecompte n’a pas la chance de posséder la charpente des autres meilleurs espoirs parmi les attaquants que sont Caleb Desnoyers et Émile Guité, des Gaulois de Saint-Hyacinthe, Zachary Morin, du Little Caesar’s de Detroit, Mateo Nobert, des Lions de Lac Saint-Louis, et Cole Chandler, du Steele Subaru de Dartmouth.

L’entraîneur-chef des Grenadiers, Éric Lecompte, qui est aussi le papa de Nathan, est d’avis que son fils est peut-être un brin sous-estimé.

«Le CSR de soutien au recrutement de la LHJMQ, ça demeure l’opinion de recruteurs régionaux qui n’ont pas tous vu régulièrement les joueurs et qui doivent se concerter pour faire une liste. Cela dit, je me dois d’être honnête, ça va être un bon repêchage», affirme l’ancien choix de première ronde des Blackhawks de Chicago en 1993, le 24e au total.

«C’est vrai que Nathan n’est pas le plus grand. À son âge, j’étais déjà à 6 pieds 3 pouces. Mais je suis confiant qu’il va se rendre au moins à 5 pieds 11 pouces ou 6 pieds une fois à maturité», mentionne Lecompte.

Selon le paternel, son fils possède plusieurs qualités dans son jeu.

«Évidemment, il y a encore du travail à faire dans tous les aspects de son jeu, mais il est bon dans tout. C’est un bon fabricant de jeu avec un tir vif et précis, en plus de posséder un bon flair offensif pour le filet. Sa plus grande force, cependant, c’est la maturité de son jeu sur les 200 pieds de la patinoire. Il aime d’ailleurs se comparer à Patrice Bergeron», souligne le pilote des Grenadiers.

«Nathan vient de connaître une saison exceptionnelle. Les gens oublient qu’il a fait partie d’un club qui comptait sur neuf joueurs âgés de 15 ans. Malgré son jeune âge, il lui a fallu prendre les choses en main. C’est un peu lui qui a charrié le club sur ses épaules», indique Éric Lecompte.

Notons que Nathan Lecompte en était à sa deuxième campagne avec les Grenadiers, lui qui avait obtenu la permission de faire le saut dans le M18 à l’âge de 14 ans. Lors de sa première saison à Châteauguay, Lecompte avait bien fait avec une récolte de 45 points (15-30) en 38 parties.