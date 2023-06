Repêchage de la LHJMQ: qui sortira après Desnoyers et Guité?

Si Caleb Desnoyers et Émile Guité, des Gaulois de Saint-Hyacinthe, sont considérés par la majorité des recruteurs les deux meilleurs espoirs de l’encan de samedi, il s’en trouve quand même certains qui croient que deux ou trois joueurs pourraient venir troubler l’ordre proposé par le Centre de soutien au recrutement.

Un recruteur des Maritimes croit par exemple que Nathan Lecompte, des Grenadiers de Châteauguay, possède toutes les qualités recherchées chez un joueur de concession.

D’autant plus, dit-il, que le fils d’Éric Lecompte n’a certainement pas fini de grandir. Actuellement listé à 5 pieds 9 pouces, Nathan devrait logiquement gagner quelques pouces dans les deux prochaines années puisque son papa, ex-choix de première ronde des Black Hawks de Chicago, est un gaillard de 6 pieds 4 pouces.

«Il possède tout un talent de marqueur, confie le recruteur. Il a un grand flair offensif. C’est quand même lui qui a remporté le championnat des pointeurs de la Ligue M18 du Québec, en plus d’avoir marqué 32 buts. Le défenseur Alex Huang, bien qu’il soit possible qu’il opte pour le hockey collégial américain, en est un autre qui est tout un espoir. Il possède un coup de patin exceptionnel.»

Ce même recruteur admet toutefois qu’il sera tout de même difficile de déloger Desnoyers et Guité des deux premières places.

«Desnoyers et Guité, c’est simple, ils n’ont pas vraiment de faiblesse dans leur jeu. Desnoyers est sans aucun doute supérieur à son frère Elliot au même âge», ajoute-t-il.

Les attaquants Mateo Nobert, des Lions de Lac Saint-Louis, Zachary Morin, du Little Caesar’s de Detroit, Cole Chandler, du Steele Subaru de Dartmouth, et Shawn Carrier, des Estacades de Trois-Rivières, en sont quatre autres qui pourrait venir brouiller les cartes, bien que Morin et Chandler ont déjà fait savoir qu’ils préféraient de loin la NCAA.

Mais sait-on jamais?

Un autre recruteur estime par ailleurs qu’il serait le premier surpris si Desnoyers et Guité sont délogés des deux premières places, samedi.

«Desnoyers, c’est le genre de joueur qui est déjà très fiable sur les 200 pieds de la surface glacée. En plus de ça, il possède de grandes habiletés offensives et un très bon physique. C’est définitivement un joueur de concession», note-t-il.

«Et Guité, lui, c’est un gros bonhomme qui fait tout bien sur la glace. Mais sa grande qualité, c’est qu’il est avant tout un marqueur. C’est un vrai finisher. Il va devenir un bon attaquant de puissance dans la ligue. Lui aussi est un joueur de concession. Tu ne peux pas rater ton coup en repêchant l’un de ces gars-là. En fait, Desnoyers et Guité, je les vois déjà comme d’éventuelles sélections de première ronde dans deux ans pour la Ligue nationale. Ils ont tous les atouts pour y arriver», ajoute l’épieur de talent.

En bref… Caleb Desnoyers et Émile Guité pourraient devenir ce samedi le cinquième duo en provenance de la même équipe à se faire sélectionner aux deux premières positions. La dernière fois remonte à 2008, alors que Brandon Gormley (Moncton) et Sean Couturier (Drummondville) avaient été les deux premiers appelés. Il faut reculer aux années 1980 pour trouver les autres duos. En 1988, on retrouve Pierre Sévigny (Verdun) et Yanic Perreault (Trois-Rivières), des Cantonniers des Cantons de l’Est. En 1983, ça avait été José Charbonneau (Drummondville) et Stéphane Richer (Granby), des Insulaires de Laval. Et un an auparavant, soit en 1982, les deux premiers choix étaient Sylvain Côté (Québec) et Martin Boulianne (Granby), des Gouverneurs de Sainte-Foy…