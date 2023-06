Une Acadienne aux Jeux mondiaux des Olympiques spéciaux

Moins d’un an après avoir représenté le Nouveau-Brunswick en athlétisme, aux Jeux d’été du Canada de Niagara, voilà que Shannon Doiron, cette fois-ci comme quilleuse, ira porter les couleurs du pays aux Jeux mondiaux des Olympiques spéciaux qui seront présentés du 17 au 25 juin à Berlin, en Allemagne.

L’athlète de 23 ans de Pont-Landry trépigne d’impatience à l’idée d’aller rencontrer des athlètes provenant de 190 pays.

«J’ai assez hâte d’y aller, lance d’entrée jeu la jeune femme. Les quilles sont mon sport préféré parce que j’aime faire des abats et être avec mes amis. J’aimerais bien ramener des médailles et des trophées à la maison et j’espère aussi que je pourrai visiter la Ville de Berlin au complet.»

«Ça va être ma première compétition internationale, mais ce ne sera pas ma dernière», promet-elle.

En semaine, le quotidien de Shannon Doiron consiste à se rendre à l’Espace La Fabrique, à Tracadie. Elle doit cependant s’absenter entre 11h et 13h afin d’aller travailler à l’école La Ruche, pour s’en retourner terminer sa journée à La Fabrique avant le retour à la maison. Son horaire comprend également de trois à quatre entraînements par semaine, que ce soit pour les quilles, l’athlétisme ou la pétanque, les trois sports qu’elle pratique régulièrement.

Chez Roland et Céline Losier, qui ont adopté légalement Shannon l’an dernier, l’ambiance est évidemment à la fête.

«Elle (Shannon) nous en parle tous les jours, affirme Roland Losier. Nous sommes tous excités. Elle part samedi pour Fredericton, où l’avion la conduira à Montréal, puis à Toronto. De là, elle va s’envoler vers l’Allemagne. Elle va passer les quatre premiers jours à Munich afin de décompresser et de s’habituer au décalage horaire.»

«Nous sommes vraiment sur les nerfs, s’exclame ensuite Céline Losier en riant. Ça nous fait de quoi de la voir partir aussi loin, mais nous ne voulons quand même pas briser ses rêves. En tout cas, elle voyage beaucoup plus que nous. Dans les derniers mois, elle est même allée à Toronto et à Vancouver pour des réunions (avec les dirigeants d’Équipe Canada) pour s’assurer qu’elle est capable de faire un tel voyage. Tout a bien été.»

Selon Céline Losier, l’athlète de la famille est une véritable boule d’énergie.

«Elle est tellement vaillante. Elle met beaucoup d’énergie dans la maison. Shannon a aussi plein d’amis. Tout le monde la connaît. Quand je vais faire l’épicerie, une fois que j’ai terminé, je dois l’attendre parce qu’elle est toujours en train de placoter avec quelqu’un. Elle aime également nous taquiner. Elle est très rieuse», raconte la fière maman d’adoption.

L’entraîneur de Shannon Doiron aux quilles, Donald Thériault, est bien sûr content pour sa protégée.

«J’aime tellement sa joie de vivre, indique-t-il. Elle adore les quilles. C’est une fille qui participe à toutes sortes d’activités. Tu ne peux pas savoir le fun que j’ai à l’entraîner. Elle a toujours le sourire aux lèvres. C’est une fille très spéciale.»

«J’étais avec elle en octobre lors du voyage à Toronto. Elle a eu des entraînements avec l’équipe, mais elle a aussi passé des tests physiques, en plus d’essayer les uniformes et rencontrer l’équipe médicale et le personnel d’encadrement. C’est également à Toronto que j’ai découvert qu’elle était capable de se débrouiller en anglais. Elle m’a même mis à ma place à l’aéroport quand je lui traduisais tout ce que l’employé me disait. Elle m’a juste regardé et m’a dit qu’elle comprenait et qu’elle pouvait parler», ajoute Donald Thériault.

Trois autres Néo-Brunswickois sont parvenus à se tailler une place au sein du groupe de 89 athlètes en vue des Mondiaux de Berlin. On y retrouve, entre autres, le plus grand médaillé dans l’histoire de la province aux Jeux du Canada, le nageur Jesse Canney, de Durham Bridge. Au total, Canney a remporté une médaille d’or, quatre d’argent et quatre de bronze pour un total de neuf. Les deux autres sont Patti Connors, en athlétisme, et Derrick Wiseman, au golf.

Shannon Doiron en compagnie de son entraîneur aux quilles Donald Thériault. – Gracieuseté: Mario Richard Shannon Doiron fait partie du groupe de 89 athlètes qui vont représenter le Canada aux Jeux mondiaux des Olympiques spéciaux à Berlin, en Allemagne. – Gracieuseté: Mario Richard Shannon Doiron, qui pratique également l’athlétisme et la pétanque, va cette fois-ci faire montre de son talent aux quilles au Jeux mondiaux des Olympiques spéciaux à Berlin, en Allemagne. – Gracieuseté: OSCanada

En bref… Environ 7000 athlètes ayant une déficience intellectuelle vont prendre part aux Mondiaux de Munich. Des 26 sports au menu, le Canada y sera dans neuf disciplines, soit l’athlétisme, le basketball masculin, le basketball féminin, le boccia, le golf, la dynamophilie, la gymnastique rythmique, le soccer, la natation et bien sûr les quilles… Les 89 athlètes du Canada seront accompagnés d’une équipe de 49 membres du personnel d’entraînement, de mission et de gestion… Jesse Canney n’en est pas à une première expérience sur la scène internationale, lui qui a remporté trois médailles d’or et une d’argent aux Jeux mondiaux des Olympiques spéciaux de Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, en 2019… Patti Connors est une véritable légende vivante dans les Olympiques spéciaux, elle qui revendique plus de 100 podiums en 36 années de compétition à travers le pays et le monde… Derrick Wiseman fait partie du programme des Olympiques spéciaux depuis déjà 44 ans. Athlète accompli, il dit avoir remporté sa première médaille dans la discipline du hockey en salle aux Jeux canadiens des Olympiques spéciaux en 1987…