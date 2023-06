Desnoyers, Guité et Nobert les trois premiers

La logique a été respectée et ce sont effectivement les deux surdoués des Gaulois de Saint-Hyacinthe, Caleb Desnoyers et Émile Guité, qui ont été les deux premiers choix du repêchage de la LHJMQ. Desnoyers et Guité entameront dès août leur aventure respective avec les Wildcats de Moncton et les Saguenéens de Chicoutimi.

«Même si je savais déjà que j’allais être le premier joueur choisi, j’étais quand même nerveux dans les gradins. Certes, ce repêchage est une étape que je rêvais de vivre depuis que je suis tout jeune, mais samedi j’avais juste hâte que ça se fasse», confie Desnoyers, qui devient le troisième membre de la famille à se faire repêcher en première ronde après son oncle Simon Laliberté en 1996 et son frère Elliot Desnoyers en 2018.

«La famille est très contente que je me retrouve ici. C’est une organisation que je connais et qui traite bien ses joueurs», ajoute-t-il.

Trois formations se sont par ailleurs partagés les huit premières sélections de l’encan.

Outre Desnoyers, les Wildcats ont également choisi l’ailier gauche Shawn Carrier, des Estacades de Trois-Rivières au sixième échelon.

Pour leur part, les Saguenéens ont parlé à quatre reprises, signe que le d.g. Yanik Jean a bien manoeuvré dans les dernières semaines. En plus de Guité, les Sags ont aussi repêchés le centre Nathan Lecompte (3e), des Grenadiers de Châteauguay, le défenseur Alex Huang (5e), des Vikings de Saint-Eustache, et l’arrière Jonathan Prud’homme (8e), lui aussi des Grenadiers.

Les deux autres élus appartiennent à l’Armada de Blainville-Boisbriand, soit le centre Mateo Nobert (4e), des Lions de Lac Saint-Louis, et le petit défenseur Xavier Villeneuve (7e), des Penguins M15 de Pittsburgh.

L’Armada, qui disposait d’un troisième choix en première ronde, a causé une certaine surprise en réclamant le récalcitrant Zachary Morin, du Little Caesar’s de Detroit, au 19e rang. Morin était considéré le troisième meilleur espoir par le CSR.

Un seul Néo-Brunswickois a par ailleurs été repêché pendant la première ronde. Il s’agit du centre Tyson Goguen, des Selects de l’Académie South Kent, que l’Océanic de Rimouski a sélectionné au 14e rang, soit quatre rangs après avoir fait de William Lacelle le premier gardien réclamé.

Rappelons que le Titan d’Acadie-Bathurst et les Sea Dogs de Saint-Jean ne disposaient d’aucun choix au premier tour.

Les sélections du premier tour:

1. Moncton, Caleb Desnoyers, C, Gaulois de Saint-Hyacinthe

2. Chicoutimi, Émile Guité, AG, Gaulois de Saint-Hyacinthe

3. Blainville-Boisbriand, Mateo Nobert, C, Lions de Lac Saint-Louis

4. Chicoutimi, Nathan Lecompte, C, Grenadiers de Châteauguay

5. Chicoutimi, Alex Huang, D, Vikings de Saint-Eustache

6. Moncton, Shawn Carrier, AG, Estacades de Trois-Rivières

7. Blainville-Boisbriand, Xavier Villeneuve, D, Penguins de Pittsburgh

8. Chicoutimi, Jonathan Prud’homme, D, Grenadiers de Châteauguay

9. Baie-Comeau, Olivier Lampron, C, Vikings de Saint-Eustache

10. Rimouski, William Lacelle, G, Lions de Lac Saint-Louis

11. Val-d’Or, Philippe Veilleux, C, Riverains du Collège Charles-Lemoyne

12. Cap-Breton, Émile Ricard, AG, Cantonniers de Magog

13. Sherbrooke, Louis-Alex Tremblay, D, Blizzard du Séminaire Saint-François

14. Rimouski, Tyson Goguen, C, Selects de l’Académie South Kent

15. Val-d’Or, Jordan Labelle, AG, Vikings de Saint-Eustache

16. Shawinigan, Colę Chandler, C, Steele Subaru de Dartmouth

17. Shawinigan, Jérémy Loranger, C, Estacades de Trois-Rivières

18. Baie-Comeau, Jabez Seymour, C, Selects de l’Académie South Kent

19. Blainville-Boisbriand, Zachary Morin, AG, Little Caesar’s de Detroit

20. Charlottetown, Owen Conrad, D, Weeks Crushers de Pictou