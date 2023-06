Grand Prix de Cuba: Josée Gallant brille dans le chaos

Vous souvenez-vous des hockeyeurs de l’ancienne URSS qui ont pris part à la célèbre Série du Siècle de 1972? Avant même la première mise au jeu, les Soviétiques faisaient savoir à qui voulait l’entendre qu’ils étaient venus pour apprendre. Et bien au Grand Prix de la Fédération internationale d’haltérophilie, toujours à l’affiche à La Havane, à Cuba, Josée Gallant en a appris beaucoup plus qu’anticipé.

Heureusement pour l’Acadienne de Campbellton, qui a dû composer avec un environnement plutôt chaotique, chose qu’elle n’avait jamais expérimentée auparavant, elle s’en est néanmoins fort bien tirée en se hissant à trois reprises sur le podium chez les moins de 55 kilos.

Elle a mis l’argent à l’arraché (86 kilos), ainsi que le bronze à l’épaulé-jeté (103 kg) et au total des levées (189 kg). Des chiffres plus que respectables, mais qui sont inférieurs à ses résultats aux récents Championnats canadiens, où elle avait complété la compétition avec des levées de 87 kg, 107 kg et 194 kg.

Il faut dire que celle qui a célébré mercredi dernier son 31e anniversaire dans la capitale cubaine en a vu de toutes les couleurs.

«Je n’ai jamais vu une compétition aussi chaotique de toute ma vie, révèle Gallant. En temps normal, tu as au moins 30 minutes pour te préparer entre chaque levée. Là, tu n’avais que 10 minutes. Quand tu n’as pas le temps de te réchauffer comme il faut, tu ne peux pas être à ton meilleur. Il y a aussi eu des mélanges dans l’horaire. De plus, à mon deuxième essai à l’arrachée, un entraîneur italien s’est mis à crier très fort et ça m’a déconcentré. Je ne sais pas si c’était volontaire, mais j’ose croire que non. C’est sans oublier qu’il faisait très chaud. Il faisait 37 degrés sur la scène.»

«Je ne me plains pas, j’ai quand même gagné trois médailles. Je sais aussi que je peux faire mieux. En tout cas, émotionnellement parlant, j’ai appris beaucoup», dit-elle.

Gallant raconte qu’elle a dû attendre à son troisième essai pour obtenir une bonne levée à l’arrachée.

«J’ai réussi à lever 86 kg à mon deuxième essai, mais ils ont ensuite décidé de le refuser après avoir vu la reprise vidéo. Heureusement, j’ai bien terminé ça en réussissant mon troisième essai. Mais disons que je n’étais pas trop de bonne humeur, moi qui suis pourtant toujours souriante à l’habitude», affirme l’haltérophile en riant.

C’est l’Américaine Jourdan Delacruz qui a remporté l’or au total des levées (195 kg), grâce à une impressionnante performance de 110 kg à l’épaulé-jeté. Delacruz a toutefois terminé au troisième échelon l’arrachée avec une levée de 85 kg. La jeune surdouée du Pérou Shoely Mego, âgée de seulement 19 ans, a dominé à l’arrachée (87 kg) en plus de prendre le deuxième rang à l’épaulé-jeté (104 kg) et au total des levées (191 kg).

Josée Gallant sera de retour dès lundi à Truro, où elle habite depuis quelques années, le temps de recharger ses batteries avant de repartir dans deux semaines vers Paris, où elle participera à un camp de 14 jours avec l’équipe nationale, du 1er au 13 juillet.

«Ça va être un camp pas mal intense, mais nous allons aussi là-bas pour visiter les lieux où sera présentée la compétition olympique l’année prochaine. C’est aussi l’occasion de nous familiariser avec le climat de Paris en juillet», confie-t-elle.

Puis, du 2 au 17 septembre, elle s’envolera vers Riyad, en Arabie saoudite, pour prendre part aux Championnats mondiaux, où elle vise un top-10.

Josée Gallant en compagnie des entraîneurs Yvan Darsigny (à gauche), Kevin Zimmerman et Mario Vachon (à droite). Darsigny et Vachon sont deux entraîneurs de l’équipe canadienne. – Gracieuseté

Zimmerman: «Le meilleur est à venir»

L’entraîneur Kevin Zimmerman en est convaincu, le meilleur est à venir pour sa protégée Josée Gallant.

«Josée possède un très gros potentiel et les changements apportés dans les derniers mois ne vont que la rendre encore meilleure», révèle Zimmerman.

D’ici les Jeux olympiques de Paris, l’haltérophile acadienne prendra part à trois autres compétitions internationales, soit les Championnats du monde à Riyad, en Arabie saoudite, en septembre, les Jeux panaméricains en janvier et la Coupe du monde de Thaïlande en avril. Elle espère récolter suffisamment de points pour mériter sa place dans l’équipe olympique canadienne.

«C’est un calendrier très exigeant et ça va déterminer ou non sa sélection aux Jeux olympiques, révèle Zimmerman. Il n’est pas question de se précipiter, nous prenons chaque compétition une à la fois. Nous voulons respecter le processus de façon méthodique. Nous ne voulons surtout pas brûler les étapes.»

Kevin Zimmerman s’occupe de la carrière de Josée Gallant depuis maintenant un peu plus d’un an. Il a vu la jeune femme progresser à un excellent rythme.

«Cette progression ne me surprend pas parce qu’elle est déterminée à aller aux Olympiques. Josée investit un temps phénoménal dans l’entraînement. Elle est très disciplinée, autant dans l’entraînement que dans sa diète. Elle gère une charge d’entraînement plus élevée que tout autre athlète avec qui j’ai jamais travaillé», mentionne Zimmerman.

L’autre changement important de Gallant réside dans l’aspect mental de son sport. Et cela tant pendant les entraînements qu’en compétition.

«Au fur et à mesure qu’elle acquiert de l’expérience, elle ne cesse de gagner en confiance. Et la confiance, c’est essentiel pour réussir à ce niveau. Elle comprend désormais qu’elle appartient à l’élite mondiale et elle est déterminée à y mettre tous les efforts pour atteindre ses objectifs», ajoute Kevin Zimmerman.