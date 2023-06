Les Wildcats misent sur Desnoyers et Carrier

Ritchie Thibeau et sa garde rapprochée n’ont pas chômé à Sherbrooke. Les Wildcats de Moncton ont non seulement sélectionnés deux des meilleurs espoirs de l’encan en Caleb Desnoyers et Shawn Carrier, mais ils ont également acquis le prometteur Vincent Collard et le solide vétéran Olivier Boutin, via des transactions avec le Drakkar de Baie-Comeau et le Titan d’Acadie-Bathurst.

Le directeur des opérations hockey des Chats Sauvages estime que son équipe s’est grandement améliorée avec ces ajouts.

«Boutin et Collard sont des joueurs que nous avions ciblé avant de nous présenter à Sherbrooke, affirme Thibeau. Et Desnoyers, nous avons fait nos devoirs et c’était unanime qu’il allait être notre premier choix.»

Si Desnoyers (lire autre texte), la toute première sélection de l’encan, n’a plus vraiment besoin de présentation, Carrier n’a pas mis de temps à faire parler de lui en révélant, quelques secondes après avoir endossé le chandail, qu’il allait aider l’équipe à remporter des coupes.

«Je savais que les Wildcats s’intéressaient à moi, mais je ne me doutais pas qu’ils allaient transiger pour s’avancer», a mentionné Carrier au quotidien Le Nouvelliste.

«Je suis vraiment content, d’autant plus que c’est une organisation de première classe. Les Wildcats traitent leurs joueurs comme des pros. Je vais montrer au camp que je suis prêt à me joindre à eux dès maintenant», a ajouté celui qui a compilé 34 points (16-18) en 40 duels avec les Estacades de Trois-Rivières.

Ritchie Thibeau confirme la force de caractère de Carrier, qui devrait devenir rapidement un favori de la foule au Centre Avenir.

«Il nous a donné toute une entrevue la journée avant le repêchage, dit-il. Il nous a fait comprendre qu’il voulait absolument venir jouer à Moncton et que c’était son rêve. Il tenait aussi à jouer avec Desnoyers qu’il connaît déjà très bien.»

Thibeau ajoute qu’il aurait très bien pu décider de garder son 18e choix, ou encore l’échanger pour obtenir quelques choix de deuxième et troisième tours, mais qu’il a préféré l’utiliser pour aller chercher Collard à Baie-Comeau.

«C’est un jeune de 18 ans que nous croyons être en mesure de continuer à développer. C’est un gros bonhomme qui va nous donner deux ou trois bonnes saisons», souligne-t-il.

Lors des cinq premières rondes, les Wildcats ont également sélectionné l’ailier droit Easton Schlender (70e), du McDonald’s de Halifax, ainsi que l’arrière Ben Lindsay (86e), du Wolf de Cole Harbour.

Au niveau des hockeyeurs néo-brunswickois, le gardien Simon Cormier (141e) et l’arrière Luc Morais (178e), des Flyers de Moncton, et le défenseur Benjamin Damphousse (232e), des Riverhawks de Rothesay Netherwood, sont désormais la propriété des Wildcats dans la LHJMQ. Damphousse est le fils de l’ex-gardien de l’équipe et ex-directeur général des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, Jean-François Damphousse. Ce dernier est aujourd’hui recruteur au sein de la Centrale de recrutement de la Ligue nationale.

Ritchie Thibeau croit par ailleurs avoir possiblement réalisé quelques vols dans les rondes tardives. Il pense entre autres au défenseur format géant Tristan Langlois (108e), des Grenadiers du Lac Saint-Louis, de l’ailier droit Anthony Roy (133e), des Corsaires de Pointe-Lévy, et du centre américain Devin Niles, des Pics de Springfield.

Parlant de Niles, ce dernier a déjà fait savoir à l’organisation qu’il s’amenait à Moncton pour se tailler une place. Idem pour le premier choix de l’encan américain, l’arrière Anthony Pellitteri.

«Ils sont même venus à Moncton pendant les dernières séries éliminatoires pour voir un match contre les Mooseheads de Halifax. Ils ont aussi visité nos installations. On parle de deux gars qui rêvent de jouer dans la LHJMQ et qui ne veulent rien savoir de la NCAA», précise Thibeau.

Notons par ailleurs que les Wildcats ont repêché trois adolescents dont la famille a des liens bien établis avec l’équipe. Outre Desnoyers et Damphousse, Anthony Roy est pour sa part le fils de l’ancienne vedette du club, Jonathan Roy.

Les sélections des Wildcats de Moncton:

1. Caleb Desnoyers, C, Gaulois de Saint-Hyacinthe

6. Shawn Carrier, AG, Estacades de Trois-Rivières

70. Easton Schlender, AD, McDonald’s de Halifax

86. Ben Lindsay, D, Wolf de Cole Harbour

105. Kayden McGuigan, C, Knights de Charlottetown

108. Tristan Langlois, D, Grenadiers du Lac Saint-Louis

124. Luke Sinclair, AD, Rush de Sydney

133. Anthony Roy, AD, Corsaires de Pointe-Lévy

141. Simon Cormier, G, Flyers de Moncton

142. Jack Hayne, C, Islanders de Cap-Breton Ouest

148. Ryan Dawe, D, Growlers de Pinnacle

178. Luc Morais, D, Flyers de Moncton

196. Antony Guay, C, Espoirs du Saguenay

214. Drew Keiver, C, Riverhawks de Rothesay Netherwood

232. Benjamin Damphousse, D, Riverhawks de Rothesay Netherwood

250. Devin Niles, C, Pics de Springfield

Repêchage américain:

12. Anthony Pellitteri, D, Knights de l’école catholique Memorial

30. Shayne Gould, D, Selects de Bishop Kearney