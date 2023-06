Louis-François Bélanger le futur centre numéro 1 du Titan

Le Titan d’Acadie-Bathurst avait surtout besoin d’aide à l’attaque et c’est principalement là-dessus que le directeur général Gordie Dwyer et son recruteur-chef Sammy Mayers ont concentré leurs efforts en fin de semaine.

Ç’a toutefois été un séjour passablement occupé pour Dwyer qui a d’abord dû régler certains dossiers.

«Nous avons dû consacrer du temps pour régler certains dossiers avant le repêchage et nous sommes maintenant à jour. Par exemple, j’aurais bien aimé garder Olivier Boutin, mais il est le joueur qui m’a permis d’aller chercher le choix de première ronde que nous devions aux Foreurs», explique Dwyer.

Comme il était donc privé d’un choix de première ronde, le Titan a profité de la première sélection du deuxième tour pour choisir Louis-François Bélanger, des Albatros du Collège Notre-Dame.

Bélanger, un centre, a amassé 16 buts et autant de passes en 40 parties dans le M18.

«Louis-François, c’est un bon joueur offensif qui est aussi responsable sur les 200 pieds de la patinoire, révèle Dwyer. C’est un joueur complet que tu peux utiliser à toutes les sauces. Il est versatile. Il possède aussi une très bonne tête de hockey. Nous croyons qu’il a tout ce qu’il faut pour devenir un centre numéro 1 dans la ligue. Nous étions très contents qu’il soit toujours disponible quand est venue notre tour de choisir.»

Joint en début d’après-midi, le jeune espoir était on ne peut plus content de se retrouver au sein d’une équipe assez proche de la maison familiale. Bélanger est originaire de Matane.

«J’étais prêt à aller n’importe où, mais disons que c’est un peu plus rassurant (pour la famille) de savoir que je ne serai pas loin de chez-nous. Et puis, c’est plaisant de tomber dans un club qui te veut vraiment», a confié le jeune attaquant en entrevue téléphonique.

«Je suis un joueur qui est dynamique avec la rondelle, dit-il. Ma grande force, c’est ma vitesse qui me permet de créer de l’offensive. Je veux jouer dans la LHJMQ dès la saison prochaine. J’ai regardé l’alignement et je vois qu’il y a possiblement de l’espace pour moi. Je compte bien m’entraîner sérieusement cet été pour faire ma place.»

L’équipe a aussi profité des trois rondes suivantes pour ajouter des attaquants, soit le centre terre-neuvien Ty Peddigrew (46e), des Selects de Bishop Kearney, l’ailier gauche néo-écossais Jacob Rhyno, du Steele Subaru de Dartmouth, et l’ailier droit néo-brunswickois Landon Paul (95e), des Wildcats de l’Académie Kimball Union.

«Peddigrew est un bonhomme avec un grand potentiel qui joue avec du cœur. Il a connu une très bonne deuxième moitié de saison à Bishop Kearney. Il a également bien fait aux Jeux du Canada», souligne Dwyer.

«Rhyno, lui, c’est une bombe sur patins. C’est sa principale qualité. C’est un patineur élite. C’est aussi un marqueur. Nos recruteurs l’aiment beaucoup. Il a marqué 21 buts et 32 matchs à Dartmouth», indique Dwyer.

«Quant à Paul, même s’il n’est pas le plus gros, c’est un joueur qui est très fort physiquement. Il n’est pas peureux. Il possède aussi une belle explosion sur patins», mentionne le d.g. du Titan.

Au niveau des hockeyeurs néo-brunswickois, outre Paul, le Titan en a choisi trois autres, soit le gardien Samuel Quimper (121e), de l’Académie Champions, ainsi que le défenseur Zachary Robichaud (174e) et l’ailier gauche Brody Paré (185e), tous deux des Caps de Fredericton.

Dwyer avait d’ailleurs de bons mots à dire au sujet des trois joueurs nés en 2006 que l’équipe a sélectionné, dont Robichaud et Paré. L’autre est l’arrière Maxence Côté-Bergeron (118e), des Grenadiers de Châteauguay. «Côté-Bergeron a été selon Sammy Mayers le meilleur 2006 non repêché du M18 au Québec. Avec notre premier choix Bélanger, c’est même possiblement le joueur le plus prêt de faire le saut dans la LHJMQ parmi nos choix. Côté-Bergeron fait une bonne lecture du jeu et il joue bien sous pression», confie Dwyer.

«Paré, c’est un joueur que tu remarques chaque fois qu’il est sur la glace. Il a vraiment beaucoup de caractère. Il est malin sur la glace. Il apporte beaucoup d’énergie. Robichaud, c’est un défenseur physique et solide. Nous n’avons aucun problème à repêcher des joueurs qui ont un an de plus quand nous aimons sa progression. Côté-Bergeron, Paré et Robichaud ont tous démontré une belle progression dans la dernière année», continue Dwyer.

Un dernier mot enfin sur le défenseur Moussa Seydi sélectionné en septième ronde (123e). L’arrière d’origine indienne est un grand bonhomme de 6 pieds 2 pouces que l’équipe considère comme un beau projet.

Les sélections du Titan d’Acadie-Bathurst:

21. Louis-François Bélanger, C, Albatros du Collège Notre-Dame

46. Ty Peddigrew, C, Selects de Bishop Kearney

77. Jacob Rhyno, AG, Steele Subaru de Dartmouth

95. Landon Paul, AD Wildcats de l’Académie Kimball Union

118. Maxence Côté-Bergeron, D, Grenadiers de Châteauguay

121. Samuel Quimper, G, Académie Champions

123. Moussa Seydi, D, Kuper Academy

131. Kingsley Austin, D, Weeks Crushers de Pictou

149. Hugo Cal, C, Phoenix du Collège Esther-Blondin

152. Luc Legere, C, McDonald’s de Halifax

174. Zachary Robichaud, D, Caps de Fredericton

176. Noah Cziment, C, Saints de Mount Academy

185. Brody Paré, AG, Caps de Fredericton

195. Alexandre Dallaire, D, Chevaliers de Lévis

203. Fred-Étienne Bernier, AD, Citadelles de Rouyn-Noranda

221. Ethan Anderson, D, Saints de Mount Academy

239. Maddex Marmulak, C, McDonald’s de Halifax

Repêchage américain:

1. Alexander Donovan, C, Sabres de Shattuck-St. Mary’s

19. C.J. Watroba, AG, Cardinals de l’école Pope Francis