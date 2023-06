Sea Dogs: beaucoup de défenseurs choisis

La défensive a été au centre des préoccupations des Sea Dogs de Saint-Jean, pendant la semaine du repêchage et ce n’est pas peu dire. Après avoir été cherché les défenseurs Mathis Gauthier et Elie Warren dans une transaction avec l’Océanic de Rimouski, vendredi, le directeur général Anthony Stella et son équipe de recruteurs en ont sélectionné huit autres pendant les deux encans de samedi.

Huit défenseurs choisis sur 13 choix au total, c’est beaucoup.

Le premier choisi, Olivier Duhamel, des Riverains du Collège Charles-Lemoyne, au 33e échelon, était par ailleurs enchanté d’avoir été choisi par l’équipe de la Ville portuaire.

«Je pense que c’est un bon endroit pour moi puisque le club est en reconstruction. Il y a donc de la place pour les jeunes», affirme l’arrière droitier de 5 pieds 10 pouces et 157 livres.

«J’avoue cependant que j’ai été surpris d’être choisi par Saint-Jean. J’ai évidemment eu une bonne entrevue avec eux, mais j’étais bien loin de m’imaginer que je serais choisi au 33e rang.»

Il est vrai que Duhamel, qui a amassé deux buts et sept passes pour neuf points en 40 duels, était répertorié au 46e échelon.

«Je me vois comme un défenseur qui peut bien jouer dans les deux sens de la patinoire. Je crois que je peux les aider avec mon style de jeu», dit-il.

Le premier choix des Sea Dogs a cependant été le joueur de centre américain Egan Beveridge, du Mission de Chicago, au 30e rang.

Si Beveridge a été choisi aussi tôt, ça veut dire qu’il s’est déjà compris pour porter les couleurs des Sea Dogs. La saison dernière, le petit centre droitier a amassé 9 buts et 17 passes pour 26 points en 15 duels.

Les Sea Dogs ont également sélectionné le défenseur Benjamin Amyot, des Grenadiers de Châteauguay, un bonhomme qui avait obtenu le statut d’exceptionnel à 14 ans et qui en était donc déjà à une deuxième campagne dans le M18 malgré son jeune âge.

L’autre choix intéressant des Sea Dogs est le gardien Kyan Labbé, des Cantonniers de Magog.

Notons par ailleurs que les Sea Dogs n’ont choisi aucun joueur du Nouveau-Brunswick.

Les sélections des Sea Dogs de Saint-Jean:

30. Egan Beveridge, C, Mission de Chicago

33. Olivier Duhamel, D, Riverains du Collège Charles-Lemoyne

40. Benjamin Amyot, D, Grenadiers de Châteauguay

72. Kyan Labbé, G, Cantonniers de Magog

117. Alexis Beaudoin, AD, Estacades de Trois-Rivières

127, Julien Bonnet, D, Gaulois de Saint-Hyacinthe

188. Matthew MacLean, D, Western Capitals de Summerside

199. Arnaud Tardif, D, Canimex de Marie-Rivier

224. Tomas Lulic, D, Westlake Collège Bourget

235. Giuliano Caputo, D, Phénix du Collège Esther-Blondin

242. Samuel Doyon-Cataquiz, G, Saints de Mount St-Charles

Repêchage américain:

4. Jeremy Poirier, D, Avalanche du New Hampshire

22. Daniel Daley, A, Panthers de l’école Franklin