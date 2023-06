Tyson Goguen est choisi au 14e rang par l’Océanic

On attendait Liam Kilfoil et Zachary Wheeler, c’est finalement Tyson Goguen qui est devenu le nouveau premier de classe au Nouveau-Brunswick. Le hockeyeur de 16 ans, que le Centre de soutien au recrutement avait classé au 33e échelon, a été sélectionné au 14e rang par l’Océanic de Rimouski.

«C’est un accomplissement pour sûr d’être le premier joueur réclamé dans l’Atlantique, affirme le sympathique hockeyeur de Cap-Pelé. Je suis reconnaissant de cet honneur. Ç’a été une très belle expérience de descendre les escaliers pour me rendre sur la scène.»

Goguen, qui dit s’inspirer du jeu de Brandon Point, du Lightning de Tampa Bay, se considère avant tout comme un joueur offensif.

«Je suis un gars qui aime marquer des buts et faire des jeux. Je suis aujourd’hui quelqu’un qui aime apporter du leadership dans une équipe. Je veux jouer dans la LHJMQ dès cet automne et la NCAA n’a jamais vraiment été une option. Et même si j’ai été repêché dans la USHL (Stars de Lincoln), ça ne m’intéresse pas d’aller là-bas. Je veux jouer avec Rimouski», dit-il.

Au journal La Voix de l’Est, le directeur général par intérim Danny Dupont a louangé les qualités offensives de son nouvel attaquant. «C’est un jeune qui a un (bon coup de) patin, une mobilité, une vitesse et une agilité extraordinaires», a fait savoir Dupont.

«Il a une lecture du jeu au-dessus de la moyenne et un lancer de la Ligue nationale. On avait besoin d’un gars qui va scorer des buts et il va en scorer. Goguen était le meilleur marqueur dans le M15 au États-Unis», a ajouté Dupont.

En 46 parties avec les Selects de l’école de South Kent M15, au Connecticut, Tyson Goguen a compilé un total de 65 points, dont 35 buts. Il a aussi disputé 14 rencontres avec South Kent M16, où il a enregistré 14 points (8-6).

Kilfoil et Wheeler, qui sont respectivement des produits des Knights de l’école de Salisbury et des Flyers de Moncton, auront finalement glissé en deuxième ronde.

Kilfoil a été repêché par les Mooseheads de Halifax qui ont d’ailleurs fait des pieds et des mains pour l’obtenir. Ils ont ainsi cédé à l’Océanic un choix de 2e tour en 2024, de même que les 57e et 91e sélections de l’encan de samedi pour obtenir le 31e choix au total.

«Nous l’avions au septième rang sur notre liste finale, a révélé le directeur général des Mooseheads Cam Russell au Halifax Herald. C’est un jeune qui avait des options (aux États-Unis) et cela explique pourquoi il a glissé en deuxième ronde. Nous avons alors décidé que ça valait la peine de prendre le risque d’échanger des choix pour le réclamer. Il est tellement un bon joueur qu’il vaut ce risque.»

Quant à Wheeler, qui était un temps vu comme un espoir top-10 de l’encan, il a sans doute payé le prix pour un rendement moins étincelant aux Jeux du Canada. Il ne faut quand même pas oublier que l’attaquant a remporté le championnat des pointeurs du Circuit M18. L’Armada de Blainville-Boisbriand l’a finalement obtenu au 39e rang.

Au total, huit hockeyeurs de la province ont trouvé preneurs dans les cinq premières rondes.

L’Océanic et l’Armada ont d’ailleurs puisé à trois reprises chacun dans la moisson néo-brunswickoise pendant ces rondes. Outre Goguen, l’Océanic a également repêché le défenseur Connor Sturgeon (49e), des Flyers, et l’attaquant Zachary Rushton (91e), des Caps de Fredericton. Sturgeon et Rushton sont parmi les joueurs les plus costauds de l’encan.

L’Armada, de son côté, en plus de Wheeler, a jeté son dévolu sur l’arrière Noah Collette (54e), des Flyers, et le centre Zackarie Michaud (74e), de l’Académie Champions.

Ce dernier, qui est originaire de Grand-Sault, était d’ailleurs très heureux de sa sélection.

«C’est une sensation incroyable d’entendre son nom, s’est exclamé Michaud en entrevue téléphonique. C’est d’autant plus plaisant que Zachary et Alex sont de très bons amis. Ils étaient mes compagnons de chambre aux Jeux du Canada. J’ai parlé avec plusieurs équipes, mais Rouyn-Noranda, Moncton, Halifax et Rimouski sont les clubs qui semblaient le plus intéressées.»

Comme il devait passer des examens à l’école, vendredi, il n’a pu se rendre à Sherbrooke pour le repêchage. Il compte néanmoins mettre tous les efforts cet été pour arriver fin prêt au camp de l’Océanic.

«Je suis un joueur offensif avec une bonne vision du jeu et un bon patineur. Je ne suis pas le plus gros, mais je sais que je peux jouer à ce niveau. J’ai confiance d’y arriver un jour», ajoute celui que le CSR ne voyait pourtant sortir qu’à partir de la neuvième ronde.

Le défenseur Will Reynolds (51e), des Caps, est l’autre joueur de la province qui a été repêché dans les cinq premières rondes. Dans son cas, ce sont les Huskies de Rouyn-Noranda qui l’ont choisi.

Au total, 21 Néo-Brunswickois ont été sélectionnés pendant l’encan.

Parmi les autres appelés, notons les gardiens Samuel Quimper et Olivier St-Onge, qui se veulent eux aussi des produits de l’Académie champions.

«Je suis très content, affirme Quimper, qui est originaire de Saint-Quentin. J’ai discuté avec une quinzaine d’équipes, mais j’ai senti que le Titan me voulait vraiment pendant les entrevues. Je sais très bien que mes performances aux Jeux du Canada m’ont permis de me faire connaître et je veux maintenant me rendre jusqu’en haut.»

La saison prochaine, à moins qu’il ne parvienne à se tailler une place dès ses 16 ans, Quimper devrait endosser l’uniforme du Moose du Nord dans le M18.

Le gardien Samuel Quimper est désormais la propriété du Titan d’Acadie-Bathurst. – Gracieuseté

Joueurs du Nouveau-Brunswick sélectionnés samedi:

14. Rimouski, Tyson Goguen, centre, Selects de l’Académie South Kent

31. Halifax, Liam Kilfoil, centre, Knights de l’école privée de Salisbury

39. Blainville-Boisbriand, Zachary Wheeler, centre, Flyers de Moncton

49. Rimouski, Connor Sturgeon, défenseur, Flyers de Moncton

51. Rouyn-Noranda, Will Reynolds, défenseur, Caps de Fredericton

54. Blainville-Boisbriand, Noah Collette, défenseur, Flyers de Moncton

74. Blainville-Boisbriand, Zackarie Michaud, centre, Académie Champions

91. Rimouski, Zachary Rushton, ailier droit, Caps de Fredericton

95. Acadie-Bathurst, Landon Paul, ailier droit, Wildcats de l’Académie Kimball Union

109. Sherbrooke, Zachary Boudreau, centre, Flyers de Moncton

121. Acadie-Bathurst, Samuel Quimper, gardien, Académie Champions

134. Halifax, Olivier St-Onge, gardien, Académie Champions

139. Cap-Breton, Matthew Ferdinand, ailier droit, Moose du Nord

141. Moncton, Simon Cormier, gardien, Flyers de Moncton

147. Halifax, Jameson George, défenseur, Vito’s de Saint-Jean

170. Gatineau, Liam Daigle, ailier droit, Flyers de Moncton

174. Acadie-Bathurst, Zachary Robichaud, défenseur, Caps de Fredericton

178. Moncton, Luc Morais, défenseur, Flyers de Moncton

185. Acadie-Bathurst, Brody Paré, ailier gauche, Caps de Fredericton

189. Charlottetown, Nathan Weber, ailier gauche, Flyers de Moncton

232. Moncton, Benjamin Damphousse, défenseur, Riverhawks de Rothesay Netherwood