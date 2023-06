LHM: West-Kent ajoute deux joueurs locaux

Quand Justin Blackmore raconte qu’il veut augmenter le nombre de joueurs locaux au sein des Steamers de West-Kent, ce ne sont pas des paroles en l’air.

L’occasion était d’ailleurs belle, lundi, pour le relancer à ce sujet puisque les 12 formations de la Ligue junior des Maritimes ont procédé aux sélections territoriales.

Les Steamers ont ainsi arrêté leur choix sur le défenseur Olivier O’Brien, de Bouctouche, et l’attaquant Olivier LeBlanc, de Saint-Antoine.

Si O’Brien se voulait un choix évident en raison de sa provenance et du fait qu’il évolue avec les Flyers de Moncton, la sélection de LeBlanc étonne un peu parce qu’il n’est pas arrivé souvent qu’un patineur du M16 fasse partie des choix territoriaux. La preuve, il est le seul cette année et il n’y en avait aucun l’an dernier.

«O’Brien est un défenseur à caractère défensif qui possède aussi un excellent coup de patin. LeBlanc, lui, est un joueur offensif. Avec les Thunderbirds de Moncton, dans le M16, il a terminé avec 73 points (32-41) au premier rang des pointeurs de la ligue, loin devant le deuxième», mentionne le d.g. des Steamers.

Justin Blackmore évalue cependant à très mince les chances d’en voir un des deux graduer avec le club la saison prochaine.

«Dans la LHM, c’est très rare qu’un joueur de 16 ans gradue tout de suite. Dans le cas d’O’Brien et LeBlanc, le plan est de les laisser jouer avec les Flyers de Moncton. Les Flyers devraient d’ailleurs avoir un excellent club. Je pense même que l’équipe va ressembler pas mal à celle qui a gagné la Coupe Telus en 2021-2022, ou encore à celle qui a suivi la dernière saison de Lukas Cormier. Les Flyers devraient connaître une grande saison», confie Blackmore.

Olivier LeBlanc, la grande vedette des Thunderbirds de Moncton la saison dernière, a appris lundi que ses droits dans la LHM appartenaient aux Steamers de West-Kent. – Gracieuseté: Normand A. Léger

Mais les joueurs locaux, alors?

Qui viendra rejoindre Cole Fraser et Thomas Johnson, qui est le frère de l’ex-capitaine des Wildcats Stephen Johnson, avec les Steamers? Même qu’à la limite, on peut aussi ajouter l’Acadien de la Péninsule acadienne Justin Hébert parmi les joueurs locaux.

«Notre plan est de présenter l’équipe la plus compétitive possible, mais nous voulons aussi ajouter des joueurs de la région, que ce soit via des transactions ou le repêchage (ou encore les agents libres). Je ne peux pas dire quel sera le nombre de locaux que nous aurons la saison prochaine, mais nous travaillons là-dessus», dit-il.

Justin Blackmore a par ailleurs décidé d’attendre un peu avant d’annoncer le nom du nouvel entraîneur.

«Au départ, nous voulions faire une annonce le soir du repêchage, mais ça va finalement attendre un peu. Comme nous voulons être certain de choisir le meilleur homme, nous serons patients. Justement, je dois faire quelques entrevues dans les prochains jours», souligne-t-il.

Blackmore assure que le pilote des Steamers sera bilingue.

Jeudi, à moins que le d.g. ne décide de procéder à quelques échanges, les Steamers parleront à cinq reprises lors des 23 premières sélections de l’encan. lls disposent non seulement du premier choix, mais également des sélections numéros 12, 13, 18 et 23.

«Il est possible que nous utilisions certains choix pour tenter d’obtenir des joueurs qui ont déjà de l’expérience dans la ligue et il se pourrait aussi que nous repêchions des gars nés en 2006 ou 2005. Mais pour le premier choix, ce sera un jeune de 2007. Je préfère toutefois attendre jeudi soir avant de dévoiler son nom», termine Justin Blackmore.

D’autres sélections

Comme c’est devenu la coutume depuis déjà plusieurs saisons, les équipes de la Ligue de hockey junior des Maritimes ont été invitées à remettre la liste de leurs choix territoriaux, lundi.

Chaque club devait remettre le nom de deux joueurs ou d’un seul, quoique il peut également arriver qu’une équipe n’ait aucun nom à proposer. C’est d’ailleurs le cas des Ramblers d’Amherst cette année.

Outre, les Steamers de West-Kent, les Tigres de Campbellton ont sélectionné le gardien Samuel Quimper, de Saint-Quentin, de l’Académie Champions, et l’attaquant Logan Mallaley, de Dalhousie, du Moose du Nord.

Pour leur part, le Blizzard d’Edmundston s’est tourné vers l’ailier Alex Thibault, des Caps de Fredericton, et le gardien Olivier St-Onge, de l’Académie Champions. Les deux jeunes sont originaires d’Edmundston.

Les Rapides de Grand-Sault n’ont proposé qu’un seul joueur, soit l’attaquant local Zackarie Michaud, lui aussi de l’Académie Champions.

Les Timberwolves de Miramichi ont eux aussi choisi un seul joueur, en l’occurrence le défenseur local Charlie Morrison, autre produit de l’Académie Champions.

Enfin, pour compléter la tournée des clubs néo-brunswickois, les Red Wings de Fredericton ont sélectionné l’attaquant de puissance Zachary Rushton, des Caps de Fredericton.

Du groupe, Michaud, Rushton, Quimper et St-Onge sont les seuls qui ont également été repêchés, samedi, lors de l’encan de la LHJMQ.

Les droits de Michaud appartiennent à l’Armada de Blainville-Boisbriand, ceux de Rushton à l’Océanic de Rimouski, ceux de Quimper au Titan d’Acadie-Bathurst, alors que les droits de St-Onge appartiennent aux Mooseheads de Halifax.