Un match sans point ni coup sûr pour Yan Rail

Victor Hugo a déjà dit que «quarante ans, c’est la vieillesse de la jeunesse, mais cinquante ans, c’est la jeunesse de la vieillesse.» Le célèbre écrivain n’a sans doute pas pensé à Yan Rail quand il a fait cette déclaration.

Dimanche après-midi, le «jeune» quadragénaire des Acadiens de Caraquet y est allé d’une partie sans point ni coup sûr devant ses partisans caraquetois, lors du premier duel d’un programme double à l’avantage de l’équipe locale face aux Dodgers de Dalhousie.

Les Acadiens ont triomphé 3 à 0, puis 7 à 4.

Pour Rail, 40 ans, il s’agissait d’un premier exploit du genre en carrière.

Il soutient toutefois avoir déjà réalisé un match sans point ni coup sûr de cinq manches, il y a quelques années à Bathurst, alors que la partie a été arrêtée en raison d’un écart de 10 points entre les deux clubs. Mais pour une rencontre de sept manches, c’est une première pour le vétéran.

«J’ai seulement donné trois buts sur balles et j’ai atteint un frappeur, raconte le héros du jour. J’ai commencé à y croire en quatrième manche. Ça allait bien, ma courbe et ma glissante fonctionnaient bien, il faisait beau et les gars jouaient bien. Ils ont fait les bons jeux quand c’était nécessaire. Vincent Godin, un jeune de Bathurst, était mon receveur.»

Si jamais il se questionnait quant à sa capacité à livrer encore de grandes performances sur la butte, le droitier a certes eu sa réponse face aux Dodgers.

«Je pense que je suis encore bon pour au moins une autre saison. Là, le bras va bien, mais normalement ça prend deux jours avant de ressentir les effets d’une partie. Demain (mardi), je devrais avoir le bras raide», dit-il en riant.

À l’évidence, Yan Rail aime bien ce qu’il voit dans l’entourage des Acadiens depuis le début de la campagne. Le club étonne un peu tout le monde avec son dossier de trois victoires contre un seul revers.

«Frédéric Landry et Marc-André Landry ont fait un excellent travail pendant la saison morte. Ils ont été cherchés des nouveaux joueurs, dont des Mexicains, en plus de nouveaux commanditaires. On sent un nouvel engouement», souligne le numéro 9 des Acadiens.

«Dimanche, nous étions 17 joueurs en uniforme. Ça fait longtemps que je n’ai pas vu ça. Dans les dernières années, nous avions souvent de la misère à avoir neuf gars dans l’alignement. Maintenant, nous avons plein de joueurs pour faire des changements. Ça fait en sorte que les joueurs sont plus alertes pour ne pas perdre leur place. C’est très encourageant», mentionne-t-il.

Rail a aussi tenu à vanter le travail des autres lanceurs de l’équipe.

«Alexandre Noël a bien performé dans la deuxième partie, dimanche. Et l’autre jour, contre Tracadie, Frédérik Haché a lui aussi très bien lancé. Quand les lanceurs sont performants, ça fait en sorte de nous garder dans le match. Et quand les gars se mettent à frapper, ç’a là aussi un effet d’entraînement. Frapper, au baseball, c’est contagieux», note-t-il.