Baseball intermériaire: Chatham Head compte aussi son lot de recrues

Si on fait abstraction des Acadiens de Caraquet, les Tigers de Chatham Head sont l’équipe qui compte le plus de nouveaux venus dans la Ligue de baseball intermédiaire de la Vallée de Miramichi.

Si les Acadiens profitent largement de la présence des nouveaux visages, c’était bien moins évident pour les Tigers avant que ne s’amorce la nouvelle saison. Après tout, ils ont dû composer avec le départ de deux de leurs trois meilleurs frappeurs, Brian Dunn et Ryan Barry.

Heureusement pour l’entraîneur Gary Dunn, les nouveaux venus sont de qualité. En fait, il faudrait plutôt dire qu’Alex Preston et Matt Losier sont de grande qualité.

De son côté, Losier évoluait la saison dernière dans la Ligue senior du Nouveau-Brunswick avec les Ironmen de Chatham, où il a maintenu une excellente moyenne de ,315 au bâton. Le jeune arrêt-court possède également beaucoup de vitesse.

Preston est un autre jeune joueur qui excelle au marbre et dont la vitesse est l’un de ses principaux outils.

«Notre offensive est encore très bonne, mais elle est différente, confie Gary Dunn. Nous avons beaucoup plus de vitesse grâce à Losier et Preston, ainsi que Matt Carroll. Au niveau de la vitesse, nous sommes aussi bons que les Dodgers de Dalhousie maintenant.»

«C’est sûr que j’aurais aimé que Brian et Ryan restent avec nous. Ça aurait même été un rêve d’avoir autant de profondeur sur le banc, mais je comprends aussi leur décision. Ils ont tous les deux des jeunes enfants et ils souhaitent passer plus de temps avec leur famille», explique Dunn.

Bref, même sans Dunn et Barry, les Tigers sont encore redoutables à l’attaque. Il faut dire qu’ils ont aussi d’autres bonshommes capables de semer la terreur dans les défensives adverses.

Outre les nouveaux venus Losier et Preston, des gars comme Matt Carroll, Nick Hardy et Craig Russell sont tous réputés pour être d’excellents frappeurs.

Et au monticule, les Tigers disposent possiblement du meilleur lanceur de la ligue en Ronnie Dickson. Si vous avez été impressionné par la partie sans point ni coup sûr du vétéran Yan Rail, des Acadiens, dimanche, sachez que Dickson a été tout aussi fumant lors sa première sortie. Il n’a permis qu’un seul coup sûr et aucun but sur balles en sept manches du travail, tout en retirant 14 frappeurs sur des prises.

«Il a même retiré à un moment donné 11 gars consécutifs sur trois prises pendant la partie, souligne Gary Dunn. Je n’irais pas jusqu’à dire que Ronnie est le meilleur de la ligue, mais il figure sans aucun doute parmi des plus dominants avec Rail, et Rémi Légère, à Tracadie.»

Les Tigers peuvent-ils aspirer au championnat, eux qui ont totalement éclipsé l’opposition lors de leurs deux premiers duels?

«Je n’aime pas faire de prédictions. J’espère seulement que nous allons connaître une bonne saison. Et une fois en séries, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça fait 15 ans que je suis dans cette ligue et c’est la première fois que je peux dire que toutes les équipes peuvent logiquement aspirer au titre. Ne vous fiez surtout pas au dossier des Dodgers et des Alpines pour le début de la saison. Ils ont de bien meilleurs clubs que leur fiche indique», affirme Gary Dunn.

Parmi les autres joueurs des Tigers pour la saison 2023, on retrouve Tyler Hilchey, Jordan Kingston, Patrick Losier, Jeff McCarthy, Kevin Losier, Devon McKenzie, Colin English, Joël Collette, Craig Creamer, Sonny Newman et Brandon Nornan.