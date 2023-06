Repêchage de la LHM: les Tigres pourraient brasser les choses

Bien qu’il se remet d’une opération à un genou qui le force à se déplacer en béquilles et que, de son propre aveu, les discussions en coulisses avec les autres formations de la LHM sont assez tranquilles, Charles LeBlanc n’écarte pas la possibilité de créer un peu de remous dans les prochains jours.

On chuchote ici et là que le directeur général et entraîneur-chef des Tigres de Campbellton tente d’obtenir un choix de première ronde.

Rappelons que LeBlanc a cédé le sien, le huitième au total, aux Mariners de Yarmouth quand il est allé chercher Eli Reimer en janvier.

LeBlanc ne dirait également pas non à trouver un joueur en mesure de jouer dans son top-6 à l’attaque.

Notons que les Tigres n’ont pour l’instant que cinq joueurs de 20 ans qui sont confirmés, soit les arrières Nick Dyson et Riley Dubois, de même que les avants Daniel Khatib, Ethan Clements et Luke Thorne. Il y a donc de la place pour trois autres.

«Ça ne regarde pas comme quoi je vais être actif, mais ça peut changer rapidement, lance LeBlanc en riant. Si l’offre est bonne, on va bouger. Mais disons qu’en ce moment, le téléphone ne sonne pas aussi souvent que d’habitude.»

Avec seulement Justin David comme attaquant de premier plan confirmé, bien que Khatib, Clements et Thorne auront l’occasion d’en donner davantage, les Tigres ont du travail à faire s’ils veulent faire partie des prétendants la saison prochaine.

«Nous allons être parmi les bonnes équipes, promet LeBlanc. Un championnat, ça ne se gagne pas en juin, mais en avril. Et puis, même si leurs chances de rester dans la LHJMQ sont bonnes, il se pourrait bien que Kiefer Lyons et Jarrett Todd nous reviennent. Tout va dépendre de ce que les Eagles du Cap-Breton et les Islanders de Charlottetown vont décider.»

«Je négocie également avec un Ontarien de 20 ans qui a disputé les quatre dernières saisons dans l’OHL», ajoute-t-il.

Mentionnons par ailleurs que le plan des Tigres au sujet de ses deux choix territoriaux de lundi, le gardien Samuel Quimper et l’attaquant Logan Mallaley, est de leur permettre de disputer une dernière saison dans le M18 avec le Moose du Nord.

«Ce sont deux jeunes qui ont un bel avenir dans le hockey, confie LeBlanc. Quimper a connu une très bonne saison avec l’Académie Champions. Il a été très bon aux Jeux du Canada. Pour ce qui est de Mallaley, c’est un joueur qui joue bien sur les 200 pieds de la glace.»

Dans les dernières séries, il était envoyé sur la glace pour affronter le gros trio des Flyers de Moncton à 5 contre 5. Il a vraiment été très bon à surveiller les Zachary Wheeler, Jonah Leard et Cooper Cormier», ajoute le d.g. des Tigres.

En bref…

Charles LeBlanc entend profiter du tournoi de golf annuel des Tigres, qui aura lieu le 24 juin au club de Restigouche, pour tenter de convaincre le nouveau retraité du hockey Francis Thibeault à rejoindre son groupe d’entraîneurs. Thibeault, Pierre-Luc Lurette, Pascal Valcourt, Isaac Pelletier et William Basque sont parmi les anciens joueurs des Tigres qui seront de la partie…

À moins d’une surprise, le camp d’entraînement des Tigres prendra son envol le vendredi 25 août…

L’attaquant Charles Boutin, des Eagles du Cap-Breton, et le défenseur Charle Truchon, de l’Océanic de Rimouski, sont deux autres joueurs de renom dont les droits dans le junior A appartiennent aux Tigres. «C’est peu probable que leurs équipes de la LHJMQ les laissent aller, mais on ne sait jamais», indique Charles LeBlanc.