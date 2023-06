Zachary Robichaud est heureux de devenir un Titan

Natif d’Edmundston, Zachary Robichaud affirme qu’il ne pouvait pas tomber mieux que chez le Titan d’Acadie-Bathurst, samedi, à la suite de sa sélection en 10e ronde au repêchage de la LHJMQ.

«C’est tout un honneur d’être repêché. Je ne te cacherai cependant pas que j’ai été surpris, parce que plusieurs équipes m’ont contacté. J’ai d’ailleurs rempli des formulaires, en plus d’avoir eu des entretiens téléphoniques. Je ne m’attendais vraiment pas à être choisi par le Titan. Je suis vraiment content», révèle Robichaud, qui va célébrer ses 17 ans le 24 août.

«Bathurst est juste à côté. Si je me taille une place, ça ne sera pas loin pour ma famille et mes amis. C’est donc un privilège», dit-il.

La produit des Caps de Fredericton a choisi de ne pas se présenter à Sherbrooke. Il a toutefois suivi le déroulement de l’encan devant son ordinateur portatif.

«Comme l’an dernier, j’ai choisi de vivre le repêchage de façon virtuelle. Aussitôt que j’ai vu mon nom apparaître sur l’écran, ç’a été un sentiment et un moment que je n’oublierai jamais J’ai vu que plusieurs autres gars du Nouveau-Brunswick ont été choisis. C’est plaisant. Il y a du hockey partout, mais nous avons aussi du talent dans notre province», raconte Robichaud, qui a aussi disputé cinq rencontres avec le Blizzard d’Edmundston dans la LHM la saison dernière.

Du côté des Flyers de Moncton, ils sont huit à avoir trouvé preneurs pendant l’encan de samedi.

Pour un, l’attaquant Zachary Boudreau, que le Phoenix de Sherbrooke a choisi en sixième ronde, dit avoir vécu un moment magique.

«C’était très spécial de se faire choisir par l’équipe hôtesse du repêchage, souligne-t-il. Le Phoenix était dans le haut de ma liste parmi les équipes où je souhaitais me retrouver. C’est une organisation de grande qualité. C’était également très spécial de vivre le moment avec ma famille et mes amis. C’est un moment que j’attendais depuis longtemps.»

Choisi en deuxième ronde par l’Armada de Blainville-Boisbriand, l’attaquant Zach Wheeler baigne dans le bonheur.

«Je ne peux pas être plus content, lance-t-il. Je me retrouve dans une grande organisation et c’est une équipe où je souhaitais me retrouver. J’ai également adoré mon expérience à Sherbrooke. C’était incroyable.»

«C’est sûr que j’étais déçu quand je n’ai pas été choisi en première ronde. J’étais ensuite anxieux de savoir où j’allais me retrouver. Mais quand j’ai entendu mon nom et que j’ai vu que c’était l’Armada, je me suis levé pour prendre dans mes bras ma famille. Ç’a été un très grand moment», soutient le champion pointeur du Circuit M18 du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard.

Pour sa part, le défenseur Connor Sturgeon, n’est pas peu fier de faire désormais partie de la famille de l’Océanic de Rimouski.

«Il y a tellement de grands joueurs qui ont fait partie de cette organisation. Je pense à des gars comme Vincent Lecavalier, Sidney Crosby ou Alexis Lafrenière, mais il y en a plusieurs autres. C’est excitant», s’exclame-t-il.

«C’était d’autant plus spécial de vivre ça avec ma mère, mon père et mon frère. Quand mon nom a été appelé, c’était irréel. Ils étaient tous excités pour moi et l’atmosphère dans l’aréna était tellement bruyante. Ç’a été une expérience incroyable. C’est quelque chose dont je me vais me rappeler pour le restant de mes jours», poursuit le colosse des Flyers.

«Je suis également content que deux autres gars de la province ont été repêchés par l’équipe (Tyson Goguen et Zach Rushton). Je suis excité de voir ce que l’Océanic nous réserve à tous les trois», ajoute Connor Sturgeon.

Les autres Flyers repêchés samedi sont le gardien Simon Cormier (Moncton), les défenseurs Noah Collette (Blainville-Boisbriand), Luc Morais (Moncton) et Nathan Weber (Charlottetown), de même que l’attaquant Liam Daigle (Gatineau).