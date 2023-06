La conquête des Golden Knights fait des heureux dans le Nord-Ouest

La conquête de la Coupe Stanley par les Golden Knights de Vegas, mercredi soir, a fait au moins deux familles heureuses à Edmundston. C’est que qu’Alek Mercure et Hugo Gagnon, fils d’anciennes gloires des As de Saint-Basile, André Mercure et Andy Gagnon, ont eu la chance d’être dirigés par le gagnant du trophée Conn-Smythe Jonathan Marchessault dans le tournoi Meltdown de Montréal, il y a un an.

Pour les deux jeunes, qui sont aujourd’hui âgés de 9 ans, il est évident que leur expérience avec la vedette des Golden Knights vient de prendre encore plus de valeur dans leur banque de souvenirs.

André Mercure a accepté de nous résumer les aventures des deux enfants.

«Quand nous sommes arrivés à Montréal, nous avons appris que nos enfants allaient jouer dans la même équipe que le fils de Marchessault, James, qu’on a pu voir courir sur la patinoire lors des célébrations des Golden Knights, mardi soir. Déjà, on trouvait ça assez spécial. Mais quelques minutes plus tard, nous avons également appris que Jonathan Marchessault serait de plus leur entraîneur. Nous étions très contents d’apprendre ça», raconte André Mercure.

«Comme j’étais déjà occupé à diriger l’équipe sélect M11, dans laquelle évoluait mon autre fils Olivier, je n’ai pas pu vivre ça d’aussi près qu’Alek et Hugo. Par contre, j’ai pu voir des bouts de quelques parties à partir des gradins et je peux te dire que Jonathan n’était pas là comme parure. Il était très actif derrière le banc. On pouvait le voir expliquer des trucs aux jeunes à partir d’un tableau», révèle Mercure.

Évidemment, en raison de l’heure tardive, Alek Mercure n’a pas eu la permission d’écouter la partie, mardi soir. Sauf que le paternel s’est assuré d’enregistrer le tout et dès son réveil, mercredi matin, l’enfant a pu regarder les dernières minutes de jeu et les célébrations.

«Il riait ce matin en regardant son ami James fêter sur la glace. D’ailleurs, mes deux garçons et ma conjointe (Kelly) prenaient pour les Golden Knights. Moi, j’avais un petit penchant pour les Panthers en raison de l’histoire de leur saison. Il n’y a pas si longtemps, les gens parlaient du choix de première ronde des Panthers qui appartenait au Canadien et qu’il allait être bien placé dans le repêchage puisqu’ils ne feraient pas les séries. Finalement, non, ils se sont qualifiés et ils ont même éliminé les Bruins de Boston en première ronde, ce qui m’a fait très plaisir», révèle Mercure en riant.

«Mais j’étais quand même content pour les Golden Knights. Cette victoire de Vegas, c’est un grand moment pour mon gars. C’est maintenant un souvenir très précieux», dit-il.

Hugo Gagnon a eu la chance de jouer sous les ordres de Jonathan Marchessault au Meltdown de Montréal en juin 2022. – Gracieuseté

S’il n’a pu voir de ses yeux Jonathan Marchessault parler aux enfants avant les parties, André Mercure a néanmoins eu la chance de discuter un peu avec l’ancien attaquant des Remparts de Québec.

«J’ai découvert un gars très terre-à-terre. Il connaît ses racines et il sait d’où il vient. C’est aussi un gars de famille. Sa femme et ses enfants étaient toujours près de lui. Comme j’ai joué moi-même avec le Drakkar de Baie-Comeau, nous avons parlé un peu de la rivalité de mon ancienne équipe avec les Remparts. Nous avons également discuté du développement des jeunes hockeyeurs. Ce gars-là, c’est un passionné», mentionne Mercure.

Il poursuit en disant que le parcours de Jonathan Marchessault est le plus beau message que l’on peut livrer à tout jeune hockeyeur qui rêve de faire carrière dans le hockey.

«On parle d’un gars qui n’a été repêché qu’en 12e ronde par les Remparts et qui n’a pas été repêché dans la LNH. Pour avoir vu des repêchages de la LHJMQ, je me souviens des regards des jeunes qui sont dans les gradins et qui attendent encore leur tour pour être choisis dans les rondes 8, 9, 10, 11 et ainsi de suite. Les jeunes font pitié à voir tellement ils sont découragés. Je me rappelle aussi qu’à Baie-Comeau, les gars regardaient les joueurs qui avaient été repêchés dans les dernières rondes et ils se disaient entre eux qu’ils ne feront jamais le club. Pour réussir ce que Jonathan Marchessault vient de faire, gagner la coupe Stanley et le trophée Conn-Smythe, ça prend quelqu’un qui a du caractère. Son parcours m’impressionne beaucoup», termine André Mercure.

En bref… Pour ceux et celles qui se posent la question, le club QHD (Québec Hockey Développement), dans lequel évoluait Hugo Gagnon, Alek Mercure et James Marchessault, s’est incliné en prolongation dans la finale du Meltdown face à un club de Toronto… Jonathan Marchessault est un grand ami d’Alex Chiasson et David Savard. En septembre 2018, lors des célébrations de la conquête de la coupe Stanley des Capitals de Washington à Saint-Augstin-de-Desmaures, en banlieue de Québec, où l’auteur de ces lignes était présent, Chiasson était alors le seul des trois amigos qui avait gagné le Saint-Graal du hockey. Savard et Marchessault étaient évidemment présents pour vivre ce grand moment avec leur ami aux origines acadiennes. Heureusement, le destin a ensuite voulu que Savard l’imite en 2021 avec le Lightning de Tampa Bay. Et voilà que depuis mardi soir, les trois amigos ont désormais une autre chose en commun… Le jeune Hugo Gagnon semble bien parti pour connaître une brillante carrière dans le hockey s’il poursuit son développement. La saison dernière, malgré ses neuf printemps, il évoluait déjà dans le M11 en compagnie de joueurs qui avaient deux ans de plus que lui…