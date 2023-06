L’Océanic de Rimouski continue de miser sur les Néo-Brunswickois

C’est bien connu, l’Océanic de Rimouski a toujours eu un faible pour les hockeyeurs des Maritimes.

Année après année, peu importe qui occupe le siège de directeur général, l’équipe du Bas-Saint-Laurent n’hésite pas à sélectionner les gars d’ici, ou encore à aller les chercher par le biais de transactions.

Et la grande majorité du temps, les gars d’ici y vont en courant. Sans doute que la proximité du club avec le Nouveau-Brunswick y est pour quelque chose.

Évidemment, le Néo-Écossais Sidney Crosby et l’Insulaire Brad Richards sont les deux premiers noms qui viennent à l’esprit. Mais plusieurs autres ont aussi marqué l’histoire de l’organisation, depuis que la ville a hérité du club via son déménagement de Saint-Jean (Québec) en 1995.

On a qu’à penser à Derrick Walser, Thatcher Bell, Peter Trainor, Danny Stewart, Aaron Johnson, Patrice Cormier, Mark Tobin, Ryane Clowe, Eric Neilson, Tyler Boland et Kevin Gagné, pour ne nommer que ceux-là. Plus récemment, Spencer Gill, Luke Coughlin et Quinn Kennedy font partie du noyau dur de jeunes jambes en qui l’Océanic compte énormément pour les prochaines années.

Samedi, sans surprise donc, le d.g. par intérim Danny Dupont a puisé cinq fois en Atlantique, dont à quatre reprises dans les cinq premières rondes: les Néo-Brunswickois Tyson Goguen, Connor Sturgeon et Zachary Rushton, de même que le Néo-Écossais Logan Roop. Goguen au premier tour, Roop et Sturgeon en troisième ronde, Rushton en cinquième.

Dupont ne tarit d’ailleurs pas d’éloges à l’endroit de son recruteur-chef des Maritimes, Luc Michaud, qui est aussi le directeur général des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

«Luc a fait un travail incroyable dans la dernière année pour évaluer les gars des Maritimes. Tyson Goguen, de Cap-Pelé, sans être le secret le mieux gardé, ça fait longtemps que Luc l’a à l’œil. Sur nos listes, nous l’avions parmi les premiers attaquants. À nos yeux, c’ était sans aucun doute un choix de première ronde», raconte Dupont.

«Je ne sais pas pourquoi le CSR le voyait plutôt en fin de deuxième ronde, mais c’est peut-être parce qu’il jouait dans une école privée au Connecticut et que plusieurs personnes avaient peur de le voir se tourner vers la NCAA. Pourtant, il a été très clair avec nous dès le départ, la NCAA n’a jamais été une option pour lui», révèle Dupont.

«Nous l’avons choisi au 14e rang parce que nous avions besoin d’un joueur offensif de son style. Ses deux plus grandes qualités sont son coup de patin et son lancer qui est déjà de niveau de la Ligue nationale. Il me rappelle Yoan Loshing (des Wildcats de Moncton)», dit-il.

«Je ne suis pas prêt à dire qu’il va connaître une grande carrière comme d’autres gars des Maritimes qui sont passés dans l’organisation, mais il va faire son chemin. Il a vraiment un très bel avenir devant lui. Il a tous les atouts pour exceller, en plus d’avoir une belle confiance en ses moyens. J’aime son calme, autant sur la glace qu’à l’extérieur de la patinoire», ajoute Dupont.

Sturgeon, un produit des Flyers de Moncton, comme l’est auss Spencer Gill, le premier choix de l’Océanic l’an dernier, est un gros défenseur de 6 pieds 3 pouces et 225 livres sur qui on fonde de grands espoirs.

«Connor, c’est pas seulement une méchante pièce d’homme, c’est aussi tout un joueur de hockey. Aux Jeux du Canada, il a été de loin le meilleur joueur d’Équipe Nouveau-Brunswick. Il a compétitionné contre tout le monde, peu importe l’équipe devant lui. J’irais même jusqu’à dire que Connor a tout ce qu’il faut pour avoir une carrière professionnelle», confie Dupont.

Rushton, lui, est un produit des Caps de Fredericton. Le gros attaquant de 6 pieds 2 pouces et 197 livres se distingue par son ardeur au jeu.

«Nous l’avions en deuxième ronde sur nos listes, soutient Dupont. Nous l’avons finalement eu en cinquième ronde et nous en sommes excités. Il pourrait s’avérer l’un des vols de ce repêchage dans quelques années. Zach, ainsi que Ben Cross et William Hodgson, deux autres bonshommes qui font partie de notre organisation, ont traîné les Caps sur leurs épaules dans la dernière saison. Ce que nous aimons de Zach c’est le fait qu’il aime foncer au filet et qu’il excelle le long des bandes. Il aime également marquer des buts. Il doit cependant travailler sur son coup de patin.»

Pour terminer, un petit mot sur le premier choix de l’équipe, le gardien William Lacelle, des Lions du Lac Saint-Louis, sélectionné au 10e échelon de l’encan.

«Le jeune a présenté des statistiques exceptionnelles dans la dernière saison dans le M18. Il a terminé son année avec une moyenne de buts alloués de 1,55 et un taux d’arrêt de ,947. Ce ne sont pas des statistiques pour un match, ce sont ses moyennes pour la saison au complet. C’est complètement hallucinant. Et il ne faut pas oublier qu’il est né un 26 décembre. Il était donc à quelques jours d’être trop jeune pour ce repêchage. Il est aussi intimidant devant son filet que ne l’était Marc-André Fleury avec le Cap-Breton», soutient Dupont.

Avec humour, il ajoute que des recruteurs se demandaient si Lacelle serait en mesure de continuer à dominer pendant les séries éliminatoires.

«Il a été moins bon, lance Dupont en riant. Il a juste eu un taux d’arrêt de ,932. Que veux-tu, le gars a bien droit d’avoir une petite léthargie.»