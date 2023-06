Memramcook a fait le plein de bénévoles à temps pour les Jeux de l’Acadie

La 42e finale des Jeux de l’Acadie est lancée. À deux semaines du début des jeux, les organisateurs et commanditaires ont marqué le coup de départ du décompte vers la prochaine finale, lors d’une conférence de presse à l’Aréna Eugène (Gene) LeBlanc de Memramcook, mercredi.

Brenda Comeau, la présidente du comité organisateur des Jeux de l’Acadie (COFJA), était très émue au podium quand son tour est venu de s’adresser aux convives. Émotive surtout pour le soutien que la communauté de Memramcook et des environs ont manifesté au cours des derniers jours.

«Pendant longtemps, nous étions inquiets quant au recrutement des bénévoles. Mais grâce au travail de mon adjoint et de tout le comité de bénévole… Nous avons tenu une session d’information hier (mardi) et la salle était comble», expliquait-elle plus tard en mêlée de presse.

Près de 400 bénévoles étaient finalement inscrits cette semaine.

«C’est très encourageant. Ça rend la vie plus facile quand on n’a pas à s’inquiéter que ça va bien rouler», explique la présidente, qui y met son lot de longues soirées après ses journées devant sa classe à Memramcook.

«On peut encore accueillir d’autres bénévoles. Je ne sais pas quel est le chiffre magique, mais au moins, nous sommes rassurés que nous pourrons fonctionner avec les effectifs que nous avons présentement.»

Le comité est fort occupé aux derniers préparatifs.

«J’ai une équipe en or. Nous sommes en train de mettre les barres sur les “t” et les points sur les “i”.», résume Brenda Comeau.

La 42e finale – de retour dans le berceau de l’Acadie après 35 ans d’absence – sera très différente des jeux précédents, promet Mme Comeau. À l’image des Jeux du Canada de Charlottetown – dont les hôtes avaient aussi des défis au niveau des infrastructures – les Jeux de l’Acadie seront divisés en deux vagues qui se succéderont. Filles et garçons se relaieront ainsi dans les sports d’équipes, par exemple, pour réduire le nombre de terrains nécessaires.

«Le temps était venu de faire autrement, et le COJFA a saisi l’opportunité d’innover et de présenter des Jeux qui répondront mieux aux enjeux d’aujourd’hui», relate Mme Comeau.

Les Jeux accueillaient normalement entre 1200 à 1400 athlètes, alors que cette fois, les organisateurs n’auront à accueillir qu’environ 700 athlètes à la fois.

Est-ce que cela diminuera l’expérience des athlètes?

«Je ne crois pas, répond Brenda Comeau. Surtout chez les plus jeunes: j’ai déjà mené une équipe de handball chez les tout jeunes et ils trouvaient le temps long au bout de cinq jours.»

«De cette façon, le premier bloc va assister aux cérémonies d’ouverture, et le deuxième aux cérémonies de clôture», illustre-t-elle.

Seules deux disciplines (volleyball et badminton) se tiendront à Dieppe, la ville voisine où les athlètes de l’extérieur seront par ailleurs logés.

La Voix des groupes et l’improvisation seront également de retour pour la 42e Finale.

«Les Jeux donneront un coup d’envoi pour les vacances d’été, explique de son côté le maire de Memramcook, Maxime Bourgeois. Plusieurs activités viendront encadrer l’événement, notamment le Festival d’art de rue de Memramcook, des spectacles de danse, ainsi que des feux d’artifice pour clôturer les grandes célébrations».

Parmi les commanditaires majeurs qui permettent la tenue de ce grand rassemblement de la jeunesse acadienne, il faut mentionner UNI Coopération financière (commanditaire présentateur), La Fondation des Jeux de l’Acadie, le CCNB, JD Irving Ltée, l’Université de Moncton, le Hilton Garden Inn et l’Acadie Nouvelle, en plus des paliers de gouvernement municipal, provincial et fédéral, et d’une cinquantaine d’autres commanditaires de divers niveau.

En attendant les cérémonies d’ouverture, la flamme des Jeux doit faire le premier tour de la nouvelle piste d’athlétisme, le vendredi 23 juin.

La 42e Finale des Jeux de l’Acadie se tient du 28 juin au 2 juillet.