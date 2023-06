Gaspésia: nouvelle distance, même résultat pour Poitras?

Rémi Poitras adore gagner, ça ne fait aucun doute. Mais il aime aussi le changement. Alors personne ne sera donc étonné d’apprendre que le coureur d’Edmundston prendra part à une quatrième épreuve différente en autant de participations à l’Ultra Trail Gaspésia, en fin de semaine.

Et si les résultats de ses trois premières présences à Percé sont annonciateurs de ce qui risque de se produire samedi, c’est sur la plus haute marche du podium qu’on devrait le voir célébrer.

En 2018, à son baptême du Gaspésia, Poitras a remporté la course de trail de 53 km en 5h18min14, avec un peu moins de 30 minutes d’avance sur son plus proche poursuivant. L’année suivante, il a triomphé dans l’épreuve par équipe.

Puis, en 2022, au retour de l’événement post-pandémie, le coureur acadien a gagné l’épreuve de 106 km avec une rare facilité en 13h10min26, soit tout près de trois heures d’avance sur celui qui a pris le deuxième échelon.

Cette année, c’est dans le 80 km qu’on l’attend.

«C’est la distance qui m’attirait le plus, affirme en riant l’athlète de 30 ans. C’est une toute nouvelle distance avec une section de 15 km qui a récemment été défrichée. Je suis donc intéressé de voir ce nouveau parcours. J’aime explorer de nouveaux endroits.»

Rémi Poitras s’attend néanmoins à une course difficile.

«Il a beaucoup plu dans la dernière semaine et nous allons probablement courir dans des conditions difficiles, particulièrement dans la boue. Heureusement pour nous, ils annoncent seulement de la pluie en soirée, samedi. Ce sont les participants des épreuves de 100 km et de 160 km qui vont écoper», raconte-t-il.

Comme un peu tout le monde, Poitras est impressionné que le quart des participants des épreuves ultras du Gaspésia proviennent du Nouveau-Brunswick, soit 49 des 199 participants. Au total, en comptant les relais par équipe et les épreuves de trails de distances variant entre 7 km et 30 km, ce sont pas moins de 822 athlètes qui vont bifurquer vers Percé en fin de semaine.

«C’est impressionnant de voir autant de coureurs de chez nous ici, confie Poitras. C’est beau de voir ça. En même temps, je crois que ç’a à voir avec l’organisation qui est vraiment le fun. Jean-François Tapp et son équipe font ça à la sauce néo-brunswickoise. Ils sont super accueillants et ils dégagent la même énergie qu’en Acadie. De plus, il ne faut pas oublier que dans les Maritimes, nous considérons le Gaspésia comme la plus importante compétition de notre coin de pays.»

En bref…

Dans l’épreuve de 160 km, il sera intéressant de voir si Mathieu Fortin, de Caraquet, et Éric Girard, de Haut-Lamèque, seront en mesure de compléter la course. Ils n’y sont pas parvenus l’an dernier. «C’est mon objectif de la compléter, assure Fortin. C’est ma troisième tentative sur cette distance. La première fois, je me suis évanoui dans la boue au 120e km.»

«L’an dernier, nous avons eu droit à un orage pendant la nuit et j’ai dû m’arrêter au 100e km pour éviter l’hypothermie. Je n’arrivais même pas à avancer dans la boue pour générer de la chaleur corporelle», poursuit Fortin. «Cette fois-ci, je serai prêt. Je vais avoir des vêtements chauds dans mon sac et des bâtons de course pour avancer dans la boue. J’aurai aussi un partenaire (Éric Girard) pour assurer notre sécurité à tous les deux. C’est facile de se perdre et il n’y a pas de réception cellulaire pour les secours. On va aussi pouvoir se motiver l’un et l’autre. On va travailler en équipe cette année. Ça devrait bien aller», ajoute Mathieu Fortin…

Chez les dames, toujours dans l’épreuve de 160 km, la Québécoise Kim Gaudet est la grande favorite…

Dans l’épreuve de 100 km, le Néo-Brunswickois Brian Demmings, sixième l’an dernier, sera définitivement à surveiller… Parmi les autres coureurs du Nouveau-Brunswick connus, notons les anciens des Aigles Bleus Vincent Leclair, de Balmoral, et Myriam Cormier, de Caraquet, qui seront de la course de 50 km…